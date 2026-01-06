Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Много кредитов — не приговор: эти подходы помогут разорвать долговую цепь и сократить переплату

Комбинированный подход к погашению кредитов снижает долговую нагрузку
Экономика

Большое количество кредитов постепенно превращается в серьёзную нагрузку на бюджет и лишает финансовой свободы. При этом проблему можно решить без крайних мер, если подойти к выплатам системно и осознанно. Грамотное планирование помогает сократить переплату и выбраться из долгов быстрее. Об этом сообщает финансово-аналитический раздел профильных изданий.

Мужчина избавился от кредитов
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина избавился от кредитов

Как определить приоритет при выплате кредитов

Когда у заёмщика несколько обязательств — потребительский кредит, рассрочка, кредитная карта или автокредит, — важно понимать, с чего начинать. С точки зрения математики выгоднее всего сначала закрывать долг с самой высокой процентной ставкой. Этот подход называют стратегией "Лавина". Он позволяет уменьшить общую сумму переплаты, так как проценты по самым дорогим займам перестают начисляться раньше остальных.

Однако не всем подходит чисто расчётливый метод. Некоторым людям психологически легче сначала закрывать небольшие кредиты, даже если ставка по ним ниже. Такой вариант известен как "Снежный ком": заёмщик быстрее избавляется от части обязательств и видит результат.

"Даже рациональная стратегия может не сработать, если человек выгорает эмоционально и бросает выплаты на полпути. В таких ситуациях важна не только экономика, но и устойчивость поведения", — считает риск-менеджер, обозреватель Pravda.ru Илья Романович Гусев.

Чтобы использовать преимущества обоих подходов, стратегии нередко комбинируют. Например, сначала гасят самый дорогой займ, а затем переходят к более простым по сумме обязательствам.

Стоит ли объединять кредиты через рефинансирование

Рефинансирование позволяет заменить несколько кредитов одним новым займом с другими условиями. Обычно его используют, чтобы снизить процентную ставку, упростить график платежей или уменьшить ежемесячную нагрузку.

При этом важно учитывать требования банков и внимательно сравнивать параметры нового договора. Существенную роль играет не только ставка, но и полная стоимость кредита, которая показывает реальную сумму переплаты.

"Рефинансирование часто воспринимается как универсальное решение, но на практике оно подходит не всем. Если большая часть процентов уже выплачена, эффект может быть минимальным", — отмечает финансовый консультант, обозреватель Pravda. ru Илья Валерьевич Кравцов.

Особую осторожность стоит проявлять при увеличении срока кредита: снижение ежемесячного платежа не всегда означает экономию в долгосрочной перспективе.

Когда досрочное погашение не приносит пользы

Закрывать кредиты раньше срока разумно не всегда. Иногда сохранение займа оказывается более рациональным решением. Например, если ставка по кредиту ниже доходности по вкладу, свободные деньги могут работать эффективнее на депозите.

Кроме того, опасно направлять все средства на выплаты при отсутствии финансовой подушки. Без резерва любая непредвиденная ситуация может снова загнать в долги. Это особенно актуально для владельцев кредитных карт, где высокая ставка сочетается с гибкостью использования средств.

Планирование выплат по нескольким кредитам

Первый шаг — собрать полную картину обязательств: остатки долга, ставки, размеры платежей. Удобно хранить данные в таблице или приложении.

Далее стоит оценить общую нагрузку и определить сумму, которую можно направлять на досрочное погашение. Желательно, чтобы все кредитные платежи не превышали 30-50% дохода. После этого выбирается стратегия, которой важно придерживаться до полного закрытия долгов.

Плюсы и минусы разных стратегий погашения

У каждой модели есть свои особенности.

Преимущества стратегии "Лавина":

  • минимальная итоговая переплата;
  • финансовая эффективность.

Недостатки:

  • медленный визуальный прогресс;
  • сложнее сохранять мотивацию.

Преимущества "Снежного кома":

  • быстрые психологические результаты;
  • ощущение контроля.

Минусы:

  • более высокая переплата;
  • меньшая экономическая выгода.

Как найти деньги на ускоренное погашение

Дополнительные средства часто находятся за счёт пересмотра расходов. Фиксация трат, отказ от необязательных покупок и поиск дополнительного дохода позволяют ускорить выплаты без резкого снижения качества жизни.

Что делать, если долговая нагрузка становится непосильной

Если выплаты выходят из-под контроля, важно не затягивать с обращением к кредиторам. Банки заинтересованы в возврате средств и нередко предлагают реструктуризацию или временные послабления.

"Чем раньше заёмщик начинает диалог с банком, тем больше у него вариантов сохранить кредитную историю и избежать жёстких мер взыскания", — считает юрист по банкротству физлиц, обозреватель Pravda. ru Наталья Андреевна Круглова.

Главное — не брать новые займы для погашения старых. Такой подход лишь усиливает долговую спираль.

