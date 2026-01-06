Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Начал вести бюджет — и стало хватать денег на все: простая инструкция для новичков

Нереалистичная цель — одна из главных причин провала в ведении бюджета
Экономика

Личный бюджет редко ломается из-за маленькой зарплаты — чаще мешает то, что деньги расходятся незаметно и без плана. Если разложить доходы и траты по полкам, проще понять, сколько можно откладывать, когда пригодится накопительный счёт и почему до следующей зарплаты должно хватать без стресса.

Домашний бюджет и сбережения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний бюджет и сбережения

С чего начать: цель важнее таблицы

Первый шаг — решить, зачем вам нужен учёт. Без цели всё быстро превращается в скучную рутину.

Хорошая финансовая цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой и ограниченной по сроку. Например, вместо "накопить денег" — "отложить 150 000 ₽ за год на отпуск". Тогда понятно, какую часть дохода нужно откладывать каждый месяц.

"Грамотно поставленные цели — это не просто инструмент контроля расходов, а способ выстроить личную стратегию финансового роста", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda.ru Артём Сергеевич Логинов.

Как выбрать формат учёта

Способов вести бюджет несколько: ручной учёт, электронные таблицы, онлайн-сервисы и мобильные приложения.

Тем, кто любит писать от руки, подойдёт блокнот — просто, но требует дисциплины. Электронные таблицы дают больше гибкости, но сложнее в настройке. Онлайн-сервисы удобны для анализа, однако стоит учитывать вопросы конфиденциальности.

Шаги планирования бюджета

После выбора метода соберите данные о доходах и расходах.

Добавляйте зарплату, подработки, пассивные доходы и аренду. Когда доходы известны, внесите расходы — приложение вашего банка распределяет их по категориям: еда, транспорт, жильё, развлечения и т.д. Так вы поймёте, куда уходит основная часть денег.

Как оценивать траты по категориям

Условно расходы делят на три группы.

  1. Обязательные: коммунальные платежи, кредиты, еда, транспорт, связь, интернет, базовая одежда. От них полностью не отказаться, но часто можно оптимизировать — выбирать общественный транспорт вместо такси, пересматривать тарифы, покупать вещи осознаннее.

  2. Необязательные: развлечения, мероприятия, импульсивные покупки, спонтанные поездки. Это зона, где проще всего найти "лишнее".

  3. Непредвиденные: ремонт автомобиля, сантехника, лекарства, медицинские услуги. Такие траты сложно предсказать, но можно подготовиться.

Чтобы не выходить за рамки, удобно выставлять лимиты на период и на отдельные категории. Так привычка вроде «кофе на заправке» не исчезает полностью, но становится контролируемой.

"Контроль над финансовыми потоками снижает вероятность образования долгов и помогает выстроить подушку безопасности", — отмечает Риск-менеджер, обозреватель Pravda.ru Илья Романович Гусев.

Подушка безопасности и оптимизация трат

Чтобы непредвиденные расходы не стали проблемой, создайте резерв — 5-10 % дохода откладывайте на накопительный счёт. Это защитит от внезапных трат вроде ремонта или медицинских услуг. Также стоит анализировать покупки: пересмотрите подписки, избегайте импульсивных расходов и сравнивайте цены.

Установить лимит по категориям поможет приложение банка: можно контролировать траты на транспорт, еду или досуг, не отказываясь от привычных удовольствий.

Популярные ошибки

Главные причины провалов при ведении бюджета — нереалистичные цели, игнорирование обязательных платежей и отсутствие финансовой подушки. Хранить деньги "дома" рискованно: инфляция их обесценивает, а банки предлагают безопасные накопительные продукты.

"Важно понимать не только цифры, но и налоговые последствия личных решений — например, как сбережения влияют на вычеты и налогообложение процентов", — напоминает налоговый консультант, обозреватель Pravda.ru Ирина Вячеславовна Зайцева.

Советы по ведению бюджета

  1. Определите цель и срок.

  2. Выберите удобный инструмент.

  3. Учтите все источники дохода.

  4. Разделите расходы на категории.

  5. Определите сумму накоплений.

  6. Настройте лимиты.

  7. Формируйте резервный фонд

Как снизить лишние расходы без ощущения запретов

Первые выводы лучше делать через несколько месяцев, когда наберётся статистика. Обычно помогают простые приёмы.

  • Дайте себе паузу перед покупкой: эмоциональные траты — главный враг бюджета.
  • Сравнивайте цены в разных магазинах, особенно на регулярные покупки.
  • Проверьте подписки и платные услуги: отмените то, чем не пользуетесь, и оцените, выгодна ли мультиподписка.
  • Следите за акциями, но не покупайте «про запас», если товар не был в планах.
  • Продавайте ненужные вещи: так можно частично вернуть деньги и разгрузить дом.

Сравнение способов ведения личного бюджета

Ручной учёт часто выбирают за простоту и контроль, но он требует дисциплины и времени. Таблицы дают гибкость и долгосрочное планирование, однако могут быть сложны на старте и неудобны для ежедневных записей с телефона. Онлайн-сервисы хороши аналитикой, но требуют внимательности к безопасности данных. Мобильные приложения выигрывают за счёт удобства, уведомлений и автоматизации — особенно когда значительная часть платежей проходит по карте.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы семья бюджет деньги финансы экономика
Новости Все >
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Новости спорта
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Кукольный эффект без перебора: техника нанесения туши, которая не превращает ресницы в паучьи лапки
Последние материалы
Новых рекордов не будет: прогноз РАН о ценах на золото в 2026 году
Лягушки поглощают кислород через пористую влажную кожу - герпетолог Рэксуорти
Нереалистичная цель — одна из главных причин провала в ведении бюджета
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Остатки моющих средств и бактерии в стиральной машине ухудшают запах белья
Недосып усиливает тусклость и отёки кожи лица
Социальная психология объясняет конфликты из-за пищевых предпочтений
Глубоководные медузы без нароста остались только в Арктике — биолог Монтенегро
Перец Биг Мама плодоносит до заморозков на грядках
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.