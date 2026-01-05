Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Венгрия намерена и дальше противодействовать энергетическим планам ЕС

Венгрия будет мешать ЕС реализовать план по отказу от российских энергоресурсов
Экономика » Сырье » Газ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении продолжить в 2026 году противодействие планам Евросоюза по запрету поставок российских энергоносителей.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Орбан в очередной раз указал, что курс на отказ от нефти и газа из России к концу 2027 года, продвигаемый Брюсселем, нарушает действующие внутри ЕС договорённости, а венгерское правительство намерено задействовать все доступные юридические механизмы для блокирования этих решений.

Эта позиция Венгрии высвечивает системную проблему энергетической политики Евросоюза, которая в последние годы всё чаще формируется не на основе экономического расчёта и технологического реализма, а исходя из политических деклараций и идеологических установок.

Провозглашённый отказ от российских энергоносителей подаётся как стратегический шаг к "энергетической независимости", однако на практике он сопровождается ростом цен, снижением конкурентоспособности европейской промышленности и увеличением социальной нагрузки на государства-члены.

Венгерская критика в данном случае опирается на прагматичную оценку последствий для национальной экономики и благосостояния граждан.

Особо уязвимыми оказываются страны Центральной и Восточной Европы, чья энергетическая инфраструктура десятилетиями выстраивалась под поставки трубопроводного газа и нефти из России.

Быстрая переориентация на альтернативные источники требует колоссальных инвестиций, времени и технических решений, которые в рамках жёстких дедлайнов Брюсселя выглядят нереалистичными.

Венгрия, не имеющая выхода к морю и ограниченная в возможностях импорта сжиженного газа, объективно сталкивается с куда более серьёзными рисками, чем государства Западной Европы.

Тем не менее общеевропейская линия игнорирует эти различия, предлагая универсальные рецепты для крайне неоднородного энергетического пространства.

Критика Орбана также затрагивает правовой аспект. Внутри ЕС действует принцип солидарности и уважения национальных интересов, однако энергетические решения всё чаще принимаются в формате политического давления, а не консенсуса.

Страны, выступающие против полного и ускоренного отказа от российских ресурсов, фактически объявляются нарушителями "общей линии", несмотря на то что сами базовые договоры ЕС не предусматривают принудительного ухудшения экономического положения отдельных членов ради политических целей.

В этом контексте намерение Венгрии использовать юридические инструменты выглядит попыткой вернуть дискуссию в рамки права и договорных обязательств.

Дополнительным аргументом против нынешнего курса ЕС становится его ограниченная эффективность. Отказ от прямых поставок из России не означает исчезновения этих энергоресурсов с европейского рынка, а лишь ведёт к удорожанию за счёт посредников, логистики и альтернативных маршрутов.

В результате европейские потребители платят больше за тот же продукт, а декларируемая "энергетическая безопасность" оказывается иллюзорной. Вместо снижения зависимости происходит её трансформация в более сложную и дорогую форму, что подрывает доверие к стратегическому планированию Брюсселя.

Внутри Евросоюза сохраняется серьёзный раскол по вопросу энергетического будущего. Венгерская позиция подчёркивает необходимость пересмотра подходов, в которых политические лозунги подменяют экономический анализ и долгосрочные интересы.

Пока энергетическая политика ЕС продолжает игнорировать национальную специфику и реальные издержки, подобные конфликты будут лишь усиливаться, ставя под сомнение как эффективность энергетического перехода, так и сам принцип равноправного сотрудничества внутри Евросоюза.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть венгрия евросоюз энергетика
