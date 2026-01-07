Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро

Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью

Венесуэла готовит асимметричный ответ США, используя нефть как геополитическое оружие и укрепляя связи с Россией, Китаем и Ираном.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Об этом рассказал венесуэльский журналист Диего Секера в беседе с Дэнни Хайфоном в его YouTube канале. Ролик называется "Ответный удар Венесуэлы. Нефтяная война Трампа".

Венесуэла не захотела умирать

Речь, прежде всего, идёт об отказе подчиниться США. Секера заметил, что сам факт выживания правительства Мадуро и "отказ общества от коллапса и паники" ломает стратегию Вашингтона.

"Сопротивление — это не что-то "секси". Это тяжело. Это повседневность. Но самая важная часть — это созидание, возможность создавать условия, чтобы продолжать жить. Потому что сопротивление — это ещё и просто жить", - сказл журналист.

Секера посоветовал не вестись на американскую пропаганду, которая рисует его как страну авторитарную, коррупционную, погрязшую в наркотиках. По его словам, Венесуэла "достаточно стойкая и способна преодолевать трудности с момента своего основания":

"Не позволяйте им лишить нас человечности. Если падёт Венесуэла, пути назад не будет ни для кого другого. Это станет прецедентом и войной для всех в случае вторжения".

Хотя, по мнению Секеры, вторжение делает цену агрессии неприемлемой для США.

Население Венесуэлы поддержит правительство

Также журналист подчеркнул, что Венесуэла готовит ответ в виде тотальной народной поддержки правительства, называя это "интегральным подходом".

"Подход Венесуэлы — гражданско-военный и полицейский альянс, в котором подход к обороне и безопасности является целостным. Это не эксклюзивная задача военных, это подход всего общества к национальной обороне", — сказал Секера.

Венесуэла ставит на союзы с Россией, Китаем и Ираном

Самый болезненным ударом для США, по его мнению, станет превращение суверенной Венесуэлы "в плацдарм" для Китая, России и Ирана в Западном полушарии. В видео приводится высказывание госсекретаря Марко Рубио, который "озвучивает страх США перед этим сценарием":

"Зачем Китаю их нефть? Зачем России их нефть? Зачем Ирану?… Это Западное полушарие, здесь мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать базой операций для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов".

Секера подтверждает, что эти "базы" — реальный механизм защиты, так как "у Венесуэлы есть всеобъемлющие стратегические соглашения с Китаем, Ираном, Россией, которые охватывают сектора от здравоохранения вплоть до, в случае с Россией и Ираном, военно-технического сотрудничества".

Следовательно, способность Венесуэлы не дать США захватить свои ресурсы, привлекая союзников, — это и есть главный ответный удар, защищающий глобальные цены на нефть и союзников.

"Получение новой нефти из Гайаны и одновременно всех нефтяных запасов Венесуэлы превращает вас (США) в мощнейшую державу, и вы сможете обрушить цены на нефть до уровня, который нанесет глубокий вред другим экономикам, зависящим от нефти, таким как Россия или Иран", — сказал журналист.

Таким образом, ответный удар Венесуэлы, как полагает венесуэльский журналист, заключается в стратегической стойкости. Это включает:

Мобилизацию населения (чтобы сделать оккупацию невозможной). Углубление связей с Россией, Китаем, Ираном (чтобы лишить США гегемонии в регионе). Удержание контроля над нефтью, чтобы не дать США использовать её как оружие против других стран.

Венесуэла обязана выстоять

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что его правительство хочет продавать венесуэльскую нефть, а выручку размещать на счетах, им контролируемых, для "пользы народа Венесуэлы и США". Для Венесуэлы разница в покупателях огромна, поскольку она определяет не только объем дохода, но и возможность получения этого дохода без ограничений и контроля.

Природные ресурсы являются частью суверенитета государства. Следовательно, их разработка — один из важнейших атрибутов государственного суверенитета. Природные ресурсы Венесуэлы принадлежат народу Венесуэлы, а не президенту США. Венесуэла обязана выстоять.

Как пишут западные СМИ, Россия перерегистрировала танкеры, возящие нефть из Венесуэлы, а туда — нафту, на свои порты приписки. Сейчас за одним из таких танкеров ведётся охота Береговой охраной США.

Эксперты отмечают, что шансов увидеть обвал цен на нефть из-за Венесуэлы практически нет. И не только потому, что ОПЕК+ и РФ способны на скоординированную политику, а потому что США заинтересованы в нефти по 80-85 долл. за баррель. Эта цена делает добычу "сланца" рентабельной, и позволяет инвестировать, а не выживать.

К тому же Россия стала меньше зависеть от экспорта мазута, больше зарабатывая на глубокой нефтепереработке, которая показывает взрывной рост, как и экспорт нефтепродуктов в Азию.

