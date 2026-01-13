В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон

Председатель фракции "Обновляя Европу" в Европарламенте Валери Айе выступила с инициативой рассматривать государственный долг США как потенциальный инструмент политического давления на Вашингтон в контексте заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии.
Суть её позиции заключается в том, что Евросоюз располагает значительными финансовыми возможностями для влияния на американскую экономику, однако до настоящего момента сознательно не задействовал их в политических целях.
Айе обратила внимание на то, что структуры и инвесторы из ЕС владеют американскими активами на сумму порядка полутора триллиона долларов, значительная часть которых связана с государственными долговыми обязательствами США.
При этом американский бюджет ежегодно нуждается в рефинансировании нескольких триллионов долларов, что делает внешний спрос на казначейские обязательства критически важным элементом устойчивости американской финансовой системы.
В этом контексте европейское участие в финансировании долга может рассматриваться не только как инвестиционный фактор, но и как политический рычаг, способный при необходимости изменить баланс переговорных позиций между ЕС и США.
Айе подчеркнула, что подобный инструмент ранее фактически не применялся, однако текущая геополитическая ситуация может подтолкнуть Брюссель к более жёсткому и прагматичному подходу.
Помимо финансовых механизмов, Айе указала и на другие возможные меры давления, в частности на ограничение доступа американских компаний к рынку Европейского союза, который насчитывает около 450 миллионов потребителей и остаётся одним из крупнейших и наиболее платёжеспособных в мире.
Потенциальное использование таких мер означало бы качественный сдвиг в политике ЕС, который традиционно предпочитал избегать прямой конфронтации с США и действовал в рамках компромиссной, союзнической логики.
Заявления Айе прозвучали на фоне высказываний Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США.
Гренландия в настоящее время является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии, дополнивший союзнические обязательства сторон в рамках НАТО.
В соответствии с этим соглашением США взяли на себя обязательство по обороне острова в случае внешней угрозы, что изначально рассматривалось как элемент коллективной безопасности, а не как основание для пересмотра суверенитета.
Заявление Валери Айе отражает нарастающее в ЕС разочарование асимметрией трансатлантических отношений. В течение многих лет Евросоюз обладал объективными экономическими и финансовыми рычагами воздействия на США, но предпочитал их не использовать, опасаясь подрыва стратегического партнёрства.
Более того, в прошлом году ЕС заключил торговое соглашение с Вашингтоном, которое многие европейские политики и эксперты оценивали как невыгодное для европейской стороны, поскольку оно закрепляло уступки в сфере доступа на рынки и промышленной политики без сопоставимых встречных шагов со стороны США.
На этом фоне заявления Айе можно рассматривать как сигнал о возможном пересмотре прежней линии сдержанности.
Одновременно использование американского госдолга в качестве инструмента давления несёт для ЕС и значительные риски. Резкие действия в этой сфере способны вызвать турбулентность на финансовых рынках, ударить по самим европейским инвесторам и спровоцировать ответные меры со стороны США.
Тем не менее сама постановка вопроса свидетельствует о том, что в Брюсселе всё чаще допускают сценарий, при котором экономическая взаимозависимость будет использоваться не только как фактор стабилизации, но и как средство политического принуждения.
