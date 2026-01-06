В Союзе нефтепромышленников считают, что не стоит переживать из-за цен на российскую нефть

Союз нефтегазопромышленников: не стоит переживать из-за цен на российскую нефть

Поводы для переживаний из-за текущей цены на российскую нефть отсутствуют, поскольку подобные ценовые колебания уже неоднократно наблюдались в истории отрасли и не приводили к системным последствиям для экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ильинский НПЗ

Об этом заявил глава Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, сообщает агентство "Прайм". Он напомнил, что в предыдущие десятилетия стоимость нефти опускалась до уровней ниже десяти долларов за баррель, однако нефтяная отрасль и экономика страны в целом смогли адаптироваться к этим условиям.

Современная ситуация, по его оценке, принципиально отличается от прежних периодов не столько уровнем цен, сколько изменением логистики и структуры поставок.

Если ранее значительная часть российской нефти направлялась в Европу по трубопроводной системе, что обеспечивало минимальные транспортные издержки и предсказуемость поставок, то в настоящее время экспортные потоки в значительной степени переориентированы на азиатские рынки.

При этом используются как трубопроводы, так и морские маршруты через порты с последующей перевалкой и длительной доставкой танкерным флотом. Подобная трансформация логистики объективно увеличивает себестоимость экспорта и влияет на конечную цену реализации.

Одним из ключевых факторов давления на цену выступает рост дисконта к базовым мировым сортам нефти. В стабильных условиях разница между ценой российской нефти и эталонными марками составляла, как правило, два-три доллара за баррель.

В текущей геополитической и санкционной реальности этот показатель, по словам Шмаля, расширился.

И это отражает не только дополнительные транспортные расходы, но и необходимость сложных расчётных схем, страхования и привлечения посредников.

Несмотря на это, фактические параметры экспорта в 2025 году, по оценке Генадия Шмаля, оставались на приемлемом уровне. Средняя цена продажи российской нефти составляла порядка 67 долларов за баррель, что позволяло обеспечивать поступления в бюджет и поддерживать устойчивость нефтяной отрасли.

При формировании бюджетных ориентиров на будущий год использовалась более консервативная оценка: цена нефти Urals заложена на уровне 59 долларов за баррель. Такой подход традиционно применяется для снижения бюджетных рисков и создания финансового резерва на случай неблагоприятной конъюнктуры.

С точки зрения макроэкономики подобный уровень цен не рассматривается как критичный. Российская экономика за последние годы прошла через серию внешних шоков и продемонстрировала способность адаптироваться за счёт диверсификации экспортных направлений, изменения налогового манёвра в нефтяной отрасли и использования механизмов бюджетного правила.

Существенную роль играет и то, что структура государственных расходов и доходов стала менее зависимой от краткосрочных ценовых колебаний на сырьевых рынках.

Исторический опыт также служит аргументом в пользу сдержанной оценки происходящего. В начале 1970-х годов нефть торговалась по ценам, которые с учётом инфляции выглядят крайне низкими, однако это не стало препятствием для развития отрасли и экономики в целом.

Современная нефтяная промышленность располагает значительно более развитой технологической базой, гибкими логистическими возможностями и доступом к альтернативным рынкам сбыта, что снижает уязвимость перед ценовыми колебаниями.

Прогнозы относительно дальнейшей динамики цен также остаются умеренно оптимистичными. По оценке Генадия Шмаля, в нынешних условиях маловероятно, что цена нефти опустится ниже 40 долларов за баррель.

Подобный уровень рассматривается как нижняя граница, обусловленная глобальным спросом, ограничениями на добычу в ряде стран и объективными затратами на производство и транспортировку. Даже при сохранении дисконта российская нефть при таких ценах остается коммерчески реализуемой.

В целом ситуация на нефтяном рынке требует взвешенного анализа, а не эмоциональных оценок. Цена нефти остается важным, но не единственным фактором устойчивости экономики.

Изменения в логистике, расширение географии экспорта, консервативное бюджетное планирование и накопленный опыт прохождения кризисов позволяют рассматривать текущую конъюнктуру как управляемую.