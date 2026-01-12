Тихая гавань обернулась ловушкой: мошенники атакуют депозиты

Депозиты часто воспринимаются как "тихая гавань" для сбережений, но мошенники всё активнее охотятся и за ними.
Эксперты отмечают: чаще всего проблема не в том, что банк "дырявый", а в том, что злоумышленники умеют давить на эмоции и выманивать у людей доступ к деньгам через доверие, спешку и страх. Об этом пишет Петербург2 со ссылкой на "7 дней".
Вклад действительно обычно защищён лучше, чем обычный счёт: с него не всегда можно мгновенно вывести деньги без дополнительных действий. Но преступники подстраиваются — пытаются получить данные для входа в приложение, перехватить коды подтверждения или заставить человека самому выполнить нужные операции. Главная уязвимость — человеческий фактор: когда человек действует на автомате и "спасает деньги" по подсказке злоумышленников.
Самая распространённая схема — звонки и сообщения "от банка". Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности, "финмониторинга" или "поддержки" и придумывают повод срочно передать данные:
"Подозрительная операция, нужно подтвердить личность".
"Вклад под угрозой, требуется защитная процедура".
"Счёт заблокируют, если вы не назовёте код".
Ключевой момент: как только человек сообщает пароль, логин, коды из SMS или push-уведомлений, злоумышленники получают доступ к кабинету и могут вывести деньги или оформить операции от имени клиента. Специалисты подчёркивают: настоящие сотрудники банка не просят такие данные.
Вторая большая угроза — заражённые ссылки и файлы. Схема часто выглядит так: жертве присылают "важное уведомление" или "документ", а на деле это фишинговый сайт или файл со шпионским ПО. После установки такого софта мошенники могут видеть вводимые логины и пароли.
Опасность в том, что ссылки иногда приходят даже от знакомых: их аккаунты могли взломать, и тогда рассылка выглядит "правдоподобно". В таком случае эксперты советуют не кликать сразу, а уточнять у отправителя другим способом, действительно ли он что-то присылал.
Есть и "офлайн" сценарий — поддельные документы. В отдельных случаях злоумышленники используют утёкшие персональные данные, чтобы изготовить фальшивый паспорт или доверенность и попытаться снять деньги в отделении банка. Это сложнее и дольше, но такие попытки возможны, если клиент не контролирует свои данные и не отслеживает операции.
Технические атаки (вирусы, фишинг) опасны тем, что действуют скрытно: человек может не заметить, что устройство скомпрометировано.
Социальная инженерия чаще работает "в лоб" — через звонок, давление и срочность, зато её проще остановить, если помнить правило: банк не спрашивает коды и пароли.
Подделка документов встречается реже, но неприятна тем, что происходит "на земле" и опирается на утечки персональных данных.
Подключите уведомления обо всех операциях и изменениях настроек в банке.
Никому и никогда не сообщайте коды из SMS, push-коды, пароли и одноразовые подтверждения.
Если звонят "из банка", положите трубку и перезвоните по официальному номеру из приложения или с банковской карты.
Не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров "по теме денег" — лучше зайдите в банк через приложение вручную.
Держите телефон и компьютер в порядке: обновления системы, антивирус, запрет установки приложений из неизвестных источников.
Используйте разные сложные пароли и не повторяйте один и тот же для разных сервисов.
Периодически меняйте пароли и проверяйте, какие устройства имеют доступ к вашему аккаунту.
При малейших сомнениях блокируйте доступ и срочно связывайтесь с банком.
Перед списком важно понять: идеальной защиты нет, но набор простых привычек сильно снижает риск.
• Плюсы:
. уведомления и контроль операций дают шанс поймать проблему на ранней стадии;
. сложные пароли и обновления усложняют взлом;
. правило "перезвонить самому" почти полностью ломает сценарий звонка мошенников.
• Минусы:
. повышается "нагрузка" на внимание — нужно проверять уведомления и не действовать автоматически;
. часть мер требует дисциплины (обновления, смена паролей);
. при утечках персональных данных остаются риски, которые контролируются сложнее.
Нет. Сотрудники банка не запрашивают пароли и коды подтверждения — это главный признак мошенничества.
Не открывать сразу. Лучше связаться с человеком другим способом и уточнить, отправлял ли он сообщение — аккаунт мог быть взломан.
Сразу связаться с банком по официальному номеру, заблокировать доступы и сообщить о подозрении на мошенничество. Чем быстрее вы действуете, тем выше шанс ограничить ущерб.
Обычно давят на срочность, пугают "блокировкой", требуют коды/пароли и просят выполнить действия "прямо сейчас". Безопаснее прекратить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.
Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.