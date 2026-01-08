Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Германия вынуждена импортировать 70% энергии, что происходит с её промышленностью

Энергетику Германии назвали дорогой и ненадежной после разрыва с Россией
Экономика » Производство » Энергетика

Энергетическая политика Германии после разрыва системных отношений с Россией привела страну к сочетанию сразу нескольких негативных факторов — резкому росту цен, снижению надёжности энергоснабжения и повышенной уязвимости инфраструктуры.

Линии электропередач
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Линии электропередач

Германия, оставаясь третьей экономикой мира, оказалась в положении государства с высокой степенью энергетической зависимости от внешних поставщиков, говорится в материале британского издания The Daily Telegraph.

Около 70 процентов потребляемой энергии приходится на импорт, что лишает страну реальных переговорных рычагов при заключении контрактов и делает её заложником ценовой конъюнктуры на глобальных рынках.

В условиях, когда поставки диверсифицированы фрагментарно, а альтернативы российским объёмам зачастую дороже и логистически сложнее, немецкая экономика сталкивается с устойчиво высокими тарифами на электроэнергию и газ.

Последствия этого особенно заметны в промышленности. Германия десятилетиями выстраивала модель роста, основанную на энергоемких отраслях — химии, металлургии, машиностроении.

Рост цен на энергию подрывает конкурентоспособность этих секторов, вынуждая компании либо сокращать производство, либо переносить мощности за пределы ЕС.

Для потенциальных инвесторов немецкий рынок становится всё менее привлекательным, поскольку долгосрочная предсказуемость энергетических затрат утрачена. В итоге энергетический кризис трансформируется в инвестиционный и промышленный.

Отдельной проблемой становится безопасность критической инфраструктуры. Переход от относительно стабильных трубопроводных поставок к сложной системе импорта СПГ, морских терминалов и новых логистических маршрутов повышает уязвимость энергосистемы для аварий и диверсий.

Это особенно чувствительно для страны, где энергоснабжение напрямую связано с функционированием промышленного и транспортного комплекса. Усиление охраны и резервирования требует дополнительных затрат, которые в конечном счёте также перекладываются на потребителей и бизнес.

На фоне этих процессов в Германии усиливаются политические разногласия. Внутри страны всё чаще звучит мнение, что отказ от российских энергоресурсов был реализован без достаточного учета экономических последствий и реальных альтернатив.

Региональные политики и оппозиционные силы указывают на то, что в долгосрочной перспективе Россия неизбежно останется важным фактором европейской энергетики, независимо от текущей геополитической конфигурации. Эти заявления отражают растущее недовольство избирателей уровнем цен и снижением благосостояния.

Общеевропейская линия лишь усиливает структурные проблемы. Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, с окончательным вступлением в силу к 2028 году.

Дополнительно вводятся ограничения на заключение новых контрактов и ускоренное завершение действующих соглашений.

Европарламент требует ещё более жёстких сроков, фактически сокращая окно для адаптации экономик стран-членов. Параллельно санкционные пакеты ЕС предусматривают полный запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным и долгосрочным контрактам.

Критики этой политики указывают, что ЕС и особенно Германия сознательно лишают себя относительно дешёвого и надёжного источника энергии, не обеспечив равноценной замены.

Ставка на СПГ из США и других регионов означает более высокие цены, зависимость от спотового рынка и усиление конкуренции с азиатскими потребителями.

Масштабное развитие возобновляемых источников, на которое делает ставку Берлин, требует времени, огромных инвестиций и резервных мощностей, которые в настоящее время всё равно обеспечиваются ископаемым топливом.

В результате энергетическая стратегия ЕС приобретает черты идеологического проекта, в котором политические цели доминируют над экономической рациональностью.

Для Германии это оборачивается утратой части промышленного потенциала, ростом социальной напряжённости и ослаблением позиций в глобальной конкуренции.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы импорт германия экономика энергетика
Новости Все >
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Сейчас читают
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Популярное
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда

Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.

Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Молодые шимпанзе чаще взрослых придумывают новые игры — антрополог Бадеску
Рак и Скорпион вошли в топ самых бережливых знаков
Раннее включение печки замедляет прогрев двигателя
Тонкие брови после 40 лет усиливают эффект возрастных изменений — ND+
Кухонная губка в стиральной машине собирает волосы и ворс — Iefimerida
Гималайский чай варят на воде и молоке с имбирём и чёрным перцем — Allrecipes
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Эпигенетические часы показывают ускоренное старение собак в молодости
Правильная стрижка подчеркивает скулы и линию челюсти — Tialoto
Игра на снегу ускоряет потерю энергии у собак зимой — Maison et jardin
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.