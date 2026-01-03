Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Пока одни доедают оливье, другие зарабатывают: где на праздниках платят до 200 тысяч

Работодатели открыли новогодние вакансии с оплатой от 70 тысяч — РИА Новости
Экономика

Новогодние каникулы для многих россиян становятся не только временем отдыха, но и возможностью заметно пополнить бюджет. В праздничный период спрос на временных сотрудников традиционно растёт, а зарплатные предложения выглядят выше среднегодовых. Некоторые вакансии позволяют заработать за короткий срок сумму, сопоставимую с несколькими месяцами обычной работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сколько можно заработать в праздники

По данным сервисов "Работа.ру" и "Подработка", в новогодние дни россияне могут получить от 70 до 200 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от региона, графика и специфики вакансии. Чаще всего речь идёт о временной занятости без долгосрочных обязательств, что делает такие предложения особенно привлекательными на фоне общей динамики рынка труда.

Самые доходные подработки

Максимальные выплаты зафиксированы в туристических и курортных регионах. Так, на Сахалине инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тысяч рублей за сезонную работу на горнолыжном курорте. Высокая оплата связана с наплывом туристов, повышенной ответственностью и необходимостью профильных навыков.

В Тамбове курьерам обещают до 160 тысяч рублей при занятости от четырёх часов в день. В задачи входит доставка продуктов и товаров первой необходимости, что особенно востребовано в период праздников и распродаж.

Производство, торговля и сервис

В Сочи открыты вакансии упаковщиков десертов и сладких наборов с доходом до 128 тысяч рублей. Работникам предстоит заниматься приёмкой, выгрузкой, упаковкой и комплектацией заказов, что актуально на фоне высокого спроса на подарки и новогодние наборы.

В Москве компании ищут детских аниматоров с оплатой до 80 тысяч рублей. Работодатели отмечают, что перед началом смен проводится обучение, что снижает порог входа для соискателей без опыта. В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники готовы платить до 70 тысяч рублей за консультации покупателей, приём и инвентаризацию товара.

Почему праздничные подработки так востребованы

Новогодний период характеризуется резким ростом потребления, увеличением онлайн-заказов и активной торговлей. Бизнесу требуются дополнительные руки, а соискателям — быстрый доход без длительного оформления. При этом условия часто включают гибкий график и краткосрочные договоры, что особенно заметно на фоне сокращения дефицита кадров и общей перестройки занятости в экономике.

Сравнение новогодней подработки и постоянной работы

Если сопоставить временную занятость с классической полной ставкой, разница заметна. Новогодние подработки дают возможность быстро заработать за счёт интенсивного графика и сезонного спроса. Постоянная работа, в свою очередь, обеспечивает стабильность, социальные гарантии и прогнозируемый доход. Выбор зависит от целей: срочные траты, накопления или долгосрочная карьера.

Советы по выбору новогодней подработки

  1. Трезво оцените физическую нагрузку и количество смен.
  2. Уточните условия оплаты и сроки выплат до начала работы.
  3. Проверьте репутацию работодателя и формат договора.
  4. Выбирайте вакансии, где навыки могут пригодиться в будущем.

Популярные вопросы о новогодних подработках

Сколько реально можно заработать за праздники?

Доход может достигать 200 тысяч рублей, если работать практически без выходных и выбрать высокооплачиваемую вакансию.

Какие подработки самые доступные без опыта?

Курьерская доставка, упаковка товаров и работа аниматором после обучения.

Что выгоднее — подработка или основная работа?

Подработка выгодна для быстрого дохода, основная работа — для стабильности и социальных гарантий.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч

Утепление фасада не всегда оправдано. Эксперт раскрыл секрет: качественные стены из дерева, камня или кирпича эффективно удерживают тепло и экономят ваши деньги.

Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
