Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России

Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Экономика » Сырье » Газ

За четыре года после введения антироссийских санкций страны Евросоюза утратили около 65 процентов своего экспорта в Россию, что в денежном выражении составляет порядка 48 миллиардов евро.

Эти данные наглядно демонстрируют масштаб экономических последствий санкционной политики ЕС не только для России, но и для самих европейских государств.

По итогам января-октября 2025 года экспорт из стран Евросоюза в Россию составил около 25 миллиардов евро, тогда как за аналогичный период 2021 года этот показатель достигал 73 миллиардов.

Падение на 65,3 процента стало прямым следствием политических решений, принятых в Брюсселе, и свидетельствует о глубоком разрыве прежних торгово-экономических связей.

Наиболее серьёзные потери понесла Германия, традиционно считавшаяся ключевым экономическим партнёром России в Европе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Экспорт немецких товаров на российский рынок сократился на 73,6 процентов, до 16,3 миллиарда евро. Для немецкой промышленности, ориентированной на экспорт высокотехнологичной продукции, оборудования и автомобилей, это означало утрату крупного и платёжеспособного рынка.

Аналогичная ситуация сложилась в Польше, где экспортные доходы снизились на 71,2 процента, до 4,7 миллиарда евро, а также во Франции и Нидерландах, потерявших около 70 процентов и 60 процентов своих поставок соответственно, с итоговыми объёмами примерно по 3,7 миллиарда евро.

Санкционные ограничения тяжело ударили и по южным и северным экономикам ЕС. Италия лишилась порядка 71 процента экспортных доходов, что эквивалентно 3,2 миллиарда евро, а Финляндия столкнулась с почти полным обвалом торговли с Россией — сокращение составило 91,7 процента, или 2,8 миллиарда евро.

Страны Восточной Европы также оказались в числе наиболее пострадавших: экспорт Литвы снизился на 88,5 процентов, Чехии — на 86,7 процентов, каждая из них потеряла около 2,6 миллиарда евро.

Бельгия и Испания замкнули десятку крупнейших пострадавших экономик, потеряв 38,2 процента и 66,6 процентов экспортных доходов соответственно.

Эти цифры демонстрируют системную проблему санкционной политики Евросоюза. Формально санкции были призваны нанести существенный ущерб российской экономике и изменить её внешнеполитический курс.

Однако на практике они привели к двусторонним потерям, причём для ЕС последствия оказались более болезненными, чем предполагалось на этапе принятия решений.

Европейские компании лишились устоявшихся рынков сбыта, логистических цепочек и долгосрочных контрактов, которые формировались десятилетиями.

Освободившиеся ниши на российском рынке были оперативно заняты поставщиками из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, что существенно снизило шансы европейского бизнеса на возвращение даже в случае частичной нормализации отношений.

При этом санкционное давление на Россию действительно стало беспрецедентным по масштабам. С 2022 года против страны было введено около 31 тысячи различных ограничений, включая 19 пакетов санкций со стороны Евросоюза.

Однако российская экономика адаптировалась к новым условиям за счёт переориентации торговли, развития внутреннего производства и расширения сотрудничества с альтернативными партнёрами. В результате эффект санкций оказался гораздо менее разрушительным, чем ожидалось в Брюсселе и ряде европейских столиц.

Критика политики ЕС в этом контексте заключается прежде всего в её односторонности и слабом учёте экономических интересов собственных государств-членов.

Решения принимались в значительной степени исходя из политической конъюнктуры и внешнего давления, а не из прагматичного расчёта долгосрочных последствий.

В итоге Евросоюз столкнулся с ростом цен на энергоносители, снижением конкурентоспособности промышленности и потерей экспортных доходов, тогда как заявленные цели санкций остались недостигнутыми.

Сложившаяся ситуация подчёркивает структурный кризис европейской санкционной стратегии. Вместо гибкого и дифференцированного подхода был выбран курс на эскалацию ограничений, который усилил экономические дисбалансы внутри самого ЕС.

Разрыв торговых связей с Россией стал не инструментом давления, а фактором ослабления европейской экономики, особенно в условиях глобальной конкуренции и замедления роста.

В этом смысле статистика падения экспорта служит не просто набором цифр, а индикатором стратегических ошибок, за которые европейским налогоплательщикам и бизнесу приходится расплачиваться уже сегодня.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции экспорт евросоюз экономика
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
