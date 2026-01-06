Золото в 2026 году: прогнозы от аналитиков

Новых рекордов не будет: прогноз РАН о ценах на золото в 2026 году

Стоимость золота в текущем году, согласно исследованию РАН, будет колебаться в диапазоне 3 600 — 3 800 долларов за тройскую унцию.

Учёные Российской академии наук отмечают, что именно в этом коридоре могла бы удерживаться цена на металл в 2026 году, если сохранятся существующие макроэкономические и геополитические условия, сообщает РИА "Новости".

В исследовании РАН говорится, что в 2025 году стоимость драгметалла демонстрировала устойчивый рост: с начала года цена золота была на уровне около 2660 долларов за унцию, а уже в марте она превысила отметку 3000 долларов.

Наиболее значительное повышение произошло в третьем квартале, когда на пике золото торговалось около 4381 доллара за унцию, после чего в начале ноября цена скорректировалась до примерно 3993 долларов.

В конце года февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex достиг исторического максимума порядка 4584 доллара за унцию, что стало рекордным значением за всю историю торгов.

Исследователи связывают резкий рост цен в последние месяцы прежде всего с повышенной нервозностью инвесторов в связи с последствиями тарифных войн, инициированных администрацией Дональда Трампа, с усилением международной напряженности, в том числе на фоне антироссийских санкций, а также с систематическим ослаблением доллара по отношению к основным валютам мировых экономик.

Эти факторы традиционно способствуют увеличению притока капитала в золото как в защитный актив.

Аналитические центры и крупные финансовые институты по-разному оценивают перспективы движения цен на золото в среднесрочной перспективе, причём отдельные прогнозы выходят за рамки диапазона, озвученного РАН.

Так, Bank of America Global Research повысил свой прогноз на 2026 год до 5000 долларов за унцию, указывая в числе драйверов будущего роста факторы, связанные с повышенным инвестиционным спросом, геополитическими рисками и смягчением монетарной политики в ключевых экономиках.

В этой оценке средняя цена на золото в 2026 году может составить около 4400 долларов за унцию при возможном пиковом подъёме к 5000 долларов.

Аналогичные целевые уровни в районе 5000 долларов за унцию также фигурируют в прогнозах ряда других международных банков и аналитических агентств: HSBC в своих материалах указывал, что цена может достичь примерно 5000 долларов за унцию в первой половине 2026 года под влиянием геополитических и экономических неопределённостей.

А Societe Generale рассматривает сценарий достижения этой отметки к концу 2026 года.

В ряде оценок более умеренные значения предсказывают UBS и другие институты, но они по-прежнему указывают на устойчивый тренд к укреплению котировок относительно текущего уровня.

Данные прогнозы отражают мнение значительной части участников рынка о том, что золото может продолжить расти в условиях сохраняющейся макроэкономической и геополитической неопределённости.

Аналитики отмечают, что на динамику цен воздействуют несколько ключевых факторов.

Во-первых, центробанки крупнейших экономик мира продолжают расширять свои золотые резервы, что создаёт устойчивый базис спроса, которому свойственна низкая эластичность по цене, и в результате даже при повышении стоимости металл сохраняет высокий уровень покупок со стороны официальных структур.

Во-вторых, снижение процентных ставок в развитых странах повышает привлекательность активов без доходности, таких как золото: при низких ставках альтернативные инструменты менее доходны, и инвесторы предпочитают хранить капитал в "безопасных гаванях".

В-третьих, геополитические события и рост долговой нагрузки у государств стимулируют приток капитала именно в золото, поскольку металл рассматривается как средство страхования от системных рисков и девальвации валютных резервов.

Тем не менее экспертное сообщество указывает на наличие рисков коррекции. Возможное ужесточение политики Федеральной резервной системы США, ускорение темпов экономического роста или укрепление доллара способны оказать давление на цены золота и привести к временной консолидации в более низких диапазонах.

Прогнозы варьируются в зависимости от того, какие из этих факторов окажутся доминирующими в 2026 году.

В ряде оценок сохранение или усиление нынешнего уровня неопределённости будет способствовать дальнейшему подъёму цен, в то время как стабилизация глобальной экономической ситуации, рост реальных доходностей и возможное снижение инвестиционного спроса способны ограничить потенциал дальнейшего роста.

В совокупности эти аналитические оценки указывают на то, что цена золота, начавшая текущий цикл с существенного подъёма и исторических максимумов, продолжает привлекать внимание инвесторов и аналитиков как класс активов с высокой степенью защищённости капитала.

Прогнозы, согласно которым котировки могут превысить 5000 долларов за унцию, отражают пессимистичный для рискованных активов, но оптимистичный для золота сценарий макроэкономического развития, в котором продолжающаяся геополитическая и экономическая нестабильность усиливает спрос на безопасные активы.

Эти прогнозы, хотя и отличаются по срокам и оценкам, фиксируют растущую роль золота в инвестиционных стратегиях на фоне сохраняющихся глобальных вызовов.