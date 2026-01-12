Тихая гавань обернулась ловушкой: мошенники атакуют депозиты

Мошенники используют новые схемы для кражи средств с депозита

Депозиты часто воспринимаются как "тихая гавань" для сбережений, но мошенники всё активнее охотятся и за ними.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Эксперты отмечают: чаще всего проблема не в том, что банк "дырявый", а в том, что злоумышленники умеют давить на эмоции и выманивать у людей доступ к деньгам через доверие, спешку и страх. Об этом пишет Петербург2 со ссылкой на "7 дней".

Почему вклады тоже становятся целью

Вклад действительно обычно защищён лучше, чем обычный счёт: с него не всегда можно мгновенно вывести деньги без дополнительных действий. Но преступники подстраиваются — пытаются получить данные для входа в приложение, перехватить коды подтверждения или заставить человека самому выполнить нужные операции. Главная уязвимость — человеческий фактор: когда человек действует на автомате и "спасает деньги" по подсказке злоумышленников.

Социальная инженерия: самый частый сценарий

Самая распространённая схема — звонки и сообщения "от банка". Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности, "финмониторинга" или "поддержки" и придумывают повод срочно передать данные:

"Подозрительная операция, нужно подтвердить личность". "Вклад под угрозой, требуется защитная процедура". "Счёт заблокируют, если вы не назовёте код".

Ключевой момент: как только человек сообщает пароль, логин, коды из SMS или push-уведомлений, злоумышленники получают доступ к кабинету и могут вывести деньги или оформить операции от имени клиента. Специалисты подчёркивают: настоящие сотрудники банка не просят такие данные.

Вредоносные программы и фишинг: когда пароль "утекает" сам

Вторая большая угроза — заражённые ссылки и файлы. Схема часто выглядит так: жертве присылают "важное уведомление" или "документ", а на деле это фишинговый сайт или файл со шпионским ПО. После установки такого софта мошенники могут видеть вводимые логины и пароли.

Опасность в том, что ссылки иногда приходят даже от знакомых: их аккаунты могли взломать, и тогда рассылка выглядит "правдоподобно". В таком случае эксперты советуют не кликать сразу, а уточнять у отправителя другим способом, действительно ли он что-то присылал.

Подделка документов: редкий, но неприятный риск

Есть и "офлайн" сценарий — поддельные документы. В отдельных случаях злоумышленники используют утёкшие персональные данные, чтобы изготовить фальшивый паспорт или доверенность и попытаться снять деньги в отделении банка. Это сложнее и дольше, но такие попытки возможны, если клиент не контролирует свои данные и не отслеживает операции.

Сравнение: какая угроза для вклада опаснее

Технические атаки (вирусы, фишинг) опасны тем, что действуют скрытно: человек может не заметить, что устройство скомпрометировано.

Социальная инженерия чаще работает "в лоб" — через звонок, давление и срочность, зато её проще остановить, если помнить правило: банк не спрашивает коды и пароли.

Подделка документов встречается реже, но неприятна тем, что происходит "на земле" и опирается на утечки персональных данных.

Как защитить вклад и не потерять деньги

Подключите уведомления обо всех операциях и изменениях настроек в банке. Никому и никогда не сообщайте коды из SMS, push-коды, пароли и одноразовые подтверждения. Если звонят "из банка", положите трубку и перезвоните по официальному номеру из приложения или с банковской карты. Не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров "по теме денег" — лучше зайдите в банк через приложение вручную. Держите телефон и компьютер в порядке: обновления системы, антивирус, запрет установки приложений из неизвестных источников. Используйте разные сложные пароли и не повторяйте один и тот же для разных сервисов. Периодически меняйте пароли и проверяйте, какие устройства имеют доступ к вашему аккаунту. При малейших сомнениях блокируйте доступ и срочно связывайтесь с банком.

Плюсы и минусы популярных мер защиты

Перед списком важно понять: идеальной защиты нет, но набор простых привычек сильно снижает риск.

• Плюсы:

. уведомления и контроль операций дают шанс поймать проблему на ранней стадии;

. сложные пароли и обновления усложняют взлом;

. правило "перезвонить самому" почти полностью ломает сценарий звонка мошенников.

• Минусы:

. повышается "нагрузка" на внимание — нужно проверять уведомления и не действовать автоматически;

. часть мер требует дисциплины (обновления, смена паролей);

. при утечках персональных данных остаются риски, которые контролируются сложнее.

Популярные вопросы о защите банковских вкладов

Может ли банк попросить код из SMS, чтобы "спасти деньги"?

Нет. Сотрудники банка не запрашивают пароли и коды подтверждения — это главный признак мошенничества.

Что делать, если ссылка пришла от знакомого?

Не открывать сразу. Лучше связаться с человеком другим способом и уточнить, отправлял ли он сообщение — аккаунт мог быть взломан.

Если я уже назвал код или перешёл по ссылке, что делать?

Сразу связаться с банком по официальному номеру, заблокировать доступы и сообщить о подозрении на мошенничество. Чем быстрее вы действуете, тем выше шанс ограничить ущерб.

Как понять, что со мной говорят мошенники?

Обычно давят на срочность, пугают "блокировкой", требуют коды/пароли и просят выполнить действия "прямо сейчас". Безопаснее прекратить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.