Уголовное дело против главы ФРС скрывает катастрофу в экономике США

Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара

Впервые в истории ФРС в США возбуждено уголовное дело против главы ведомства, основанное на пожеланиях президента. Речь идёт о судьбе доллара.

Трамп нашёл причину убрать Пауэлла

Сам Джером Пауэлл заявил, что ему предъявлены обвинения в перерасходе средств на реконструкцию штаб-квартиры ФРС, но реальная причина — "недовольство президента Трампа политикой ФРС в отношении процентных ставок" и отказ регулятора "поддаваться политическому давлению".

И нельзя сказать, что Пауэлл не понижал ключевую ставку (как хотел Трамп), за год она снизилась с 4,25%-4,50% до 3,50%-3,75%, то есть на 0, 75%. Но под это дело был запущен печатный станок, в результате чего инфляция в США, по неофициальным данным, выросла до 4% (официальные данные нерепрезентативны).

Тем не менее, Трампа, судя по всему, инфляция не страшит, он требует радикального снижения процентной ставки до 1%. Главный его страх — это рост обслуживания непомерного долга в 38, 5 трлн долл., который увеличивается на 1 трлн каждые 100 дней. Отчет бюджетного управления конгресса показывает, что правительство выплатило 276 млрд долл. в виде процентов по долгу в четвёртом квартале 2025 года, что на 31 млрд долл. больше, чем за тот же период в 2024 году. Рост ставки на 1%, по словам Трампа, добавляет 360 млрд долл. к расходам на рефинансирование. Между тем, дефицит бюджета составляет 2 трлн. долларов.

Также снижение ставки — это популистский шаг, чтобы снизить плату за ипотеку, многие американцы занимали под 2%, а теперь отдают под 6%. Третья озвученная причина — оживление бизнеса.

Почему Трамп не боится инфляции

Новость об уголовном деле против ФРС, однако сразу показала, что что-то пошло не так.

Цены на золото и серебро, достигшие рекордных уровней в 2025 году, выросли в цене на 2,2% и 5,1% соответственно. Налицо потеря статуса доллара, как "тихой гавани" в условиях отхода ФРС от концепции сдерживания инфляции. Индекс доллара упал на 0,32% по отношению к корзине международных валют, в результате чего он теряет свою покупательную способность. Доходности по 10- и 30-летним казначейским облигациям США выросли на 2 и 3 базисных пункта соответственно, сигнализируя о том, что владение американским долгом стало более рискованным.

США теоретически всегда могут "напечатать" доллары для погашения своего долга, поэтому технический дефолт (отказ от выплат) маловероятен. Но реальной угрозой становится высокая инфляция, которая обесценивает этот долг (так называемый скрытый или мягкий дефолт). То есть правительство продолжает платить по счетам, но покупательная способность этих платежей резко снижается.

Трампу, таким образом, инфляция помогает проводить "мягкий" дефолт, поэтому он её не боится.

Круг замкнулся: Трамп доведён до отчаяния

Однако президент США строил свою кампанию на критике "байденфляции" и обещании сделать жизнь дешевле. В 2026 году, перед промежуточными выборами в конгресс, избиратели крайне чувствительны к ценам на бензин и продукты. Если его давление на ФРС приведёт к новому скачку инфляции, то его рейтинг обрушится.

Трамп пытается "пройти между Сциллой и Харбидой". Он хочет низких ставок (чтобы экономика росла и долг обслуживался дёшево), но при этом надеется подавить инфляцию другими методами, даже социалистическими, например, уже предложил законодательно ограничить процентные ставки по кредитным картам планкой в 10%.

Однако уход инвесторов в золото показывает, что они не верят в возможность такого баланса. Они опасаются, что Трамп пожертвует стабильностью доллара ради краткосрочного роста, что приведет к "мягкому" дефолту. Снижение доверия к доллару как резервной валюте приведёт к бегству капитала из долларовых активов и, как следствие, к ослаблению курса доллара. Что называется, круг замкнулся с катастрофическими последствиями для США.

Россию катастрофа заденет, но не сильно

Что это всё значит для России? Её экономика встроена в мировую, однако уже в значительной степени отвязана от доллара, торговые операции и обслуживание долга уже идут в других валютах. Продолжающееся ослабление доллара и политическая нестабильность в США подтверждают целесообразность дедолларизации.

Теоретически Пауэлл может устоять, его поддержат в банковских кругах что, безусловно разрушит репутацию Трампа, поэтому за их противостоянием будет интересно наблюдать. Ранее попытка надавить на ФРС закончилась убийством президента США Джона Кеннеди. Во всяком случае, такая версия существует. Утверждается, что его указ давал министерству финансов право выпускать банкноты (серебряные сертификаты) в обход ФРС, что подрывало монополию частных банкиров (а ФРС — это собрание частных банков) на эмиссию денег.

