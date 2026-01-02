Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС теряет контроль над цифровыми технологиями

Гигантское отставание Европы от США в цифровых технологиях признано официально
Экономика » Правила игры » Бизнес

Европейский союз существенно отстаёт от Соединённых Штатов в развитии цифровой инфраструктуры и фактически утратил контроль над ключевыми элементами интернета и облачных технологий.

Скорость интернета будущего
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скорость интернета будущего

Об этом заявил глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер британскому изданию Financial Times. Такая вот оценка текущего положения европейских стран в сфере цифровых технологий и информационной безопасности.

По его словам, технологические возможности государств Европы сегодня не позволяют обеспечить полное хранение и обработку данных исключительно в рамках европейских облачных ресурсов.

Доминирующее положение на рынке цифровой инфраструктуры по-прежнему занимают американские компании, которые контролируют значительную часть облачных сервисов, сетевых решений и платформ, используемых как бизнесом, так и государственными структурами ЕС.

В результате идея о стопроцентном размещении данных внутри Евросоюза остается скорее теоретической и трудно реализуемой на практике.

Мигель де Брюйкер отметил, что киберзащита Европы в значительной степени опирается на сотрудничество с частными компаниями, большинство из которых базируются в США.

При этом он полагает, что такая зависимость сама по себе не является критической угрозой для безопасности Евросоюза.

Гораздо более важным фактором де Брюйкер считает достижение реального суверенитета в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, который позволил бы европейским странам повысить устойчивость перед кибератаками, внешним давлением и технологическими ограничениями.

Глава Центра кибербезопасности Бельгии обратил внимание на то, что в Европе регулярно звучат призывы к укреплению технологического и цифрового суверенитета. Однако на практике эти инициативы чаще всего остаются на уровне дискуссий и деклараций, не переходя в масштабные и системные проекты.

По его мнению, на уровне Евросоюза необходимо четко определить, что именно подразумевается под суверенитетом в цифровой сфере, и сформулировать конкретные приоритеты.

Вместо того чтобы концентрироваться на попытках ограничить влияние американских корпораций, европейским странам целесообразнее направить усилия на разработку и развитие собственных технологических решений, платформ и экосистем.

Так полагает глава бельгийского Центра кибербезопасности. А уж как будет на практике, вопрос открытый. Велика вероятность, что дело так и ограничится пожеланиями.

На фоне этих заявлений Financial Times напоминает, что в октябре 2025 года Евросоюз начал разработку новой стратегии в области искусственного интеллекта.

Её цель — снизить технологическую зависимость не только от США, но и от Китая. Согласно проектным материалам, новая стратегия ориентирована на повышение безопасности и устойчивости цифровых систем, а также на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности в условиях глобальной технологической конкуренции.

Ожидается, что реализация этой стратегии станет одним из ключевых шагов ЕС на пути к формированию собственной технологической базы и более самостоятельной цифровой политики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евросоюз технологии кибербезопасность искусственный интеллект
Новости Все >
Учёные показали структуру солнечных пятен с рекордной детализацией — Popsci
Заправка решает, получится ли харчо или просто суп с рисом
Яблоко сделало мясные салаты легче по вкусу — кулинары
Зимняя активность и режим сна на каникулах помогают снизить стресс — Marie Claire
Автозапуск увеличивает нагрузку на аккумулятор зимой — WHYiENJOY
Рипсалис отнесли к эпифитным кактусам тропических лесов
Горький вкус кабачка связали с накоплением кукурбитацинов — учёные
Спатифиллум стал популярным комнатным растением зимой 2026 года
Астрономы зафиксировали кристаллизацию минералов при рождении планет — Popsci
Весы столкнутся с неизбежным выбором в ближайшее время
Сейчас читают
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Последние материалы
Зимняя активность и режим сна на каникулах помогают снизить стресс — Marie Claire
Алюминиевая фольга отпугивает голубей бликами и шумом — С. B. Radar
Гигантское отставание Европы от США в цифровых технологиях признано официально
Автозапуск увеличивает нагрузку на аккумулятор зимой — WHYiENJOY
Рипсалис отнесли к эпифитным кактусам тропических лесов
Разминка за 7 минут снижает риск травм перед тренировкой
Наночастицы оксида молибдена запускают апоптоз раковых клеток — доктор Чжан
Частые перестановки мебели усиливают чувство контроля — Tupi
Горький вкус кабачка связали с накоплением кукурбитацинов — учёные
Трикотажные платья вытеснили джинсы из зимних образов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.