Олег Артюков

Интерес индийского бизнеса к России растёт: какие есть перспективы

Компании Индии готовы заменить ушедшие из России западные бренды
Экономика » Правила игры » Бизнес

Индийский бизнес демонстрирует растущий интерес к расширению присутствия в российской экономике и готов рассматривать возможность замещения западных компаний, покинувших рынок.

Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По словам президента Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани, компании из его страны принимают во внимание наличие в России значительных рыночных ниш, образовавшихся вследствие структурных изменений во внешнеэкономических связях страны.

По его оценке, привлекательность российского рынка для предпринимателей из Индии определяется сочетанием масштабного внутреннего спроса, дисбаланса между спросом и предложением в ряде потребительских и промышленных сегментов, а также освободившегося пространства после ухода западных брендов.

Наиболее перспективными направлениями для индийских компаний в России остаются потребительские товары, информационные технологии и фармацевтика. Эти отрасли традиционно сильны в индийской экономике, обладают развитой производственной и экспортной базой, а также конкурентоспособны по соотношению цены и качества.

Российский рынок, в свою очередь, заинтересован в диверсификации поставок и формировании устойчивых цепочек поставок, менее подверженных внешнему санкционному давлению.

В этом контексте сотрудничество с Индией выглядит логичным и взаимовыгодным, поскольку обе страны ориентированы на развитие экономического суверенитета и многополярной модели международной торговли.

При этом выход индийских предпринимателей на российский рынок сопровождается рядом объективных трудностей. Сэмми Котвани обратил внимание на проблемы в сфере банковских расчётов, логистики и оформления необходимой документации.

Ограничения в международных финансовых системах, нехватка отработанных механизмов взаимных расчетов в национальных валютах, а также усложнившиеся транспортные маршруты увеличивают транзакционные издержки и замедляют реализацию проектов.

Эти факторы требуют системного подхода со стороны бизнеса и государственных институтов обеих стран, включая развитие альтернативной финансовой инфраструктуры, расширение прямых логистических коридоров и унификацию регуляторных процедур.

В настоящее время доля Индии в российском импорте остается относительно небольшой и не превышает двух процентов, что указывает на значительный неиспользованный потенциал.

Одновременно это означает наличие широкого пространства для роста, особенно с учетом политической воли к укреплению двусторонних отношений.

Участники дискуссий на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, который состоялся в начале декабря, пришли к выводу, что увеличение товарооборота между Россией и Индией до ста миллиардов долларов к 2030 году является реалистичной, хотя и амбициозной целью.

Достижение такого показателя возможно при условии последовательного снятия инфраструктурных и институциональных барьеров, а также активного вовлечения среднего и крупного бизнеса.

Развитие российско-индийского экономического партнёрства отвечает стратегическим интересам обеих стран.

Для России это возможность компенсировать сокращение торговых связей с западными рынками, привлечь новых инвесторов и поставщиков, а также стимулировать конкуренцию в ряде отраслей.

Для Индии российское направление открывает доступ к крупному рынку, сырьевым ресурсам, технологическому сотрудничеству и долгосрочным контрактам, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности.

Укрепление кооперации также способствует формированию устойчивых производственных цепочек в рамках Евразии и усиливает роль России и Индии как самостоятельных центров экономического роста.

Готовность индийского бизнеса занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, следует рассматривать не как временную конъюнктурную реакцию, а как элемент более широкой тенденции сближения России и Индии.

При целенаправленной работе по устранению существующих барьеров и поддержке совместных инициатив это сотрудничество способно перейти на качественно новый уровень и стать одним из ключевых факторов развития двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы индия торговля экономика международные отношения
