Торговые связи России и Китая: какие изменения возможны в будущем

Торгпред России: экспорт энергоресурсов в Китай не является проблемой

Структура российского экспорта в Китай в последние годы сохраняет преемственность и по-прежнему базируется преимущественно на поставках энергоресурсов, что отражает как объективные конкурентные преимущества России, так и текущие потребности китайской экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский обратил внимание на то, что доминирование нефти и газа в экспортной корзине не следует рассматривать как негативный фактор или признак стагнации торговых отношений, сообщает ТАСС.

Напротив, значительные запасы первичных энергоносителей формируют фундамент промышленного и экспортного потенциала любой крупной экономики, отметил торгпред.

Китай демонстрирует устойчивый интерес к широкому спектру природных ресурсов, предлагаемых Россией, включая не только нефть и газ, но и уголь, металлы и сырьё для химической промышленности.

Это обусловлено масштабами китайского производства, необходимостью поддерживать энергетическую безопасность и диверсифицировать источники поставок на фоне глобальной нестабильности.

Для России же китайское направление остаётся одним из ключевых с точки зрения объёмов, предсказуемости спроса и возможностей для долгосрочного контрактования.

Одновременно с сохранением ресурсной базы экспорта прослеживается постепенное качественное развитие торговых связей.

Алексей Дахновский отметил важность повышения уровня переработки и маржинальности российской продукции, что уже находит отражение в росте поставок химической продукции, металлов и удобрений.

Эти категории традиционно относятся к промежуточным товарам с более высокой добавленной стоимостью по сравнению с сырьём и способны повысить устойчивость экспортных доходов.

Дополнительное значение имеют реализуемые проекты по строительству новых предприятий, ориентированных на выпуск продукции высоких переделов для китайского рынка.

Такие инициативы создают задел для углубления промышленной кооперации, локализации отдельных производственных цепочек и расширения присутствия российских компаний в сегментах, чувствительных к технологическому уровню и качеству продукции.

Общая динамика внешней торговли Китая формирует важный фон для оценки российско-китайских торговых показателей. По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2025 года объём внешней торговли Китая достиг исторического максимума, увеличившись на 3,2 процента и составив 6,35 трлн долларов.

Экспорт вырос на 5,5 процентов, до 3,77 трлн долларов, тогда как импорт сохранился на уровне предыдущего года — 2,58 трлн долларов.

Такая конфигурация привела к росту положительного сальдо торгового баланса Китая на 18,9 процентов, до 1,18 трлн долларов, что указывает на усиление экспортной ориентации китайской экономики в условиях замедления глобального спроса и структурной перестройки внутренних рынков.

На этом фоне товарооборот Китая с Россией по итогам 2025 года сократился на 6,9 процентов по сравнению с рекордным 2024 годом и составил 228,1 млрд долларов.

Снижение затронуло как китайский экспорт в Россию, который уменьшился на 10,4 процентов, до 103,3 млрд долларов, так и импорт российской продукции, сократившийся на 3,9 процентов, до 124,79 млрд долларов.

Вместе с тем ключевым результатом стало существенное увеличение положительного сальдо России в торговле с Китаем — более чем на 55 процентов, до 21,49 млрд долларов.

Это свидетельствует о сохранении высокой роли российских поставок в обеспечении китайского спроса и о сравнительно большей устойчивости экспортных позиций России по сравнению с динамикой встречных потоков.

Данные показатели также отражают адаптацию двусторонней торговли к меняющимся макроэкономическим условиям, ценовой конъюнктуре и логистическим ограничениям.

Снижение оборота после рекордных значений не отменяет стратегической значимости китайского направления для России, а рост положительного сальдо подчёркивает эффективность экспортной модели в текущих условиях.

В перспективе сочетание стабильных ресурсных поставок с постепенным наращиванием экспорта продукции более глубоких переделов создаёт предпосылки для дальнейшего углубления экономического взаимодействия, повышения его технологической насыщенности и снижения чувствительности к краткосрочным колебаниям мировой торговли.