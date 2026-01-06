Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Союзе нефтепромышленников считают, что не стоит переживать из-за цен на российскую нефть

Союз нефтегазопромышленников: не стоит переживать из-за цен на российскую нефть
Экономика » Сырье » Нефть

Поводы для переживаний из-за текущей цены на российскую нефть отсутствуют, поскольку подобные ценовые колебания уже неоднократно наблюдались в истории отрасли и не приводили к системным последствиям для экономики.

Ильинский НПЗ
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ильинский НПЗ

Об этом заявил глава Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, сообщает агентство "Прайм". Он напомнил, что в предыдущие десятилетия стоимость нефти опускалась до уровней ниже десяти долларов за баррель, однако нефтяная отрасль и экономика страны в целом смогли адаптироваться к этим условиям.

Современная ситуация, по его оценке, принципиально отличается от прежних периодов не столько уровнем цен, сколько изменением логистики и структуры поставок.

Если ранее значительная часть российской нефти направлялась в Европу по трубопроводной системе, что обеспечивало минимальные транспортные издержки и предсказуемость поставок, то в настоящее время экспортные потоки в значительной степени переориентированы на азиатские рынки.

При этом используются как трубопроводы, так и морские маршруты через порты с последующей перевалкой и длительной доставкой танкерным флотом. Подобная трансформация логистики объективно увеличивает себестоимость экспорта и влияет на конечную цену реализации.

Одним из ключевых факторов давления на цену выступает рост дисконта к базовым мировым сортам нефти. В стабильных условиях разница между ценой российской нефти и эталонными марками составляла, как правило, два-три доллара за баррель.

В текущей геополитической и санкционной реальности этот показатель, по словам Шмаля, расширился.

И это отражает не только дополнительные транспортные расходы, но и необходимость сложных расчётных схем, страхования и привлечения посредников.

Несмотря на это, фактические параметры экспорта в 2025 году, по оценке Генадия Шмаля, оставались на приемлемом уровне. Средняя цена продажи российской нефти составляла порядка 67 долларов за баррель, что позволяло обеспечивать поступления в бюджет и поддерживать устойчивость нефтяной отрасли.

При формировании бюджетных ориентиров на будущий год использовалась более консервативная оценка: цена нефти Urals заложена на уровне 59 долларов за баррель. Такой подход традиционно применяется для снижения бюджетных рисков и создания финансового резерва на случай неблагоприятной конъюнктуры.

С точки зрения макроэкономики подобный уровень цен не рассматривается как критичный. Российская экономика за последние годы прошла через серию внешних шоков и продемонстрировала способность адаптироваться за счёт диверсификации экспортных направлений, изменения налогового манёвра в нефтяной отрасли и использования механизмов бюджетного правила.

Существенную роль играет и то, что структура государственных расходов и доходов стала менее зависимой от краткосрочных ценовых колебаний на сырьевых рынках.

Исторический опыт также служит аргументом в пользу сдержанной оценки происходящего. В начале 1970-х годов нефть торговалась по ценам, которые с учётом инфляции выглядят крайне низкими, однако это не стало препятствием для развития отрасли и экономики в целом.

Современная нефтяная промышленность располагает значительно более развитой технологической базой, гибкими логистическими возможностями и доступом к альтернативным рынкам сбыта, что снижает уязвимость перед ценовыми колебаниями.

Прогнозы относительно дальнейшей динамики цен также остаются умеренно оптимистичными. По оценке Генадия Шмаля, в нынешних условиях маловероятно, что цена нефти опустится ниже 40 долларов за баррель.

Подобный уровень рассматривается как нижняя граница, обусловленная глобальным спросом, ограничениями на добычу в ряде стран и объективными затратами на производство и транспортировку. Даже при сохранении дисконта российская нефть при таких ценах остается коммерчески реализуемой.

В целом ситуация на нефтяном рынке требует взвешенного анализа, а не эмоциональных оценок. Цена нефти остается важным, но не единственным фактором устойчивости экономики.

Изменения в логистике, расширение географии экспорта, консервативное бюджетное планирование и накопленный опыт прохождения кризисов позволяют рассматривать текущую конъюнктуру как управляемую.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть бюджет экспорт экономика
Новости Все >
Британцам раскрыли хитрый способ сохранить тепло в доме и сократить расходы — The Sun
NASA зафиксировало вулкан Арсия Монс над облаками Марса — SFP Versilia
Археологи обнаружили элементы входа Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Популярное
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма

Узнайте, как обычная ходьба может стать вашим секретным оружием в борьбе с жиром на животе после 60. Простые шаги к стройности и здоровью.

Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Последние материалы
Британцам раскрыли хитрый способ сохранить тепло в доме и сократить расходы — The Sun
В 2026 году по фэн-шуй рекомендуют бамбук, сансевиерию и мирную лилию — Actualno
Тренд 70-х возвращается: длинные блузы и расклёшенные джинсы в сезоне 2025/26 — Vogue
NASA зафиксировало вулкан Арсия Монс над облаками Марса — SFP Versilia
Шеф-повара раскрыли список блюд, которые часто оказываются переоценены в ресторанах
Эмоциональная привязанность к работе снижается при удаленном формате
Анаконды достигли гигантских размеров 12 млн лет назад — аспирант Альфонсо-Роха
Туристам рекомендовано всегда носить паспорт или копию — гендиректор Рубцов
Стрижка с перьевыми слоями и челкой-занавеской вошла в тренды зимы 2026 — Elle
Городская навигация точнее работает при сочетании GPS и Wi-Fi
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.