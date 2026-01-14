Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия предлагает математически точный расчёт репараций Запада африканским странам

Россия предложила математически точно определить сумму западных репараций Африке
Экономика » Финансы » Деньги

Россия предлагает использовать математически точные методы для определения объёма репараций, которые должны быть выплачены африканским странам бывшими колониальными державами.

Пустыня Намиб
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Mirano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пустыня Намиб

Об этом РИА "Новости" заявила директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

На прошедшей в декабре в Каире конференции форума партнёрства "Россия-Африка" вопросы борьбы с новым колониализмом, несмотря на формальный суверенитет африканских стран, стали одной из ключевых тем.

Эксперты отмечают, что современные формы экономического давления со стороны бывших метрополий препятствуют полноценному развитию континента и создают дополнительные социально-экономические риски.

Идея репараций рассматривается как инструмент компенсации исторических и современных потерь и как способ накопления ресурсов для интеграции и развития африканских стран.

По словам Абрамовой, африканские государства называют 2025 год "Годом репараций" и планируют выдвинуть "гамбургский счёт" с конкретными финансовыми требованиями к бывшим колониальным державам.

Россия, в свою очередь, предлагает применить количественные методы для точного расчета объёма репараций, что позволит формализовать требования через суды и международные юридические процедуры.

В настоящее время Институт Африки РАН занимается продвижением этой концепции, а также подготовкой методологической базы для её реализации.

В рамках инициативы планируется создание зеркальных исследовательских лабораторий между Россией и африканскими странами. В этих лабораториях несколько государств смогут совместно проводить аналитические и научные исследования, направленные на оценку экономических и социальных последствий колониализма, а также на разработку рекомендаций по интеграции и развитию регионов.

Министерство науки и высшего образования РФ предложение предложение Института Африки, отметив его значимость для формирования образовательной и технологической базы сотрудничества с африканскими странами.

Россия выступает в Африке не только как торговый партнёр, но и как провайдер суверенитета, предоставляющий технологии, инфраструктурную поддержку и образовательные программы, что позволяет африканским государствам повышать уровень жизни населения и развивать экономику с опорой на собственные ресурсы.

Африканские страны хорошо понимают этот подход, отметила Абрамова. Они рассматривают сотрудничество с Россией как стратегическое в условиях растущего населения континента и ограниченных возможностей самостоятельного технологического развития.

Идея точного расчёта репараций имеет потенциал стать моделью для правового и экономического урегулирования исторических несправедливостей.

Использование математических и статистических методов для оценки ущерба позволяет минимизировать субъективность при предъявлении требований, а совместные лаборатории с африканскими странами создают платформу для долгосрочного научного и технологического взаимодействия.

Подобные инициативы могут способствовать укреплению политического суверенитета африканских государств, снижению зависимости от внешних экономических влияний и созданию условий для устойчивого развития.

Кроме того, применение методики расчёта репараций через формальные юридические механизмы открывает возможность для международного прецедента, который может быть использован другими странами, пострадавшими от колониализма.

В перспективе это может стимулировать создание глобальных стандартов оценки экономического ущерба исторического происхождения, а также расширить возможности для международного сотрудничества в сфере права, экономики и социальных исследований.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Последние материалы
В Тюмени продали тур за 6,63 млн рублей для семейной пары
Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS
Стрижки для кудрявых волос в 2026 году делают ставку на слои и объём — Clara
Подготовка сада и огорода в январе включает планирование и ревизию семян
Полынья Maud Rise в море Уэдделла появлялась в 2016 и 2017 годах — Sciencepost
Тесто для брауни замешивают вручную без миксера
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Частые отключения питания снижают срок службы электроники — The Spruce
