Олег Артюков

Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы

Немецкая экономика просела там, где не ждали
Экономика » Правила игры » Бизнес

Немецкая экономика по-прежнему находится в кризисе, масштабы проблем оказываются глубже, чем предполагалось ещё год назад, отмечает издание Neue Zürcher Zeitung.

Завод
Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Завод

Несмотря на заявления о скором выходе из затяжной стагнации, ключевые макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что экономика Германии так и не смогла вернуться на докризисный уровень 2019 года, говорится в материале швейцарского издания (перевод "ИноСМИ").

Реальный ВВП остаётся ниже прежних значений, а рост, зафиксированный в 2025 году, носит крайне слабый характер и не компенсирует предыдущее падение.

По оценкам международных финансовых организаций, экономика Германии фактически балансирует на грани стагнации. Даже при формальном росте ВВП в пределах нескольких десятых процента реальная экономическая динамика остаётся вялой.

Это особенно заметно в промышленности, которая традиционно была опорой немецкой экономической модели.

Производственные объёмы сокращаются, загрузка мощностей остаётся низкой, а инвестиционная активность бизнеса сдерживается высокой неопределённостью.

Существенную роль в этом играет ослабление внешнего спроса: США и Китай, ключевые рынки сбыта немецкой продукции, закупают меньше, а мировая торговля в целом развивается медленнее, чем в доковидный период.

Относительная стабильность на рынке труда не должна вводить в заблуждение. Хотя уровень безработицы остаётся умеренным, структура занятости постепенно ухудшается. Количество новых рабочих мест растёт медленно, число вакансий сокращается, а компании всё чаще откладывают найм и инвестиции в расширение производства.

Для экономики, которая сталкивается с демографическим старением и дефицитом квалифицированных кадров, это создаёт долгосрочные риски, поскольку снижает потенциал будущего роста.

Дополнительное давление оказывает фискальная ситуация. Государственный долг Германии достиг рекордных уровней, при этом значительная часть бюджетных расходов направляется на покрытие текущих обязательств, а не на стимулирование экономического развития.

Инвестиции в инфраструктуру, цифровизацию и модернизацию промышленности остаются недостаточными, особенно на фоне конкуренции со стороны США и Китая, где государственная поддержка стратегических отраслей носит более масштабный и агрессивный характер.

Ограничения, связанные с бюджетной дисциплиной и так называемым "долговым тормозом", существенно сужают пространство для манёвра экономической политики.

Кризис немецкой экономики имеет ярко выраженный структурный характер. Речь идёт не только о временном спаде, но и о снижении конкурентоспособности ключевых отраслей.

Высокие энергетические издержки, ужесточение экологических требований, рост бюрократической нагрузки и замедление технологического обновления подрывают позиции германских компаний на мировых рынках.

Экспортно ориентированная модель, которая десятилетиями обеспечивала устойчивый рост, всё хуже адаптируется к условиям фрагментированной глобальной экономики, торговых конфликтов и геополитической нестабильности.

Для Евросоюза ситуация в Германии имеет системное значение. Будучи крупнейшей экономикой региона, Германия формирует спрос на продукцию соседних стран и во многом определяет общую динамику еврозоны.

Её стагнация автоматически ослабляет экономический рост в других государствах ЕС, усиливает инвестиционную неопределённость и снижает привлекательность Европы для глобального капитала. В сочетании с геополитическими рисками и внутренними проблемами еврозоны это создаёт угрозу затяжного периода слабого роста на континенте.

Эксперты сходятся во мнении, что без глубоких структурных реформ рассчитывать на устойчивое восстановление не приходится. Меры точечного стимулирования способны лишь временно смягчить ситуацию, но не решить фундаментальные проблемы.

Речь идёт о необходимости модернизации промышленной базы, стимулирования частных инвестиций, реформирования рынка труда и более гибкого подхода к фискальной политике. Пока же большинство инициатив остаётся на уровне дискуссий, а реальные изменения продвигаются медленно.

Таким образом, кризис немецкой экономики — это не краткосрочный спад, а отражение исчерпания прежней модели роста. От того, насколько быстро и последовательно Германия сумеет адаптироваться к новым условиям, зависит не только её собственное экономическое будущее, но и устойчивость всей европейской экономики в ближайшие годы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы германия экономика промышленность
