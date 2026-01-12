Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Рынок удивил: серебро обошло по капитализации Nvidia

Золото и серебро обогнали по капитализации техногигантов
Рыночная капитализация серебра достигла отметки 4,79 трлн долларов, что позволило этому металлу обойти по совокупной стоимости одну из крупнейших технологических компаний мира Nvidia.

Такие оценки следуют из данных портала Companiesmrketcap, который сопоставляет капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалют и паевых инвестиционных фондов, приводя их к единой логике расчёта.

В результате серебро заняло второе место в глобальном рейтинге активов по капитализации, уступив только золоту и опередив ряд ведущих технологических корпораций.

Лидером по-прежнему остаётся золото, чья рыночная капитализация оценивается в 32,103 трлн долларов, что отражает его статус базового защитного актива мировой финансовой системы.

Третью позицию в рейтинге занимает Nvidia с капитализацией 4,499 трлн долларов, далее следуют Alphabet, управляющая Google, с показателем 3,973 трлн долларов и Apple с оценкой 3,832 трлн долларов.

Сам факт того, что серебро оказалось выше крупнейших представителей высокотехнологичного сектора, подчёркивает масштаб сдвигов, происходящих на сырьевых и инвестиционных рынках.

Методология расчёта капитализации серебра основана на умножении текущей рыночной цены металла на объём, который, по оценкам аналитиков, был добыт за всю историю человечества. Этот показатель составляет около 1 751 000 метрических тонн, однако он носит приблизительный характер.

В Companiesmarketcap отдельно указывают, что значительная доля серебра была утрачена либо безвозвратно уничтожена в процессе промышленного использования, прежде всего в электронике, химической промышленности, медицине и производстве солнечных панелей.

В отличие от золота, которое преимущественно сохраняется в виде слитков, монет и ювелирных изделий, серебро часто потребляется без возможности последующего извлечения, что делает фактическое предложение на рынке существенно более ограниченным.

Рост капитализации серебра отражает не только динамику цен, но и изменение отношения инвесторов к этому металлу. В последние годы серебро всё чаще рассматривается не просто как "младший брат" золота, а как стратегический ресурс, сочетающий инвестиционные и индустриальные функции.

Увеличение спроса со стороны сектора возобновляемой энергетики, особенно в связи с расширением производства солнечных батарей, а также рост потребления в микроэлектронике и автомобильной промышленности создают структурный дефицит предложения.

На этом фоне инвестиционный спрос усиливает ценовое давление, формируя эффект двойного драйвера роста.

Дополнительным фактором становится обострение геополитической неопределённости и ожидания смягчения денежно-кредитной политики в ряде крупнейших экономик.

В таких условиях инвесторы стремятся диверсифицировать портфели за счёт реальных активов, снижая зависимость от фондового рынка и технологического сектора, где оценки многих компаний, включая Nvidia, Alphabet и Apple, остаются чувствительными к изменениям процентных ставок и корпоративных ожиданий.

Серебро в этой конфигурации воспринимается как относительно недооценённый актив по сравнению с золотом, что дополнительно стимулирует приток капитала.

Ценовая конъюнктура подтверждает этот тренд. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте на 17:33 по московскому времени 12 января достигла 84,81 доллара за тройскую унцию, демонстрируя резкий рост по историческим меркам.

Для сравнения, февральский фьючерс на золото торговался на уровне 4 608,2 доллара за тройскую унцию. Хотя абсолютная цена золота остаётся значительно выше, относительная динамика серебра указывает на ускорение интереса к этому рынку и возможное продолжение перераспределения инвестиционных потоков.

В более широком контексте выход серебра на второе место по капитализации можно рассматривать как симптом трансформации глобальной финансовой системы, где материальные ресурсы вновь начинают конкурировать по значимости с высокотехнологичными компаниями.

Это не означает снижения роли таких корпораций, как Nvidia, Alphabet или Apple, однако подчёркивает растущую ценность ограниченных физических активов в условиях технологического перехода, энергетической перестройки и повышенной макроэкономической нестабильности.

В ближайшей перспективе дальнейшая динамика серебра будет во многом зависеть от баланса промышленного спроса, инвестиционных настроений и способности добывающего сектора нарастить предложение, что пока представляется ограниченным.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

