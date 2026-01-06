Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европа стремительно наращивает отбор газа из хранилищ

Европа нарастила отбор газа из хранилищ до рекорда за пять лет
Европа входит в новый год в условиях резкого ухудшения погоды, которое обнажает системные просчёты энергополитики ЕС, накапливавшиеся последние годы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
В первую половину января температура воздуха в регионе, согласно актуальным прогнозам, опустится до минимальных значений за последние полтора десятка лет.

Ожидается, что она будет примерно на пять градусов Цельсия ниже климатической нормы и на четыре градуса холоднее, чем в аналогичный период прошлого года.

Подобные условия в последний раз фиксировались лишь в январе 2010 года, однако тогда европейская энергетика находилась в принципиально ином состоянии и располагала существенно большим запасом прочности.

В условиях экстремального похолодания ключевым элементом устойчивости энергосистемы становится газ, прежде всего ресурс подземных хранилищ, как наиболее гибкий и территориально приближённый к конечным потребителям источник.

Именно ПХГ позволяют сглаживать пики спроса, вызванные холодами и ростом промышленного потребления. Однако в начале 2026 года Европа подошла к этому испытанию с заметно ослабленными позициями.

За первые четыре дня января средний суточный отбор газа из европейских ПХГ оказался в два раза выше среднего значения за тот же период последних пяти лет.

При этом впереди ожидается дальнейшее понижение температуры и возвращение экономики от праздничного режима к полноценным рабочим дням, что неизбежно означает рост спроса со стороны промышленности и электроэнергетики.

Проблема усугубляется тем, что в текущий отопительный сезон ЕС вошёл с неполностью заполненными хранилищами, рассчитывая на инерцию предыдущих относительно тёплых зим.

Такая ставка на благоприятную погоду стала характерной чертой европейской энергополитики последних лет, где политические приоритеты и декларативные цели нередко подменяли прагматичный расчёт рисков.

Нынешний погодный "вираж" газовая отрасль региона вынуждена проходить с повышенным уровнем уязвимости, а необходимость восполнения ускоренно расходуемых запасов уже сейчас формирует дополнительный структурный спрос на газ на мировом рынке на весь наступивший год.

По данным Gas Infrastructure Europe, средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 4 января снизился до 59,83 процентов. Это на 13 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет. Фактически европейские ПХГ расходуются с опережением обычного сезонного графика примерно на три недели.

За всю историю наблюдений GIE худшая ситуация на эту дату фиксировалась лишь в 2022 году, в период острого энергетического кризиса. Такой фон ясно показывает, что сделанные тогда выводы оказались либо поверхностными, либо принесёнными в жертву политической конъюнктуре.

Дополнительным фактором давления остаётся прекращение с начала 2025 года транзита российского газа через территорию Украины, обусловленное позицией Киева.

В результате Европа лишилась значимого и относительно стабильного источника трубопроводных поставок, не создав при этом полноценной и экономически сопоставимой альтернативы.

Более того, ЕС фактически взял на себя обязательства по снабжению газом украинских объектов, что дополнительно увеличивает нагрузку на европейский баланс в условиях дефицита и пикового спроса.

Компенсировать выпадающие объёмы трубопроводного газа Европа пытается за счёт импорта сжиженного природного газа, однако этот путь лишь частично решает проблему и создаёт новые риски.

По итогам 2025 года страны континента импортировали 109 млн тонн СПГ, что эквивалентно примерно 142 млрд куб. м газа после регазификации и на 28 процентов превышает показатель 2024 года.

В январе 2026 года импорт СПГ может достичь 9,4 млн тонн, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. Такая зависимость от глобального рынка СПГ делает Европу заложником ценовой волатильности, конкуренции с Азией и логистических ограничений, особенно в периоды экстремальных погодных условий.

В совокупности происходящее демонстрирует, что энергополитика ЕС, ориентированная на быстрый отказ от надёжных источников поставок без адекватной замены и с недооценкой климатических рисков, привела к хронической нестабильности.

Холодная зима лишь высвечивает эти проблемы, но не является их первопричиной. Реальная угроза заключается в том, что даже после прохождения текущего отопительного сезона Европа столкнётся с необходимостью ускоренного и дорогостоящего восполнения запасов газа, что будет давить на экономику, промышленность и потребителей, одновременно подрывая заявленные цели энергетической устойчивости и безопасности.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
