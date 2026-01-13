Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Доходы важнее стабильности: планы россиян на 2026 год показали неожиданный сдвиг

Более 57% россиян запланировали рост доходов в 2026 году — ОСН
Экономика

Финансовые цели остаются одним из главных ориентиров для россиян на ближайший год. Многие задумываются не только о текущей стабильности, но и о росте доходов, смене профессии или создании финансовой подушки. Эти планы отражают общее настроение — стремление к большей уверенности и контролю над будущим. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Какие цели россияне ставят на 2026 год

Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", основной приоритет для большинства опрошенных — увеличение доходов. Такой вариант выбрали 57% респондентов, что делает его самым популярным финансовым планом на 2026 год. Люди рассматривают рост заработка как ключевой инструмент для повышения качества жизни и защиты от экономической нестабильности, особенно на фоне обсуждений о том, где сегодня фиксируются самые высокие зарплаты в стране, включая регионы с максимальными доходами.

Параллельно с этим треть участников опроса заявила о намерении начать делать накопления. Для многих это означает формирование подушки безопасности, инвестиции или более осознанное отношение к личному бюджету. Финансовая дисциплина постепенно становится привычной практикой, чему способствует и рост интереса к сбережениям на фоне увеличения свободных средств у части населения.

Карьера, профессия и поиск новых возможностей

Помимо денег, россияне всё чаще задумываются о профессиональном развитии. Освоение новой профессии в 2026 году планируют 22% опрошенных. Это может быть связано как с желанием увеличить доход, так и с поиском более устойчивой или интересной сферы занятости.

Примерно каждый шестой участник исследования хочет устроиться в "компанию мечты". Для 15% актуально расширение деловых связей, а столько же рассматривают смену сферы деятельности. Эти данные показывают, что карьерная мобильность и гибкость остаются важными ценностями на рынке труда.

Повышение, бизнес и предпринимательские планы

Часть россиян связывает рост доходов с вертикальным карьерным ростом. На повышение в должности рассчитывают 14% респондентов. Для них ключевыми факторами становятся опыт, лояльность компании и развитие управленческих навыков.

Предпринимательские амбиции выражены слабее, но они тоже присутствуют. Открыть собственный бизнес планируют 5% опрошенных, а ещё 3% намерены масштабировать уже существующее дело. Это говорит о том, что предпринимательство остаётся нишевым, но устойчивым направлением.

Сравнение: наёмная карьера и собственный бизнес

Наёмная работа чаще ассоциируется со стабильностью, понятным доходом и социальными гарантиями. Рост зарплаты, повышение или переход в крупную компанию кажутся более предсказуемыми шагами. Собственный бизнес даёт больше свободы и потенциально высокий доход, но требует стартового капитала, времени и готовности к рискам. Поэтому большинство россиян выбирают карьерное развитие внутри существующей системы, а не резкий разворот в сторону предпринимательства.

Плюсы и минусы финансовых планов на 2026 год

Финансовые цели выглядят реалистичными, но у каждого подхода есть свои особенности.

Среди плюсов стремления к росту доходов — повышение уровня жизни, возможность делать накопления и снижение тревожности за будущее. Освоение новой профессии расширяет горизонты и повышает устойчивость на рынке труда.

К минусам можно отнести риск выгорания при погоне за заработком, необходимость инвестировать время и деньги в обучение, а также неопределённость результата при смене сферы или запуске бизнеса.

Советы для увеличения дохода

  1. Оцените текущие навыки и их востребованность на рынке труда.
  2. Определите, что даст больший эффект — повышение на текущем месте или смена компании.
  3. Рассмотрите обучение или переквалификацию в смежной сфере.
  4. Начните формировать финансовую подушку даже с небольших сумм.
  5. Развивайте профессиональные и деловые связи.

Популярные вопросы о финансовых планах россиян

Почему рост доходов стал главным приоритетом?

Из-за роста расходов и желания повысить финансовую устойчивость.

Стоит ли менять профессию ради заработка?

Это может быть оправдано, если новая сфера более стабильна и востребована.

Реально ли начать откладывать деньги при среднем доходе?

Да, при грамотном планировании бюджета и регулярности.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
