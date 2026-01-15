Ринат Шарипов: В современном мире без технологий для управления данными не обойтись уже даже в быту

Shofy AI с глубокой ИИ‑персонализацией решает проблему выбора одежды онлайн

Эксперт в сфере мобильной разработки и ИИ, старший член крупнейшей в мире ассоциации технических специалистов IEEE — о том, как инновации решают проблему цифровой перегрузки, защищают от информационного шума и помогают наводить порядок в данных.

Фото: из личного архива Рината Шарипова Эксперт в сфере ИТ-технологий Ринат Шарипов

В эпоху цифрового изобилия выбор одежды превращается в испытание: миллионы товаров, тысячи фильтров — и все меньше удовольствия от покупок. По данным исследования Accenture с участием 19 000 человек по всему миру, 74% респондентов хотя бы раз за последние три месяца не завершили покупку, почувствовав усталость от обилия контента и потраченных усилий. Как помочь человеку не утонуть в информационном шуме и вернуть удовольствие от выбора — ответ на вопрос ищут психологи и разработчики. С инженерной точностью к решению подошел эксперт в сфере ИТ-технологий Ринат Шарипов, член высшей категории Гильдии инженеров-экспертов Hackathon Raptors и приглашенный судья Национальной бизнес-премии "Технологии и инновации"-2025. Корень проблемы он увидел в современных рекомендательных системах, основанных на поведении миллионов пользователей и сейчас развивает проект ИИ-агента, который помогает сделать выбор с учетом уникальных особенностей и потребностей человека. Этот инновационный инструмент уже в ближайшее время может стать незаменимым помощником для всех, кто испытывает муки выбора во время онлайн-шопинга.

Порядок в хаосе онлайн-покупок

Технологическое решение комплексной проблемы с которой ежедневно сталкиваются миллионы покупателей по всему миру родилось из личного опыта, признается Ринат Шарипов: бесконечные поиски одежды и бесцельное листание каталогов отнимали слишком много времени и сил. Когда, выяснилось, что и его знакомые сталкиваются с такими же трудностями, он начал работу над интерактивным шопинг-помощником.

"В интернете не было инструментов, которые действительно решали проблему выбора одежды. Существующие приложения предлагали либо безликие рекомендации, либо требовали самостоятельного анализа, - объясняет он. — Мне нужен был персональный помощник, который понимал бы мои особенности и предпочтения".

Так появился сервис Shofy AI, призванный соединить интересы бренда, стремящегося продать онлайн, не видя клиента, и покупателем, желающим найти одежду, которая будет к лицу именно ему.

Стилист в кармане

Имея за плечами большой опыт создания IT-продуктов для мировых гигантов таких, как Twitter* (он же X*, заблокирован в России — Ред.) и Toptal Ринат Шарипов видел изнутри, как работают рекомендательные алгоритмы больших платформ и нашёл главную уязвимость: они не могут учитывать уникальные запросы конкретного человека и предлагают слишком много "похожих" и далеко не всегда подходящих вариантов. В своём продукте он сделал ставку на глубокую персонализацию, создав ИИ-помощника, который работает как профессиональный стилист, способный помочь с подбором одежды даже тем, кто не разбирается в моде. Вместо бесконечных фильтров система ведёт диалог: уточняет повод, предпочтения, бюджет и другие детали. На основе ответов, а также данных о росте, размере, тоне кожи и бюджете, ИИ формирует персонализированные образы.

"Я отталкивался от собственных сложностей с подбором образов, поэтому стремился создать ИИ-агента, у которого, как у настоящего стилиста, можно получить практические рекомендации и не тратить на это много времени и сил", — объясняет разработчик.

Сервис, уже на этапе прототипа с проработанной бизнес-моделью привлек внимание международных экспертов, представители ИТ-индустрии и бизнеса высоко оценили уникальность и социальный эффект приложения, которое помогает рядовым покупателям освободиться от информационного шума, влияющего на психологию выбора и культуру потребления.

Новая философия потребления

Создание "умных" технологий, которые упрощают пользователям управление хаосом данных, — главная миссия всех проектов Рината Шарипова. Философию, отраженную в сервисе для шопинга, он начал развивать более десяти лет назад. В 2013 году, путешествуя по миру, инженер столкнулся с проблемой анализа своих финансов: в конце месяца понять где и на что именно тратил деньги было сложно, и существовавшие тогда приложения не решали задачу. Так появилось приложение WherezMoney, которое фиксировало суммы с инновационной тогда функцией автоматической привязки платежа к геолокации.

Оно стало популярным — заняло первые места среди финансовых приложений в пяти странах и в одиннадцати — вошло в топ-5, согласно статистике data.ai, о нем писала пресса. Инженер закрыл проект в 2018 году, у него появились последователи. Так, у одного из популярных сейчас аналогов, Cost Track — запущенный в 2014 году c фиксацией локации доходов и расходов — похожие интерфейс, структура, функциональность и отображение статистики в виде круговых диаграмм по категориям. Подобный визуал сейчас предлагают и банки. Создание таких технологий, освобождающих от рутины в растущем потоке информации разработчик считает главной задачей ИТ-индустрии.

"В современном мире без технологий для управления данными не обойтись уже даже в быту, — говорит эксперт. — Информации во всех сферах жизни стало так много, что человек ею буквально задавлен, поэтому от разработчиков сейчас требуется особенное внимание к персональным потребностям пользователей".

Именно способность Рината Шарипова чувствовать реальные потребности общества и находить для них технологические решения сделала его востребованным экспертом на международном уровне. Он выступал судьей на хакатоне TechGenius, который организован программой развития ООН и вошел в жюри Национальной бизнес-премии "Технологии и инновации" 2025 года. Высшим признанием его вклада стало присвоение статуса Fellow в гильдии инженеров-экспертов Hackathon Raptors. Это звание, доступное лишь избранным профессионалам с выдающимися достижениями за последнее десятилетие, подтверждает: методики и видение Рината Шарипова не просто решают локальные задачи, а влияют на развитие всей IT-отрасли.

*- запрещен и заблокирован в РФ.