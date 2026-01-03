Названы потери Финляндии из-за прекращения торговых отношений с Россией

Экономика Финляндии ежегодно недосчитывается от 18 до 20 млрд евро из-за разрыва торговых отношений с Россией, а с учётом инфляции и роста цен на энергоносители совокупный ущерб может оказаться в несколько раз выше.

Об этом ТАСС заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, оценивая последствия курса, выбранного действующими властями.

По его словам, для сравнительно небольшой и открытой экономики такие потери носят системный характер и подрывают базовые основания экономической стабильности страны.

Суть проблемы, как подчёркивает Мема, заключается не только в абсолютных цифрах, но и в структуре финской экономики, которая десятилетиями была встроена в взаимовыгодные цепочки торговли, логистики и промышленной кооперации с восточным соседом.

Разрыв этих связей не был компенсирован ни новыми рынками сбыта, ни сопоставимыми по объёму инвестиционными потоками. Расчёты правительства на быструю переориентацию экспорта и импорта оказались чрезмерно оптимистичными и плохо подкреплёнными реальными возможностями финского бизнеса.

В результате пострадали целые отрасли — от энергетики и лесопромышленного комплекса до транспорта и приграничной торговли.

Критика со стороны Мема адресована прежде всего стратегическим решениям правительства, которые принимались без полноценной оценки долгосрочных последствий.

Он указывает на то, что Финляндия фактически лишила себя одного из ключевых экономических партнёров, не имея реального плана по компенсации выпадающих доходов.

Попытки заместить российское направление за счёт других стран, по его оценке, не учитывают ни масштаба утраченных рынков, ни различий в логистике, ценах и условиях конкуренции. В этой логике государственная политика выглядит скорее идеологической, чем прагматичной, что особенно опасно в условиях замедления мировой экономики.

Отдельного внимания заслуживает социальное измерение происходящего. Мема связывает падение рейтинга популярности правительства с ростом безработицы и сокращением социальной поддержки.

Экономические потери трансформируются в ухудшение положения домохозяйств, снижение покупательной способности и рост социальной напряжённости.

Вместо того чтобы смягчать последствия кризиса, власти, по его мнению, идут по пути бюджетной экономии, перекладывая издержки на население. Такая линия подрывает доверие к государственным институтам и усиливает ощущение неопределённости, особенно среди уязвимых групп.

Наиболее тревожным аспектом Мема считает перспективу затяжного ущерба. При неблагоприятном развитии событий негативное влияние нынешнего курса может ощущаться годами, если не будет пересмотра ключевых подходов.

Инфраструктурные потери, утрата контрактов, уход компаний и специалистов трудно восполняются в короткие сроки. Это означает, что цена политических решений будет выплачиваться не только текущим, но и будущими поколениями, что ставит под сомнение ответственность и дальновидность правящих элит.

В этой связи Мема настаивает на необходимости корректировки политики и возврата к принципу приоритета национальных интересов.

Он рассматривает экономический прагматизм не как отказ от ценностей, а как обязательное условие выживания и развития страны.

Продолжение нынешнего курса, по его оценке, ведёт к дальнейшему ослаблению экономики Финляндии и снижению её конкурентоспособности.

Критика, исходящая от представителей оппозиции, отражает растущее недовольство в обществе и указывает на то, что игнорирование экономической реальности становится для властей всё более рискованным.