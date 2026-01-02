ЕС теряет контроль над цифровыми технологиями

Гигантское отставание Европы от США в цифровых технологиях признано официально

Европейский союз существенно отстаёт от Соединённых Штатов в развитии цифровой инфраструктуры и фактически утратил контроль над ключевыми элементами интернета и облачных технологий.

Об этом заявил глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер британскому изданию Financial Times. Такая вот оценка текущего положения европейских стран в сфере цифровых технологий и информационной безопасности.

По его словам, технологические возможности государств Европы сегодня не позволяют обеспечить полное хранение и обработку данных исключительно в рамках европейских облачных ресурсов.

Доминирующее положение на рынке цифровой инфраструктуры по-прежнему занимают американские компании, которые контролируют значительную часть облачных сервисов, сетевых решений и платформ, используемых как бизнесом, так и государственными структурами ЕС.

В результате идея о стопроцентном размещении данных внутри Евросоюза остается скорее теоретической и трудно реализуемой на практике.

Мигель де Брюйкер отметил, что киберзащита Европы в значительной степени опирается на сотрудничество с частными компаниями, большинство из которых базируются в США.

При этом он полагает, что такая зависимость сама по себе не является критической угрозой для безопасности Евросоюза.

Гораздо более важным фактором де Брюйкер считает достижение реального суверенитета в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, который позволил бы европейским странам повысить устойчивость перед кибератаками, внешним давлением и технологическими ограничениями.

Глава Центра кибербезопасности Бельгии обратил внимание на то, что в Европе регулярно звучат призывы к укреплению технологического и цифрового суверенитета. Однако на практике эти инициативы чаще всего остаются на уровне дискуссий и деклараций, не переходя в масштабные и системные проекты.

По его мнению, на уровне Евросоюза необходимо четко определить, что именно подразумевается под суверенитетом в цифровой сфере, и сформулировать конкретные приоритеты.

Вместо того чтобы концентрироваться на попытках ограничить влияние американских корпораций, европейским странам целесообразнее направить усилия на разработку и развитие собственных технологических решений, платформ и экосистем.

Так полагает глава бельгийского Центра кибербезопасности. А уж как будет на практике, вопрос открытый. Велика вероятность, что дело так и ограничится пожеланиями.

На фоне этих заявлений Financial Times напоминает, что в октябре 2025 года Евросоюз начал разработку новой стратегии в области искусственного интеллекта.

Её цель — снизить технологическую зависимость не только от США, но и от Китая. Согласно проектным материалам, новая стратегия ориентирована на повышение безопасности и устойчивости цифровых систем, а также на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности в условиях глобальной технологической конкуренции.

Ожидается, что реализация этой стратегии станет одним из ключевых шагов ЕС на пути к формированию собственной технологической базы и более самостоятельной цифровой политики.