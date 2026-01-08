В России разработают программу повышения плодородия почвы. Почему это важно для безопасности страны

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв. Разработать её должны разработать Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития при участии Минприроды.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовик, работающий в поле в солнечный день

В рамках программы планируется сформировать комплекс мероприятий по созданию искусственных грунтов и восстановлению государственных защитных лесных полос.

Разработка такой программы имеет принципиальное значение для долгосрочного развития агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности страны.

Плодородие почв является базовым ресурсом сельского хозяйства, от которого напрямую зависят урожайность, стабильность производства и себестоимость продовольствия.

При этом деградация почв, связанная с эрозией, истощением органического вещества, засолением и техногенным воздействием, в последние десятилетия стала одной из системных проблем, требующих не точечных мер, а комплексного научно обоснованного подхода на государственном уровне.

Научно-техническая программа позволяет связать фундаментальные исследования с практическими решениями, которые могут быть масштабированы на уровне регионов и хозяйств.

В отличие от разрозненных инициатив, она предполагает единые методологические подходы, стандарты оценки состояния почв и механизмы финансирования, что особенно важно для территорий с различными природно-климатическими условиями.

Участие сразу нескольких ведомств обеспечивает межотраслевую координацию, без которой невозможно эффективно решать задачи восстановления и сохранения земельных ресурсов.

Особое значение имеет направление, связанное с разработкой искусственных грунтов. Такие технологии могут применяться для рекультивации нарушенных земель, вовлечения в оборот территорий, пострадавших от промышленной деятельности, а также для повышения эффективности сельского хозяйства в зонах с неблагоприятными почвенными условиями.

Искусственные грунты, созданные на основе научных разработок, позволяют управлять структурой, влагоёмкостью и питательным составом почвы, снижая зависимость аграрного производства от природных ограничений и повышая устойчивость к климатическим рискам.

Не менее важным элементом программы является восстановление государственных защитных лесных полос. Эти насаждения играют ключевую роль в предотвращении ветровой и водной эрозии, сохранении влаги в почве и формировании благоприятного микроклимата для сельскохозяйственных культур.

Их деградация или утрата приводит к ускоренному истощению почв и снижению продуктивности земель. Системное восстановление лесных полос на основе современных научных данных способствует не только защите почв, но и выполнению экологических задач, включая сохранение биоразнообразия и снижение негативных последствий изменения климата.

Инвестиции в повышение плодородия почв имеют долгосрочный эффект. Улучшение качественных характеристик земель снижает потребность в избыточном использовании удобрений и агрохимикатов, уменьшает производственные риски и повышает предсказуемость результатов для сельхозпроизводителей.

В масштабах страны это создает условия для устойчивого роста аграрного сектора, укрепления экспортного потенциала и снижения зависимости от внешних факторов.

Кроме того, реализация научно-технической программы способствует развитию отечественной науки и технологий.

Вовлечение Минобрнауки предполагает активное участие научных организаций и университетов, формирование новых исследовательских направлений и подготовку специалистов в области почвоведения, агроэкологии и природопользования. Это создает кадровую и технологическую базу для дальнейшего развития отрасли и внедрения инновационных решений.

В условиях усиления климатических колебаний и роста нагрузки на земельные ресурсы вопрос сохранения и восстановления плодородия почв приобретает стратегический характер.

Подготовка и последующая реализация научно-технической программы позволяет перейти от реагирования на последствия деградации к профилактике и системному управлению почвенными ресурсами.

Так что это важный элемент государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и сохранение природного потенциала страны в долгосрочной перспективе.