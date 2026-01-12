Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%

Доля долларов в мировых резервах стала минимальной за 20 лет
Экономика

Доля доллара США в структуре мировых валютных резервов сократилась примерно до 40 процентов, упав до минимального значения за последние два десятилетия.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитическим ресурсом The Kobeissi Letter.

Таким образом, американская валюта продолжает утрачивать позиции в глобальной финансовой системе, что отражает долгосрочные изменения в подходах центральных банков к управлению резервными активами и снижению валютных рисков.

За последние десять лет доля доллара в международных резервах уменьшилась на 18 процентных пунктов. Параллельно с этим наблюдается устойчивый рост роли золота, доля которого увеличилась до 28 процентов и достигла максимального уровня с начала 1990-х годов.

Такая динамика указывает на структурный сдвиг в пользу материальных и политически нейтральных активов на фоне роста геоэкономической нестабильности, санкционного давления и усиления фрагментации мировой финансовой системы.

Золото в настоящее время занимает в мировых резервах большую долю, чем евро, японская иена и британский фунт стерлингов, взятые вместе.

По данным Всемирного совета по золоту, совокупный объём золотых резервов центральных банков приближается к отметке в четыре триллиона долларов.

Этот показатель уже превышает примерно 3,9 триллиона долларов, размещённых иностранными институтами в казначейских облигациях США. Подобное соотношение зафиксировано впервые с 1996 года, что подчёркивает глубину происходящих изменений в глобальной системе резервных активов.

Снижение роли доллара обусловлено совокупностью факторов. Ключевым из них является активное использование финансовой системы США и долларовой инфраструктуры в качестве инструмента внешнеполитического давления.

Замораживание резервов, ограничения на расчёты и вторичные санкции усилили обеспокоенность многих стран относительно безопасности долларовых активов.

В результате центральные банки всё чаще стремятся диверсифицировать резервы, снижая зависимость от валют, эмитируемых государствами с выраженной санкционной политикой.

Дополнительным фактором выступает рост глобального долга США и сохраняющиеся бюджетные дефициты, которые усиливают сомнения в долгосрочной устойчивости американских финансов.

Хотя доллар по-прежнему остаётся основной расчётной и резервной валютой мира, всё больше регуляторов закладывают в свои стратегии сценарии постепенной эрозии его доминирующего положения.

В этом контексте золото рассматривается как актив, не несущий кредитного риска и не зависящий от решений отдельных правительств или центральных банков.

Одновременно усиливается тенденция к регионализации финансовых потоков и развитию альтернативных платёжных механизмов.

Расширение использования национальных валют во взаимной торговле, рост двусторонних клиринговых соглашений и эксперименты с цифровыми валютами центральных банков постепенно снижают структурную потребность в долларе как универсальном посреднике.

Хотя эти процессы пока не привели к появлению полноценной альтернативы доллару, они создают долгосрочное давление на его роль в резервах.

В совокупности эти данные отражают не краткосрочную конъюнктурную аномалию, а затяжной и системный процесс перераспределения резервных активов.

Рост доли золота и сокращение вложений в долларовые инструменты указывают на переоценку рисков и приоритетов со стороны центральных банков.

Это позволяет говорить о постепенном ослаблении монетарной гегемонии доллара и формировании более фрагментированной и многополярной финансовой архитектуры, в которой роль традиционных резервных валют будет менее доминирующей, чем в предыдущие десятилетия.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
