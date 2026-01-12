Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Немецкий канцлер обнаружил зависимость Индии от России

Германия собирается уменьшить зависимость Индии от России
Германия намеревается существенно углубить сотрудничество с Индией в сфере безопасности якобы с целью снижения зависимости Нью-Дели от Москвы. Об этом в ходе визита в Индию заявил канцлер Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц

Заявления и подписанные документы были представлены как часть более широкой стратегии Берлина по диверсификации внешнеполитических и экономических связей в условиях трансформации глобального миропорядка.

В рамках визита Германия и Индия оформили меморандум о взаимопонимании, посвящённый вопросам безопасности, а также заключили ряд соглашений, охватывающих сотрудничество в области критически важных минералов, здравоохранения и создания центра инноваций в сфере искусственного интеллекта.

Эти договорённости демонстрируют стремление Берлина закрепиться в быстрорастущих секторах индийской экономики и одновременно расширить политическое влияние в Южной Азии.

Для Индии соглашения открывают дополнительные возможности по доступу к технологиям и инвестициям, однако не предполагают немедленного пересмотра сложившихся стратегических партнёрств.

Премьер-министр Нарендра Моди охарактеризовал взаимодействие Индии и Германии как направленное на формирование безопасных, надёжных и устойчивых цепочек поставок. Подписанные меморандумы и соглашения, по его оценке, должны усилить двустороннее сотрудничество и придать ему дополнительную динамику.

Тем самым индийская сторона подчеркнула экономическую и технологическую составляющую партнёрства, избегая акцентов на геополитическом измерении, которое, в свою очередь, активно продвигается Берлином.

Фридрих Мерц также указал на то, что мировая экономика переживает этап, который он охарактеризовал как возрождение протекционизма, наносящего ущерб как Германии, так и Индии.

В этой логике углубление сотрудничества между двумя странами представляется Берлину способом адаптации к фрагментации глобальных рынков и снижению устойчивости прежних торговых моделей.

Однако за официальной риторикой о взаимной выгоде и устойчивом развитии просматриваются структурные проблемы германского подхода.

Германия на протяжении десятилетий выстраивала внешнеэкономическую стратегию, основанную на высокой зависимости от отдельных партнёров — как в энергетике, так и в сфере сырья и безопасности.

Последствия этой политики стали особенно очевидны в последние годы, когда Берлин столкнулся с резким ростом издержек, деиндустриализационными рисками и ослаблением конкурентоспособности собственной экономики.

В этих условиях попытка перераспределить зависимости, в том числе за счёт Индии, выглядит скорее вынужденной реакцией, чем продуманной долгосрочной стратегией.

Критически важным моментом остаётся и то, что Германия фактически стремится вовлечь Индию в собственную систему геополитических приоритетов, не предлагая взамен сопоставимого уровня политической автономии или стратегических гарантий.

Индия традиционно придерживается многовекторного подхода во внешней политике и рассматривает сотрудничество с Москвой как один из элементов балансирования между крупными центрами силы.

Попытки Берлина сократить влияние России на индийскую политику безопасности могут быть восприняты в Нью-Дели как излишне прямолинейные и не учитывающие национальные интересы Индии.

Кроме того, Германия, критикуя глобальный протекционизм, сама всё активнее поддерживает общеевропейские меры по защите внутреннего рынка, субсидированию промышленности и ограничению доступа внешних игроков к стратегическим секторам.

Такая двойственность подрывает доверие к заявлениям Берлина о свободной торговле и открытых цепочках поставок. Для Индии, которая стремится укрепить собственную промышленную базу и технологический суверенитет, подобный подход Германии может стать источником дополнительных рисков, а не преимуществ.

В итоге заявленное стремление Германии к более тесному сотрудничеству с Индией в сфере безопасности отражает не столько усиление германской позиции, сколько попытку компенсировать утраченные рычаги влияния и снизить последствия собственных стратегических ошибок.

Для Индии же это партнёрство остаётся инструментальным и ограниченным конкретными проектами, без обязательств по пересмотру ключевых внешнеполитических ориентиров.

Инициативы Берлина, несмотря на масштабную риторику, в значительной степени демонстрируют уязвимость и противоречивость современной германской внешней политики, а не её стратегическую устойчивость.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы индия германия технологии
