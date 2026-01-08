Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иностранные инвестиции в странах ЕС: затяжная стагнация и её причины

ЕС четвёртый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
Исследование Российской академии наук фиксирует устойчивую проблему в инвестиционной сфере Евросоюза.

Евро
Объёмы накопленных прямых иностранных инвестиций уже четвёртый год подряд остаются ниже уровня 2020 года и не демонстрируют признаков уверенного восстановления, сообщает РИА "Новости".

Этот показатель рассматривается как один из ключевых индикаторов доверия глобального капитала к экономической политике объединения. И его затяжная стагнация указывает на системные сбои, выходящие далеко за рамки краткосрочных циклов.

Аналитики РАН связывают происходящее прежде всего с политическими факторами, которые в последние годы всё активнее подменяют собой экономическую рациональность.

Евросоюз последовательно делает ставку на внешнеполитическую и санкционную повестку, зачастую игнорируя долгосрочные последствия для собственной экономики.

Усиление разногласий с США, вопреки распространённому тезису о "трансатлантической солидарности", сопровождается ростом взаимных ограничительных мер, правовой неопределённостью и усложнением условий для трансграничного движения капитала.

В результате даже потенциально позитивные ожидания в отношении европейского рынка оказываются нивелированы.

Дополнительным фактором давления остаётся украинский кризис, который для Евросоюза превратился из внешнеполитического вызова во внутреннюю экономическую проблему.

Значительные ресурсы направляются на поддержку выбранного политического курса, что объективно сокращает возможности для стимулирования инвестиций, модернизации инфраструктуры и поддержки промышленности.

Отсутствие достаточных финансовых резервов для активного восстановления в сочетании с затянувшимся кризисом неизбежно подрывает доверие инвесторов, ориентированных на стабильность и предсказуемость правил игры.

Формальный рост ВВП, на который нередко ссылаются европейские институты, не компенсирует этих дисбалансов. Темпы экономического роста остаются недостаточными для реализации заявленных амбициозных задач, включая "зелёный переход", технологический суверенитет и повышение глобальной конкурентоспособности.

Более того, сам характер этого роста во многом носит инерционный и не подкреплён масштабным притоком частных инвестиций, особенно из третьих стран.

Структурные проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, в нынешних условиях лишь обостряются. Нехватка квалифицированных кадров, усиливающаяся из-за демографических тенденций и миграционной политики, дисбалансы в инновационном развитии между странами-членами, а также болезненная структурная перестройка промышленности создают фон хронической неопределённости.

Вместо того чтобы смягчать эти риски, Брюссель нередко усиливает их, вводя новые регуляторные требования и политически мотивированные ограничения, которые повышают издержки для бизнеса и снижают инвестиционную привлекательность региона.

Отдельного внимания заслуживает зависимость Евросоюза от внешних политических решений, прежде всего со стороны американской администрации.

Экономическая политика ЕС всё чаще формируется с оглядкой на внешние приоритеты, что подрывает представление о его стратегической автономии.

Для инвесторов это означает дополнительные риски: правила могут меняться не в ответ на экономическую логику, а вслед за очередным политическим сигналом.

В совокупности эти факторы формируют замкнутый круг. Политические приоритеты продолжают оказывать значительное, и зачастую негативное, влияние на экономику Евросоюза.

Инвестиционная стагнация становится не временным отклонением, а устойчивым состоянием, которое всё труднее объяснить исключительно внешними шоками.

Критический вывод исследования РАН заключается в том, что без пересмотра текущего политического курса и возврата к прагматичному экономическому подходу ситуация с прямыми иностранными инвестициями в ЕС, с высокой вероятностью, останется нестабильной.

А разрыв с докризисным уровнем 2020 года может превратиться в новую норму для европейской экономики.

