Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро

Венесуэла готовит асимметричный ответ США, используя нефть как геополитическое оружие и укрепляя связи с Россией, Китаем и Ираном.
Об этом рассказал венесуэльский журналист Диего Секера в беседе с Дэнни Хайфоном в его YouTube канале. Ролик называется "Ответный удар Венесуэлы. Нефтяная война Трампа".
Речь, прежде всего, идёт об отказе подчиниться США. Секера заметил, что сам факт выживания правительства Мадуро и "отказ общества от коллапса и паники" ломает стратегию Вашингтона.
"Сопротивление — это не что-то "секси". Это тяжело. Это повседневность. Но самая важная часть — это созидание, возможность создавать условия, чтобы продолжать жить. Потому что сопротивление — это ещё и просто жить", - сказл журналист.
Секера посоветовал не вестись на американскую пропаганду, которая рисует его как страну авторитарную, коррупционную, погрязшую в наркотиках. По его словам, Венесуэла "достаточно стойкая и способна преодолевать трудности с момента своего основания":
"Не позволяйте им лишить нас человечности. Если падёт Венесуэла, пути назад не будет ни для кого другого. Это станет прецедентом и войной для всех в случае вторжения".
Хотя, по мнению Секеры, вторжение делает цену агрессии неприемлемой для США.
Также журналист подчеркнул, что Венесуэла готовит ответ в виде тотальной народной поддержки правительства, называя это "интегральным подходом".
"Подход Венесуэлы — гражданско-военный и полицейский альянс, в котором подход к обороне и безопасности является целостным. Это не эксклюзивная задача военных, это подход всего общества к национальной обороне", — сказал Секера.
Самый болезненным ударом для США, по его мнению, станет превращение суверенной Венесуэлы "в плацдарм" для Китая, России и Ирана в Западном полушарии. В видео приводится высказывание госсекретаря Марко Рубио, который "озвучивает страх США перед этим сценарием":
"Зачем Китаю их нефть? Зачем России их нефть? Зачем Ирану?… Это Западное полушарие, здесь мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать базой операций для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов".
Секера подтверждает, что эти "базы" — реальный механизм защиты, так как "у Венесуэлы есть всеобъемлющие стратегические соглашения с Китаем, Ираном, Россией, которые охватывают сектора от здравоохранения вплоть до, в случае с Россией и Ираном, военно-технического сотрудничества".
Следовательно, способность Венесуэлы не дать США захватить свои ресурсы, привлекая союзников, — это и есть главный ответный удар, защищающий глобальные цены на нефть и союзников.
"Получение новой нефти из Гайаны и одновременно всех нефтяных запасов Венесуэлы превращает вас (США) в мощнейшую державу, и вы сможете обрушить цены на нефть до уровня, который нанесет глубокий вред другим экономикам, зависящим от нефти, таким как Россия или Иран", — сказал журналист.
Таким образом, ответный удар Венесуэлы, как полагает венесуэльский журналист, заключается в стратегической стойкости. Это включает:
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что его правительство хочет продавать венесуэльскую нефть, а выручку размещать на счетах, им контролируемых, для "пользы народа Венесуэлы и США". Для Венесуэлы разница в покупателях огромна, поскольку она определяет не только объем дохода, но и возможность получения этого дохода без ограничений и контроля.
Природные ресурсы являются частью суверенитета государства. Следовательно, их разработка — один из важнейших атрибутов государственного суверенитета. Природные ресурсы Венесуэлы принадлежат народу Венесуэлы, а не президенту США. Венесуэла обязана выстоять.
Как пишут западные СМИ, Россия перерегистрировала танкеры, возящие нефть из Венесуэлы, а туда — нафту, на свои порты приписки. Сейчас за одним из таких танкеров ведётся охота Береговой охраной США.
Эксперты отмечают, что шансов увидеть обвал цен на нефть из-за Венесуэлы практически нет. И не только потому, что ОПЕК+ и РФ способны на скоординированную политику, а потому что США заинтересованы в нефти по 80-85 долл. за баррель. Эта цена делает добычу "сланца" рентабельной, и позволяет инвестировать, а не выживать.
К тому же Россия стала меньше зависеть от экспорта мазута, больше зарабатывая на глубокой нефтепереработке, которая показывает взрывной рост, как и экспорт нефтепродуктов в Азию.
