Наталья Клементьева

Плавучие умные фермы: почему норвежский лосось уходит в море

Норвегия делает уже ставку на аквакультуру в открытом море — CPG
Экономика

Производство лосося десятилетиями держалось у берегов, но этот подход всё чаще упирается в санитарные, экологические и регуляторные ограничения. Поэтому в Норвегии сделали ставку на аквакультуру в открытом море — там сильнее течения, глубже вода и проще снизить влияние типичных "прибрежных" проблем.

Лосось, предназначенный для употребления в пищу
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Самым наглядным примером стал проект Havfarm 1 (Jostein Albert) — огромная морская ферма, напоминающая футуристический корабль. Об этом сообщает CPG.

Ферма в океане, которая выглядит как судно

Havfarm 1 спроектировали так, чтобы она выдерживала тяжёлые морские условия. Длина конструкции — 385 метров, ширина — почти 60 метров, и по масштабу она сопоставима с крупным судном. В отличие от классических садков у берега ферма работает далеко от суши и выполнена как полупогружная платформа: такая компоновка помогает сохранять устойчивость даже при волнении.

Проект объединяет решения из судостроения и специализированные технологии для интенсивного выращивания рыбы. В результате получается контролируемая среда прямо в океане, где инженерия, автоматизация и вопросы устойчивости завязаны в одну систему.

Зачем уводить выращивание лосося от берега

В прибрежных районах чаще накапливаются органические отходы на дне и выше риск паразитов, в том числе "морских вшей". В открытом море эти факторы стараются снизить за счёт глубины и естественных течений: они помогают лучше распределять органику и уменьшают воздействие проблем, характерных для мелководья и тесных прибрежных зон.

Поворот вокруг якоря и "живая" вода внутри

Одна из особенностей Havfarm 1 — конструкция не остаётся полностью неподвижной. Ферма медленно вращается вокруг фиксированной точки. Такой режим движения помогает обновлять воду в отсеках, уменьшать застой и не допускать локального накопления загрязнений.

Дистанционное управление и минимум ручного труда

Работа Havfarm 1 построена вокруг автоматизации и удалённого контроля. За состояние среды отвечают датчики и системы управления, а поддержание циркуляции и кислородного режима обеспечивают шесть пропульсивных установок Rolls-Royce Marine. Кормление автоматизировано решениями норвежской компании Akva: подача корма регулируется с учётом поведения рыбы.

Перемещение лосося между секциями организовано так, чтобы уменьшить стресс. В конце цикла выгрузку проводят вакуумными системами — это ускоряет процесс и делает его более управляемым. Хотя у фермы есть электрическое подключение к берегу, предусмотрены и собственные генераторы на случай автономной работы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
