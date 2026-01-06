Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах

Трамп мог допустить большую ошибку в расчётах на нефть Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп положительно оценивал перспективу получения американскими нефтяными компаниями доступа к крупным нефтяным ресурсам Венесуэлы.

Однако источники в отрасли сообщили CNN, что представители американского нефтяного бизнеса вряд ли готовы к активному и масштабному выходу на венесуэльский рынок.

Основными причинами называются сохраняющаяся неопределённость ситуации на местах и крайне тяжелое состояние нефтяной промышленности Венесуэлы, которая долгие годы находилась в упадке и практически не модернизировалась.

Дополнительным сдерживающим фактором является текущий уровень мировых цен на нефть, который считается слишком низким для того, чтобы оправдать вложения в десятки миллиардов долларов, необходимые для восстановления и перезапуска венесуэльской нефтяной отрасли.

По оценке осведомленных источников, позиции Белого дома и нефтяной индустрии заметно расходятся, и представители администрации могли бы лучше понимать это расхождение, если бы заранее провели консультации с ключевыми игроками отрасли.

Американский банк JPMorgan ранее опубликовал данные ОПЕК, согласно которым запасы нефти Венесуэлы оцениваются примерно в 300 млрд баррелей. При этом ряд аналитиков указывает на сомнительную достоверность этих цифр.

ОПЕК традиционно обнародует сведения, предоставляемые странами-членами организации, не проводя независимой проверки. В период президентства Уго Чавеса венесуэльские власти настаивали на увеличении официальной оценки запасов нефти с целью поддержания международного статуса страны на фоне ухудшающейся экономической ситуации.

Даже в случае получения США доступа к недрам Венесуэлы восстановление добычи и стабильных поставок растянется на десятилетия и потребует значительных инвестиций в обновление технологий, инфраструктуры и производственных мощностей.

Скептически настроенные эксперты оценивают объём реально извлекаемых и рентабельных запасов значительно ниже официальных данных, в диапазоне 25-30 млрд баррелей.

Существенная часть этих ресурсов сосредоточена в Оринокском поясе и представлена сверхтяжелой нефтью с высокой плотностью, значительным содержанием серы и повышенной концентрацией ванадия, который резко снижает ресурс катализаторов нефтепереработки.

По своим физическим характеристикам такая нефть напоминает ещё не высохшее дорожное покрытие, что существенно усложняет её добычу, транспортировку и переработку.

Ключевые затраты на восстановление добычи необходимо нести непосредственно на территории Венесуэлы, а не в США. Для замещения, например, канадского экспорта в объеме около трёх миллионов баррелей в сутки Венесуэле требуется выйти на уровень добычи примерно четыре миллиона баррелей в сутки, учитывая внутреннее потребление порядка одного миллиона баррелей в сутки.

Даже минимальный сценарий восстановления отрасли оценивается в сумму не менее 100 миллиардов долларов. При этом существующие экспортные терминалы способны обрабатывать около 1,7 миллиона баррелей в сутки, что означает необходимость строительства дополнительных экспортных мощностей примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Их стоимость оценивается в пять-десять миллиардов долларов, к которым добавляется около миллиарда инвестиций инвестиций на территории США.

Для транспортировки нефти на север потребуются новые трубопроводы общей мощностью до трёх миллионов баррелей в сутки стоимостью 30-50 миллиардов долларов, а также отдельная линия для возврата конденсата, оцениваемая примерно в десять миллиардов.

Дополнительно потребуется 50-90 миллиардов долларов на перенастройку нефтеперерабатывающих заводов в США с учетом более высокой сернистости венесуэльской нефти и наличия токсичного ванадия.

Возможное строительство около 30 нефтяных танкеров потребует ещё четырёх-восьми миллиардов долларов инвестиций, а экологические обязательства могут обойтись примерно в десять миллиардов.

Наиболее серьезным барьером остается обеспечение устойчивой добычи на горизонте более 20 лет. Для этого Венесуэле необходимо создать 10-15 ГВт новых генерирующих мощностей и развернуть газовую инфраструктуру для реализации энергоемких проектов добычи по технологии Steam-Assisted Gravity Drainage. Эти мероприятия оцениваются в 40-75 миллиардов долларов.

Дополнительно потребуется около 25 миллиардов долларов на разбавление нефти и не менее 15 миллиардов на замену изношенных трубопроводов.

Сами добычные мощности оцениваются примерно в 45 тысяч долларов за баррель в сутки, что в сумме дает около 125 миллиардов долларов капитальных затрат, к которым прибавляются примерно 220 миллиардов поддерживающих инвестиций и неизбежных перерасходов.

Если учесть расходы на строительство дорог, включая железнодорожную инфраструктуру, дноуглубление реки Ориноко стоимостью около 15 миллиардов долларов, завершение линии Tinaco — Anaco за 20 миллиардов, создание жилья и социальной инфраструктуры для персонала примерно за 40 миллиардов долларов, а также затраты на заработные платы, проектирование, строительство и обеспечение безопасности на уровне около 70 миллиардов долларов, общая картина становится очевидной.

Совокупный объём инвестиций приближается к одному триллиону долларов, при том что результатом может стать устойчивый экспорт порядка трёх миллионов баррелей нефти в сутки.

Это предварительные подсчёты экспертов, которые скептически оценивают перспективы быстрого наращивания добычи нефти в Венесуэле. Но в любом случае, потребуются очень большие деньги, чтобы реализовать надежды Трампа, о которых он заявлял публично.