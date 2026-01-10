Плавучие умные фермы: почему норвежский лосось уходит в море

Производство лосося десятилетиями держалось у берегов, но этот подход всё чаще упирается в санитарные, экологические и регуляторные ограничения. Поэтому в Норвегии сделали ставку на аквакультуру в открытом море — там сильнее течения, глубже вода и проще снизить влияние типичных "прибрежных" проблем.
Самым наглядным примером стал проект Havfarm 1 (Jostein Albert) — огромная морская ферма, напоминающая футуристический корабль. Об этом сообщает CPG.
Havfarm 1 спроектировали так, чтобы она выдерживала тяжёлые морские условия. Длина конструкции — 385 метров, ширина — почти 60 метров, и по масштабу она сопоставима с крупным судном. В отличие от классических садков у берега ферма работает далеко от суши и выполнена как полупогружная платформа: такая компоновка помогает сохранять устойчивость даже при волнении.
Проект объединяет решения из судостроения и специализированные технологии для интенсивного выращивания рыбы. В результате получается контролируемая среда прямо в океане, где инженерия, автоматизация и вопросы устойчивости завязаны в одну систему.
В прибрежных районах чаще накапливаются органические отходы на дне и выше риск паразитов, в том числе "морских вшей". В открытом море эти факторы стараются снизить за счёт глубины и естественных течений: они помогают лучше распределять органику и уменьшают воздействие проблем, характерных для мелководья и тесных прибрежных зон.
Одна из особенностей Havfarm 1 — конструкция не остаётся полностью неподвижной. Ферма медленно вращается вокруг фиксированной точки. Такой режим движения помогает обновлять воду в отсеках, уменьшать застой и не допускать локального накопления загрязнений.
Работа Havfarm 1 построена вокруг автоматизации и удалённого контроля. За состояние среды отвечают датчики и системы управления, а поддержание циркуляции и кислородного режима обеспечивают шесть пропульсивных установок Rolls-Royce Marine. Кормление автоматизировано решениями норвежской компании Akva: подача корма регулируется с учётом поведения рыбы.
Перемещение лосося между секциями организовано так, чтобы уменьшить стресс. В конце цикла выгрузку проводят вакуумными системами — это ускоряет процесс и делает его более управляемым. Хотя у фермы есть электрическое подключение к берегу, предусмотрены и собственные генераторы на случай автономной работы.
