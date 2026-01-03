Интерес индийского бизнеса к России растёт: какие есть перспективы

Индийский бизнес демонстрирует растущий интерес к расширению присутствия в российской экономике и готов рассматривать возможность замещения западных компаний, покинувших рынок.
По словам президента Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани, компании из его страны принимают во внимание наличие в России значительных рыночных ниш, образовавшихся вследствие структурных изменений во внешнеэкономических связях страны.
По его оценке, привлекательность российского рынка для предпринимателей из Индии определяется сочетанием масштабного внутреннего спроса, дисбаланса между спросом и предложением в ряде потребительских и промышленных сегментов, а также освободившегося пространства после ухода западных брендов.
Наиболее перспективными направлениями для индийских компаний в России остаются потребительские товары, информационные технологии и фармацевтика. Эти отрасли традиционно сильны в индийской экономике, обладают развитой производственной и экспортной базой, а также конкурентоспособны по соотношению цены и качества.
Российский рынок, в свою очередь, заинтересован в диверсификации поставок и формировании устойчивых цепочек поставок, менее подверженных внешнему санкционному давлению.
В этом контексте сотрудничество с Индией выглядит логичным и взаимовыгодным, поскольку обе страны ориентированы на развитие экономического суверенитета и многополярной модели международной торговли.
При этом выход индийских предпринимателей на российский рынок сопровождается рядом объективных трудностей. Сэмми Котвани обратил внимание на проблемы в сфере банковских расчётов, логистики и оформления необходимой документации.
Ограничения в международных финансовых системах, нехватка отработанных механизмов взаимных расчетов в национальных валютах, а также усложнившиеся транспортные маршруты увеличивают транзакционные издержки и замедляют реализацию проектов.
Эти факторы требуют системного подхода со стороны бизнеса и государственных институтов обеих стран, включая развитие альтернативной финансовой инфраструктуры, расширение прямых логистических коридоров и унификацию регуляторных процедур.
В настоящее время доля Индии в российском импорте остается относительно небольшой и не превышает двух процентов, что указывает на значительный неиспользованный потенциал.
Одновременно это означает наличие широкого пространства для роста, особенно с учетом политической воли к укреплению двусторонних отношений.
Участники дискуссий на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, который состоялся в начале декабря, пришли к выводу, что увеличение товарооборота между Россией и Индией до ста миллиардов долларов к 2030 году является реалистичной, хотя и амбициозной целью.
Достижение такого показателя возможно при условии последовательного снятия инфраструктурных и институциональных барьеров, а также активного вовлечения среднего и крупного бизнеса.
Развитие российско-индийского экономического партнёрства отвечает стратегическим интересам обеих стран.
Для России это возможность компенсировать сокращение торговых связей с западными рынками, привлечь новых инвесторов и поставщиков, а также стимулировать конкуренцию в ряде отраслей.
Для Индии российское направление открывает доступ к крупному рынку, сырьевым ресурсам, технологическому сотрудничеству и долгосрочным контрактам, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности.
Укрепление кооперации также способствует формированию устойчивых производственных цепочек в рамках Евразии и усиливает роль России и Индии как самостоятельных центров экономического роста.
Готовность индийского бизнеса занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, следует рассматривать не как временную конъюнктурную реакцию, а как элемент более широкой тенденции сближения России и Индии.
При целенаправленной работе по устранению существующих барьеров и поддержке совместных инициатив это сотрудничество способно перейти на качественно новый уровень и стать одним из ключевых факторов развития двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.
