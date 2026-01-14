Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Торговые связи России и Китая: какие изменения возможны в будущем

Торгпред России: экспорт энергоресурсов в Китай не является проблемой
Экономика » Правила игры » Бизнес

Структура российского экспорта в Китай в последние годы сохраняет преемственность и по-прежнему базируется преимущественно на поставках энергоресурсов, что отражает как объективные конкурентные преимущества России, так и текущие потребности китайской экономики.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский обратил внимание на то, что доминирование нефти и газа в экспортной корзине не следует рассматривать как негативный фактор или признак стагнации торговых отношений, сообщает ТАСС.

Напротив, значительные запасы первичных энергоносителей формируют фундамент промышленного и экспортного потенциала любой крупной экономики, отметил торгпред.

Китай демонстрирует устойчивый интерес к широкому спектру природных ресурсов, предлагаемых Россией, включая не только нефть и газ, но и уголь, металлы и сырьё для химической промышленности.

Это обусловлено масштабами китайского производства, необходимостью поддерживать энергетическую безопасность и диверсифицировать источники поставок на фоне глобальной нестабильности.

Для России же китайское направление остаётся одним из ключевых с точки зрения объёмов, предсказуемости спроса и возможностей для долгосрочного контрактования.

Одновременно с сохранением ресурсной базы экспорта прослеживается постепенное качественное развитие торговых связей.

Алексей Дахновский отметил важность повышения уровня переработки и маржинальности российской продукции, что уже находит отражение в росте поставок химической продукции, металлов и удобрений.

Эти категории традиционно относятся к промежуточным товарам с более высокой добавленной стоимостью по сравнению с сырьём и способны повысить устойчивость экспортных доходов.

Дополнительное значение имеют реализуемые проекты по строительству новых предприятий, ориентированных на выпуск продукции высоких переделов для китайского рынка.

Такие инициативы создают задел для углубления промышленной кооперации, локализации отдельных производственных цепочек и расширения присутствия российских компаний в сегментах, чувствительных к технологическому уровню и качеству продукции.

Общая динамика внешней торговли Китая формирует важный фон для оценки российско-китайских торговых показателей. По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2025 года объём внешней торговли Китая достиг исторического максимума, увеличившись на 3,2 процента и составив 6,35 трлн долларов.

Экспорт вырос на 5,5 процентов, до 3,77 трлн долларов, тогда как импорт сохранился на уровне предыдущего года — 2,58 трлн долларов.

Такая конфигурация привела к росту положительного сальдо торгового баланса Китая на 18,9 процентов, до 1,18 трлн долларов, что указывает на усиление экспортной ориентации китайской экономики в условиях замедления глобального спроса и структурной перестройки внутренних рынков.

На этом фоне товарооборот Китая с Россией по итогам 2025 года сократился на 6,9 процентов по сравнению с рекордным 2024 годом и составил 228,1 млрд долларов.

Снижение затронуло как китайский экспорт в Россию, который уменьшился на 10,4 процентов, до 103,3 млрд долларов, так и импорт российской продукции, сократившийся на 3,9 процентов, до 124,79 млрд долларов.

Вместе с тем ключевым результатом стало существенное увеличение положительного сальдо России в торговле с Китаем — более чем на 55 процентов, до 21,49 млрд долларов.

Это свидетельствует о сохранении высокой роли российских поставок в обеспечении китайского спроса и о сравнительно большей устойчивости экспортных позиций России по сравнению с динамикой встречных потоков.

Данные показатели также отражают адаптацию двусторонней торговли к меняющимся макроэкономическим условиям, ценовой конъюнктуре и логистическим ограничениям.

Снижение оборота после рекордных значений не отменяет стратегической значимости китайского направления для России, а рост положительного сальдо подчёркивает эффективность экспортной модели в текущих условиях.

В перспективе сочетание стабильных ресурсных поставок с постепенным наращиванием экспорта продукции более глубоких переделов создаёт предпосылки для дальнейшего углубления экономического взаимодействия, повышения его технологической насыщенности и снижения чувствительности к краткосрочным колебаниям мировой торговли.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай экспорт торговля экономика
Новости Все >
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Сейчас читают
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Садоводство, цветоводство
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Оттенок петроль вошёл в палитру сезона весна-лето 2026
Потос, хойя и колеус подходят для зимнего черенкования в домашних условиях
Археологи нашли следы повторной охоты на туров в Израиле — Earth
Россияне пожаловались на дефицит популярного антидепрессанта
Птицы бьются о окна зимой из-за голода и дезориентации — Ouest France
Подростковый протест связан с поиском самостоятельности — психолог Хорс
Неправильные пропорции мебели ухудшают восприятие маленькой комнаты
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.