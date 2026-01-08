Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В России разработают программу повышения плодородия почвы. Почему это важно для безопасности страны

В России появится программа повышения плодородия почв. Почему это важно
Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв. Разработать её должны разработать Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития при участии Минприроды.

Грузовик, работающий в поле в солнечный день
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовик, работающий в поле в солнечный день

В рамках программы планируется сформировать комплекс мероприятий по созданию искусственных грунтов и восстановлению государственных защитных лесных полос.

Разработка такой программы имеет принципиальное значение для долгосрочного развития агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности страны.

Плодородие почв является базовым ресурсом сельского хозяйства, от которого напрямую зависят урожайность, стабильность производства и себестоимость продовольствия.

При этом деградация почв, связанная с эрозией, истощением органического вещества, засолением и техногенным воздействием, в последние десятилетия стала одной из системных проблем, требующих не точечных мер, а комплексного научно обоснованного подхода на государственном уровне.

Научно-техническая программа позволяет связать фундаментальные исследования с практическими решениями, которые могут быть масштабированы на уровне регионов и хозяйств.

В отличие от разрозненных инициатив, она предполагает единые методологические подходы, стандарты оценки состояния почв и механизмы финансирования, что особенно важно для территорий с различными природно-климатическими условиями.

Участие сразу нескольких ведомств обеспечивает межотраслевую координацию, без которой невозможно эффективно решать задачи восстановления и сохранения земельных ресурсов.

Особое значение имеет направление, связанное с разработкой искусственных грунтов. Такие технологии могут применяться для рекультивации нарушенных земель, вовлечения в оборот территорий, пострадавших от промышленной деятельности, а также для повышения эффективности сельского хозяйства в зонах с неблагоприятными почвенными условиями.

Искусственные грунты, созданные на основе научных разработок, позволяют управлять структурой, влагоёмкостью и питательным составом почвы, снижая зависимость аграрного производства от природных ограничений и повышая устойчивость к климатическим рискам.

Не менее важным элементом программы является восстановление государственных защитных лесных полос. Эти насаждения играют ключевую роль в предотвращении ветровой и водной эрозии, сохранении влаги в почве и формировании благоприятного микроклимата для сельскохозяйственных культур.

Их деградация или утрата приводит к ускоренному истощению почв и снижению продуктивности земель. Системное восстановление лесных полос на основе современных научных данных способствует не только защите почв, но и выполнению экологических задач, включая сохранение биоразнообразия и снижение негативных последствий изменения климата.

Инвестиции в повышение плодородия почв имеют долгосрочный эффект. Улучшение качественных характеристик земель снижает потребность в избыточном использовании удобрений и агрохимикатов, уменьшает производственные риски и повышает предсказуемость результатов для сельхозпроизводителей.

В масштабах страны это создает условия для устойчивого роста аграрного сектора, укрепления экспортного потенциала и снижения зависимости от внешних факторов.

Кроме того, реализация научно-технической программы способствует развитию отечественной науки и технологий.

Вовлечение Минобрнауки предполагает активное участие научных организаций и университетов, формирование новых исследовательских направлений и подготовку специалистов в области почвоведения, агроэкологии и природопользования. Это создает кадровую и технологическую базу для дальнейшего развития отрасли и внедрения инновационных решений.

В условиях усиления климатических колебаний и роста нагрузки на земельные ресурсы вопрос сохранения и восстановления плодородия почв приобретает стратегический характер.

Подготовка и последующая реализация научно-технической программы позволяет перейти от реагирования на последствия деградации к профилактике и системному управлению почвенными ресурсами.

Так что это важный элемент государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и сохранение природного потенциала страны в долгосрочной перспективе.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экология сельское хозяйство
Новости Все >
Георадар показал крупную подземную структуру возле пирамид Гизы — Sciencepost
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Глава швейцарских «Зеленых» потребовала объявить Трампа персоной нон грата
Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
EWF выступила против дискриминации спортсменов по политическим признакам
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
Сейчас читают
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Экономика и бизнес
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда

Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.

Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Георадар показал крупную подземную структуру возле пирамид Гизы — Sciencepost
Сливочный суп с фрикадельками не требует мясного бульона
Трещина в зоне дворников запрещает эксплуатацию авто
Петунию не высаживают в грунт до окончания заморозков
Пудели и чихуахуа сохраняют активность после 15 лет жизни — ouest-france
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Глава швейцарских «Зеленых» потребовала объявить Трампа персоной нон грата
Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
Уксус и туалетная бумага эффективно удаляют известковый налёт в ванной
Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.