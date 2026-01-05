Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры, ювелирные дома и инвесторы по всему миру.

Изумруд
Изумруд

Как рассказал РИА "Новости" независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в число таких камней входят кашмирские сапфиры и синие гранаты, отличающиеся не только высокой ценой, но и исключительной ограниченностью предложения на рынке.

Стоимость драгоценных камней формируется под влиянием целого комплекса факторов. Существенную роль играют количество и размеры месторождений, география их расположения, а также масштабы и стабильность добычи.

Именно поэтому алмазы, несмотря на устойчивый образ самых ценных камней, во многих случаях оказываются дешевле рубинов, изумрудов и отдельных разновидностей сапфиров. Кимберлитовые трубки с алмазами распространены заметно шире, чем месторождения цветных драгоценных камней, а объёмы их промышленной добычи значительно выше.

Рубины, сапфиры и изумруды встречаются реже, их залежи зачастую локальны, а добыча сопряжена с высокими затратами и геологическими рисками. Это автоматически сказывается на доступности таких камней и их рыночной стоимости.

При этом решающее значение имеют и индивидуальные характеристики каждого экземпляра. Оцениваются масса и размеры камня, наличие внутренних дефектов — трещин, включений, газовых пузырьков, — чистота, насыщенность и равномерность цвета, степень прозрачности и качество огранки.

Даже камни одного и того же происхождения могут существенно отличаться по цене в зависимости от сочетания этих параметров.

Кашмирские сапфиры традиционно считаются эталоном среди синих сапфиров. Их отличает характерный васильково-синий, так называемый шелковистый оттенок, возникающий из-за микровключений рутила.

Дополнительную ценность им придаёт тот факт, что месторождения в Кашмире фактически исчерпаны и давно не разрабатываются.

В результате появление таких камней на рынке носит эпизодический характер, что делает их объектом настоящей конкуренции среди покупателей и подталкивает цены вверх. По своим характеристикам и редкости они превосходят даже высоко ценимые бирманские сапфиры насыщенного синего цвета.

Схожая ситуация складывается и с синими гранатами, добываемыми, в частности, на Мадагаскаре. Эти камни редко используются в ювелирных украшениях именно из-за ограниченного предложения и высокой стоимости.

Сокращение поставок и сложность добычи формируют потенциал дальнейшего роста цен на такие гранаты, что делает их интересными не только для ювелиров, но и для долгосрочных инвестиций.

Помимо названных камней, к числу самых редких и дорогих в мире относятся и другие минералы. Особое место занимает красный берилл, известный также как биксбит, который добывается в промышленных количествах лишь в одном районе США, в штате Юта.

По редкости он значительно превосходит изумруд, а стоимость отдельных кристаллов может достигать десятков тысяч долларов за карат.

Не менее ценным считается мусгравит — крайне редкая разновидность тааффеита, обнаруженная всего в нескольких точках планеты, включая Австралию и Гренландию.

В число элитных камней также входят падпараджа — редкий сапфир розово-оранжевого оттенка, особенно ценимый на азиатских рынках, а также александрит высокого качества, обладающий выраженным эффектом изменения цвета при разном освещении.

Натуральные александриты крупного размера с чёткой сменой оттенков встречаются всё реже, что поддерживает устойчивый рост их стоимости.

Отдельного упоминания заслуживают чёрные опалы из Лайтнинг-Ридж в Австралии, отличающиеся яркой игрой цвета на тёмном фоне, и параиба-турмалины с неоновым голубовато-зелёным свечением, первоначально обнаруженные в Бразилии.

Ограниченность месторождений и высокий спрос со стороны ювелирных брендов сделали эти камни одними из самых дорогих в своём сегменте.

Рынок драгоценных камней определяется не только традиционным статусом алмазов, но и сложным балансом редкости, природных характеристик и геологических факторов.

Именно уникальные и практически недоступные для массовой добычи камни формируют верхний ценовой сегмент и продолжают оставаться объектом пристального интереса со стороны мирового ювелирного сообщества.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
