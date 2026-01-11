Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия укрепляет позиции на мировых рынках продовольствия: ключевые факторы

Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года не только сохранит, но и укрепит свои позиции на мировых рынках продовольственных товаров, прежде всего зерна и продукции животноводства, говорится в докладе Российской академии наук.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
По совокупному физическому объёму экспорта страна остаётся ключевым игроком глобального аграрного рынка и продолжает наращивать влияние в отдельных товарных сегментах, цитирует исследование РИА "Новости".

В 2025/2026 сельхозгоду Россия, как ожидается, вновь займёт первое место в мире по экспорту пшеницы, подтвердив статус крупнейшего поставщика этого стратегического продукта. По ржи страна выйдет на третье место, по ячменю — на четвёртое, по кукурузе — на шестое, что в целом отражает устойчивость и диверсификацию российского зернового экспорта.

Помимо зерновых культур, заметное укрепление позиций наблюдается и в сегменте продукции животноводства. Россия войдёт в число крупнейших мировых экспортёров свинины, заняв седьмое место, а по мясу птицы приблизится к первой десятке, расположившись на девятой позиции.

В молочной отрасли ключевыми экспортными товарами станут сыр и сливочное масло. По поставкам сыра Россия сможет занять восьмое место среди крупнейших мировых экспортёров, а по сливочному маслу — одиннадцатое.

Эти показатели ещё несколько лет назад выглядели недостижимыми, что подчёркивает глубину структурных изменений в агропромышленном комплексе.

Лидирующее положение России на мировых рынках продовольствия стало результатом совокупности факторов, формировавшихся на протяжении длительного периода.

Одним из ключевых стало масштабное инвестирование в сельское хозяйство после 2014 года, когда были запущены программы импортозамещения и расширена государственная поддержка аграриев.

Субсидирование кредитов, развитие мелиорации, обновление парка сельхозтехники и внедрение современных агротехнологий позволили существенно повысить урожайность и снизить себестоимость производства.

В зерновом секторе это выразилось в стабильных высоких урожаях даже в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры и климатических рисков.

Важную роль сыграла и география производства. Россия обладает значительными земельными и водными ресурсами, что даёт ей естественное конкурентное преимущество по сравнению с рядом других экспортёров.

В сочетании с относительно низкими издержками на энергию и логистику внутри страны это позволяет формировать привлекательные экспортные цены, особенно для развивающихся рынков.

Дополнительным фактором стало развитие портовой инфраструктуры и экспортных коридоров, прежде всего на Чёрном и Азовском морях, а также переориентация части потоков на восточные направления.

Существенным элементом экспортной стратегии стала смена приоритетов по рынкам сбыта. Основной рост экспортных поставок пришёлся на дружественные страны, включая государства СНГ, Африки и Азии.

Эти регионы характеризуются растущим населением, высокой зависимостью от импорта продовольствия и повышенной чувствительностью к ценовым колебаниям. Российское зерно и продукты питания оказались востребованными благодаря сочетанию цены, объёмов и стабильности поставок.

При этом Россия всё чаще выступает не только как поставщик сырья, но и как участник долгосрочных продовольственных программ, что укрепляет её позиции как надёжного партнёра.

Отдельного внимания заслуживает повышение технологического уровня аграрного экспорта. Рост поставок мяса и молочной продукции свидетельствует о постепенном переходе от преимущественно сырьевой модели к экспорту товаров с большей добавленной стоимостью.

Это снижает зависимость от колебаний мировых цен на зерно и повышает устойчивость всего агропромышленного комплекса.

В перспективе данная тенденция может стать одним из ключевых факторов дальнейшего укрепления позиций России на глобальном продовольственном рынке.

В совокупности эти процессы позволяют говорить о том, что лидирующее положение России в мировой торговле продовольствием носит не конъюнктурный, а системный характер.

Наша страна сумела выстроить модель аграрного развития, сочетающую масштабное производство, государственную поддержку, экспортную ориентацию и адаптацию к меняющимся геополитическим условиям.

Именно это обеспечивает сохранение и расширение присутствия России на мировых рынках продовольственных товаров в среднесрочной перспективе.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
