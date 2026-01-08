Путаница с дизайном купюр становится тревожным сигналом: что мешает реформировать рубль

Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года

Замена российских купюр, затеянная Центробанком в 2021 году и превратившаяся в затяжную эпопею, сопровождаемую скандалами, странным образом, напомнила мне мою школьную практику.

Эпопея с заменой купюр

Отличники и хорошисты сдают домашние творческие работы точно в назначенный срок или даже с опережением графика, троечники редко приносят их вовремя, двоечники же, как правило, вообще не выполняют либо делают крайне некачественно, с нарушением требований. К сожалению, чиновники нашего Центрального банка уподобились слабоуспевающим ученикам, поскольку, намереваясь ввести в обращение новые купюры в течение 2022 — 2025 гг., с задачей не справились и были вынуждены продлить этот затянувшийся процесс ещё на три года.

Ошибочная концепция дизайна

Впрочем, дело даже не в проваленных сроках, а в самой концепции дизайна купюр нового образца. Как известно, главным принципом отбора изображений на российских бумажных деньгах почему-то избран географический. Понятно, что Россия — самая большая по территории страна, которую вряд ли можно объехать за всю свою жизнь, однако это не повод превращать наши бумажные деньги в странички туристического путеводителя. Как известно, денежные знаки большинства стран мира скомпонованы по культурно-историческому принципу, то есть на купюрах изображены некие главные образы-символы, призванные выражать определённую государственную идеологию. Разумеется, деньги должны быть практичными, эстетически красивыми и максимально информативными. Однако следует особо подчеркнуть, что купюры — это мощнейшее средство идеологического воздействия на общество, призванное рождать в душе каждого гражданина гордость за своё отечество и чувство сопричастности к его судьбе.

Спорные образы и провалы в визуальной политике

Россия имеет поистине грандиозную историю, она внесла огромный вклад в мировую культуру, породив неисчислимое количество выдающихся государственных деятелей, гениальных учёных, писателей, композиторов, художников. Понятно, почему на российских купюрах нет изображений наших выдающихся предков: их выбор был бы крайне затруднителен и вызвал бы ненужные дискуссии и напряжение в обществе. Поэтому верным видится решение разместить на купюрах знаковые архитектурные сооружения и памятники. К сожалению, с их выбором специалисты российского Центробанка часто справлялись всего лишь на тройку.

Чего стоит дизайн прежней 100-рублёвой купюры, разработанный то ли какими-то юмористами, то ли скрытыми либералами. На одной стороне изображён Большой театр, на другой - Аполлон, то есть языческое божество, да ещё и в обнажённом виде. Кстати, данный странный экзерсис заставляет считать нашу медленно выводимую из оборота сторублёвку самой эротической купюрой в мире! Каков идейный посыл этого художества Центробанка, судить не берусь. Если таким образом утверждается роль России как одного из центров мирового искусства, то почему вместо Аполлона не поместили на купюре памятник Пушкину или изображение Третьяковской галереи? Немногим лучше сторублёвки купюры нового образца. Так, на 200-рублёвой и 2000-рублевой купюрах помещены всего лишь по три символических образа, а вот на введённой в обращение новой сторублёвке таких изображений семь: Спасская башня (с обрезанным шпилем, то есть без звезды), здание МГУ, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская телебашни, Ржевский мемориал и Куликовое поле. Причём изображения на лицевой стороне купюры натыканы в хаотическом беспорядке, а место Куликовской битвы дано с высоты птичьего полёта, отчего выглядит кране неубедительно. Замечу также, что Ржевское сражение было для нашей армии весьма неудачным и сопровождалось огромными потерями. Кстати, памятник Затопленным кораблям в Севастополе, изображенный на 200-рублёвке, был установлен отнюдь не в честь героической победы нашего флота. И уж совсем удивительно выглядит новая купюра в 5000 рублей. Чрезмерно "креативные" создатели этой самой крупной нашей банкноты, кажется, задались целью до предела напичкать её разнокалиберными изображениями, разместив на ней 12 образов, из которых ни один не имеет общенационального значения. Между прочим, живя в Краснодарском крае, я до сих пор ни разу не видел 5-тысячную купюру, да и новые сторублёвки у нас попадаются крайне редко.

Недочёты выбора символов и пропущенные возможности

Очевидно, что специалистам Центробанка для начала следовало определиться хотя бы с количеством образов, которые следует поместить на купюрах. Мне кажется, что таких образов должно быть семь. И если пофантазировать, то я бы с удовольствием похрустел сторублёвкой с изображениями Кремля, памятника Минину и Пожарскому, Большого театра, здания МГУ на Воробьёвых горах, башни Смоленской крепости, памятника Героям Бородинской битвы, тульского Музея оружия. Впрочем, выбор может быть самый разный, главное — чтобы символы отражали не только нашу географию, но и, прежде всего, историю и культуру России, служили делу сплочения населяющих её многочисленных народов.

Между прочим, скандала с новой 1000-рублёвкой вполне можно было избежать, если бы на ней вместо башни Сююмбике, увенчанной полумесяцем, и бывшего православного храма без креста художники поместили рядом мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор, которые находятся в Казанском кремле в непосредственной близости друг от друга. Вообще же решение Центробанка исключить из ряда изображаемых на купюрах образов культовые сооружения выглядит то ли как откровенная перестраховка в духе "кабы чего не вышло", то ли как хитроумная провокация, заставляющая думать, что в этом финансовом учреждении до сих пор работают скрытые иноагенты и замаскированные члены "пятой колонны".

Курьёзы выборов и исторические параллели

Так, характер скверного анекдота приняла разработка дизайна 500-рублёвой купюры, посвящённой Северо-Кавказскому федеральному округу. Центробанку пришлось даже отменить "всенародное голосование", дабы не провоцировать межнациональную рознь. А между тем, в данный округ входят 6 республик и Ставропольский край. Чего проще было бы поместить на купюре по одному образу-символу от каждой республики и Ставрополья? Пусть бы самые значимые образы выбирали сами жители этих территориальных образований.

О том, какую роль могут сыграть купюры в создании и пропаганде государственной идеологии, свидетельствует опыт Украины. Власти Незалежной использовали свои денежные знаки, что называется, по полной программе, чтобы убедить население в том, что их страна обладает глубокой историей и оригинальной культурой. Для доказательства преемственной связи с Киевской Русью (этот термин, как известно, условен) на гривнах изображены Владимир Святой и Ярослав Мудрый. В качестве борцов за свободу Украины избраны Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа. И хотя при Хмельницком Украина была принята в состав Русского государства, в сознание украинцев успешно внедрена мысль, что злокозненные москали обманули героического, но простодушного гетмана. Весьма показательно появление в числе сакральных фигур украинской государственности Мазепы, который в нашем национальном сознании ассоциируется с образом Иуды. Данный противоречивый исторический персонаж служил вначале полякам, потом русским, а на закате жизни переметнулся в лагерь шведов, лелея мечту о создании незалежного гетманства, где бы он был самодержавным правителем. Видимо, не имея для выбора большого числа великих соотечественников, украинцы самым беспардонным образом причислили к ним философа Григория Сковороду и академика Вернадского. Как известно, первый из них писал свои произведения на русском языке (перенасыщенном церковнославянской лексикой), а второй родился и умер в России и всегда выступал за единство русского и украинского народов.

Итоги, выводы и призыв к реформам

Я далёк от мысли обвинять работников Центробанка в непрофессионализме и, тем более, в предательстве национальных интересов. Напротив, стабильность нашей финансовой системы в условиях обрушившихся на Россию западных санкций — это их большая и несомненная заслуга. Однако непоследовательность и необязательность чиновников Центробанка в таком ответственном деле, как разработка дизайна купюр, вызывает, по меньшей мере, недоумение и досаду, поскольку в любых денежных вопросах необходимо строго придерживаться своих планов и обещаний. Пока же, держа в руках старую 100-рублёвку, испытываешь вовсе не гордость за державу, а чувство неловкости и поневоле хочешь усмехнуться.

Вместе с тем, представляется, что государственной власти и Центробанку пора бы подумать о деноминации рубля. Для этого созрели многие предпосылки: убрав два лишних нуля, мы получим стоимость доллара примерно 80 копеек, то есть такую, какой она была при Советском Союзе. Право, стыдно, когда украинская гривна стоит почти в два раза больше, чем российский рубль! Я уж не говорю про евро. Думается, после победного завершения СВО мы должны так реформировать свою финансовую систему, чтобы российские деньги отражали сформулированную обществом и властью позитивную государственную идеологию, порождали эстетическое удовлетворение и вызывали прилив патриотических чувств.