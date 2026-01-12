Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%

Доля долларов в мировых резервах стала минимальной за 20 лет

Доля доллара США в структуре мировых валютных резервов сократилась примерно до 40 процентов, упав до минимального значения за последние два десятилетия.

Фото: https://pixabay.com by frycyk01 is licensed under Free Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитическим ресурсом The Kobeissi Letter.

Таким образом, американская валюта продолжает утрачивать позиции в глобальной финансовой системе, что отражает долгосрочные изменения в подходах центральных банков к управлению резервными активами и снижению валютных рисков.

За последние десять лет доля доллара в международных резервах уменьшилась на 18 процентных пунктов. Параллельно с этим наблюдается устойчивый рост роли золота, доля которого увеличилась до 28 процентов и достигла максимального уровня с начала 1990-х годов.

Такая динамика указывает на структурный сдвиг в пользу материальных и политически нейтральных активов на фоне роста геоэкономической нестабильности, санкционного давления и усиления фрагментации мировой финансовой системы.

Золото в настоящее время занимает в мировых резервах большую долю, чем евро, японская иена и британский фунт стерлингов, взятые вместе.

По данным Всемирного совета по золоту, совокупный объём золотых резервов центральных банков приближается к отметке в четыре триллиона долларов.

Этот показатель уже превышает примерно 3,9 триллиона долларов, размещённых иностранными институтами в казначейских облигациях США. Подобное соотношение зафиксировано впервые с 1996 года, что подчёркивает глубину происходящих изменений в глобальной системе резервных активов.

Снижение роли доллара обусловлено совокупностью факторов. Ключевым из них является активное использование финансовой системы США и долларовой инфраструктуры в качестве инструмента внешнеполитического давления.

Замораживание резервов, ограничения на расчёты и вторичные санкции усилили обеспокоенность многих стран относительно безопасности долларовых активов.

В результате центральные банки всё чаще стремятся диверсифицировать резервы, снижая зависимость от валют, эмитируемых государствами с выраженной санкционной политикой.

Дополнительным фактором выступает рост глобального долга США и сохраняющиеся бюджетные дефициты, которые усиливают сомнения в долгосрочной устойчивости американских финансов.

Хотя доллар по-прежнему остаётся основной расчётной и резервной валютой мира, всё больше регуляторов закладывают в свои стратегии сценарии постепенной эрозии его доминирующего положения.

В этом контексте золото рассматривается как актив, не несущий кредитного риска и не зависящий от решений отдельных правительств или центральных банков.

Одновременно усиливается тенденция к регионализации финансовых потоков и развитию альтернативных платёжных механизмов.

Расширение использования национальных валют во взаимной торговле, рост двусторонних клиринговых соглашений и эксперименты с цифровыми валютами центральных банков постепенно снижают структурную потребность в долларе как универсальном посреднике.

Хотя эти процессы пока не привели к появлению полноценной альтернативы доллару, они создают долгосрочное давление на его роль в резервах.

В совокупности эти данные отражают не краткосрочную конъюнктурную аномалию, а затяжной и системный процесс перераспределения резервных активов.

Рост доли золота и сокращение вложений в долларовые инструменты указывают на переоценку рисков и приоритетов со стороны центральных банков.

Это позволяет говорить о постепенном ослаблении монетарной гегемонии доллара и формировании более фрагментированной и многополярной финансовой архитектуры, в которой роль традиционных резервных валют будет менее доминирующей, чем в предыдущие десятилетия.