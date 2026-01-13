Сокращения персонала в европейском автопроме: цифры, которые поражают

Европейские производители автокомплектующих массово сокращают рабочие места

Европейские производители автокомплектующих за последние два года сократили более ста тысяч рабочих мест на фоне ослабления спроса на автомобили и усиления конкуренции со стороны китайских компаний.

Фото: Freepik by Various work tools on worktop is licensed under Рublic domain Автомобильные запчасти

По информации ассоциации Clepa, в 2025 году компании отрасли заявили о планах сократить около 50 тысяч рабочих мест после 54 тысяч сокращений в 2024 году, сообщает британское издание Financial Times.

Генеральный секретарь Clepa Бенджамин Кригер охарактеризовал происходящее как беспрецедентную ситуацию, подчеркнув, что за два года было объявлено о сокращении более 100 ста тысяч сотрудников.

Ухудшение положения в секторе автокомплектующих началось ещё в период пандемии COVID-19 в 2020–2021 годах, когда поставщики деталей и узлов сократили почти 54 тысячи рабочих мест. Тогда спад был обусловлен разрывами логистических цепочек, остановками заводов и резким снижением продаж автомобилей.

Однако после окончания наиболее острой фазы пандемии проблемы отрасли не только не были решены, но и приобрели системный характер. Спрос на автомобили в Европе так и не вернулся к допандемийному уровню, при этом рост продаж новых электромобилей оказался значительно слабее ожиданий автоконцернов и их поставщиков.

Слабая динамика рынка привела к тому, что многие автопроизводители были вынуждены сокращать объёмы выпуска, оптимизировать модельные линейки и переносить часть инвестиций.

Это напрямую отразилось на компаниях, производящих автокомплектующие, поскольку они традиционно зависят от долгосрочных контрактов и стабильной загрузки мощностей. Снижение заказов от автозаводов привело к росту издержек на единицу продукции, ухудшению финансовых показателей и необходимости массовой оптимизации персонала.

Дополнительным фактором давления стало усиление присутствия китайских автопроизводителей на европейском рынке. Китайские компании активно продвигают как электромобили, так и гибридные модели, зачастую предлагая более конкурентоспособные цены.

Это усиливает ценовую конкуренцию и снижает маржинальность европейских производителей автомобилей, что в конечном итоге отражается и на их поставщиках.

Кроме того, китайские автоконцерны всё чаще выстраивают собственные цепочки поставок или привлекают производителей комплектующих из Азии, что ограничивает возможности европейских компаний получать новые заказы.

Наиболее крупные игроки отрасли уже объявили о масштабных программах сокращений. Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Bosch в сентябре заявил о планах сократить 13 тысяч рабочих мест к 2030 году.

О возможных увольнениях ранее предупреждали Valeo, Forvia, Schaeffler, Continental и Mahle. Эти компании работают сразу в нескольких сегментах — от силовых установок и электроники до систем безопасности и подвески, — что говорит о комплексном характере кризиса, затронувшего практически все направления автокомпонентной индустрии.

Переход к электромобилям требует иных технологий и меньшего числа компонентов по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, что объективно снижает потребность в рабочей силе у традиционных поставщиков.

Одновременно Европа сталкивается с более жёсткой глобальной конкуренцией, где китайские производители выигрывают за счёт масштабов, государственной поддержки и контроля над цепочками поставок аккумуляторов и электроники.

В этих условиях европейским компаниям приходится ускоренно адаптироваться, инвестировать в новые технологии и одновременно сокращать издержки, прежде всего за счёт персонала.

Если текущие тенденции сохранятся, отрасль автокомплектующих в Европе может столкнуться с дальнейшей консолидацией и закрытием менее конкурентоспособных производств.

Это создаёт риски не только для занятости, но и для промышленного потенциала региона в целом, поскольку автопром и связанные с ним отрасли традиционно играют ключевую роль в экономике ЕС.