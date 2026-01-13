Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон

В Европе нашли, чем надавить на США из-за Гренландии
Экономика » Правила игры » Бизнес

Председатель фракции "Обновляя Европу" в Европарламенте Валери Айе выступила с инициативой рассматривать государственный долг США как потенциальный инструмент политического давления на Вашингтон в контексте заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии.

Гренландия
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландия

Суть её позиции заключается в том, что Евросоюз располагает значительными финансовыми возможностями для влияния на американскую экономику, однако до настоящего момента сознательно не задействовал их в политических целях.

Айе обратила внимание на то, что структуры и инвесторы из ЕС владеют американскими активами на сумму порядка полутора триллиона долларов, значительная часть которых связана с государственными долговыми обязательствами США.

При этом американский бюджет ежегодно нуждается в рефинансировании нескольких триллионов долларов, что делает внешний спрос на казначейские обязательства критически важным элементом устойчивости американской финансовой системы.

В этом контексте европейское участие в финансировании долга может рассматриваться не только как инвестиционный фактор, но и как политический рычаг, способный при необходимости изменить баланс переговорных позиций между ЕС и США.

Айе подчеркнула, что подобный инструмент ранее фактически не применялся, однако текущая геополитическая ситуация может подтолкнуть Брюссель к более жёсткому и прагматичному подходу.

Помимо финансовых механизмов, Айе указала и на другие возможные меры давления, в частности на ограничение доступа американских компаний к рынку Европейского союза, который насчитывает около 450 миллионов потребителей и остаётся одним из крупнейших и наиболее платёжеспособных в мире.

Потенциальное использование таких мер означало бы качественный сдвиг в политике ЕС, который традиционно предпочитал избегать прямой конфронтации с США и действовал в рамках компромиссной, союзнической логики.

Заявления Айе прозвучали на фоне высказываний Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США.

Гренландия в настоящее время является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии, дополнивший союзнические обязательства сторон в рамках НАТО.

В соответствии с этим соглашением США взяли на себя обязательство по обороне острова в случае внешней угрозы, что изначально рассматривалось как элемент коллективной безопасности, а не как основание для пересмотра суверенитета.

Заявление Валери Айе отражает нарастающее в ЕС разочарование асимметрией трансатлантических отношений. В течение многих лет Евросоюз обладал объективными экономическими и финансовыми рычагами воздействия на США, но предпочитал их не использовать, опасаясь подрыва стратегического партнёрства.

Более того, в прошлом году ЕС заключил торговое соглашение с Вашингтоном, которое многие европейские политики и эксперты оценивали как невыгодное для европейской стороны, поскольку оно закрепляло уступки в сфере доступа на рынки и промышленной политики без сопоставимых встречных шагов со стороны США.

На этом фоне заявления Айе можно рассматривать как сигнал о возможном пересмотре прежней линии сдержанности.

Одновременно использование американского госдолга в качестве инструмента давления несёт для ЕС и значительные риски. Резкие действия в этой сфере способны вызвать турбулентность на финансовых рынках, ударить по самим европейским инвесторам и спровоцировать ответные меры со стороны США.

Тем не менее сама постановка вопроса свидетельствует о том, что в Брюсселе всё чаще допускают сценарий, при котором экономическая взаимозависимость будет использоваться не только как фактор стабилизации, но и как средство политического принуждения.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евросоюз экономика европарламент
Новости Все >
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Хронический недосып разрушает здоровье и ускоряет старение — терапевт Водовозов
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Конфликт Трампа и ФРС США разрешится компромиссом — политолог Петров
В Германии зафиксировали 1 348 сообщений о НЛО в 2025 году — CENAP
Удар Орешника сопоставим с ядерным, но без радиации — военный эксперт Кнутов
Сейчас читают
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Последние материалы
Швейцария построила сеть тоннелей больше уличных сетей крупных городов
Функциональные упражнения укрепляют мышцы вдоль позвоночника
Натирание лопаты парафином предотвращает налипание снега
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Древесная зола повышает pH почвы и меняет цвет гортензии — Actualno
Объёмные причёски 80-х вернулись в тренды 2026 года
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Короткоплавниковые гринды съедают до 202 кальмаров в день — исследователь Гоф
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
У берегов Копенгагена найден крупнейший торговый корабль викингов — Popular Science
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.