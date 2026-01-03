Пока одни доедают оливье, другие зарабатывают: где на праздниках платят до 200 тысяч

Работодатели открыли новогодние вакансии с оплатой от 70 тысяч — РИА Новости

Новогодние каникулы для многих россиян становятся не только временем отдыха, но и возможностью заметно пополнить бюджет. В праздничный период спрос на временных сотрудников традиционно растёт, а зарплатные предложения выглядят выше среднегодовых. Некоторые вакансии позволяют заработать за короткий срок сумму, сопоставимую с несколькими месяцами обычной работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Руки на клавиатуре

Сколько можно заработать в праздники

По данным сервисов "Работа.ру" и "Подработка", в новогодние дни россияне могут получить от 70 до 200 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от региона, графика и специфики вакансии. Чаще всего речь идёт о временной занятости без долгосрочных обязательств, что делает такие предложения особенно привлекательными на фоне общей динамики рынка труда.

Самые доходные подработки

Максимальные выплаты зафиксированы в туристических и курортных регионах. Так, на Сахалине инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тысяч рублей за сезонную работу на горнолыжном курорте. Высокая оплата связана с наплывом туристов, повышенной ответственностью и необходимостью профильных навыков.

В Тамбове курьерам обещают до 160 тысяч рублей при занятости от четырёх часов в день. В задачи входит доставка продуктов и товаров первой необходимости, что особенно востребовано в период праздников и распродаж.

Производство, торговля и сервис

В Сочи открыты вакансии упаковщиков десертов и сладких наборов с доходом до 128 тысяч рублей. Работникам предстоит заниматься приёмкой, выгрузкой, упаковкой и комплектацией заказов, что актуально на фоне высокого спроса на подарки и новогодние наборы.

В Москве компании ищут детских аниматоров с оплатой до 80 тысяч рублей. Работодатели отмечают, что перед началом смен проводится обучение, что снижает порог входа для соискателей без опыта. В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники готовы платить до 70 тысяч рублей за консультации покупателей, приём и инвентаризацию товара.

Почему праздничные подработки так востребованы

Новогодний период характеризуется резким ростом потребления, увеличением онлайн-заказов и активной торговлей. Бизнесу требуются дополнительные руки, а соискателям — быстрый доход без длительного оформления. При этом условия часто включают гибкий график и краткосрочные договоры, что особенно заметно на фоне сокращения дефицита кадров и общей перестройки занятости в экономике.

Сравнение новогодней подработки и постоянной работы

Если сопоставить временную занятость с классической полной ставкой, разница заметна. Новогодние подработки дают возможность быстро заработать за счёт интенсивного графика и сезонного спроса. Постоянная работа, в свою очередь, обеспечивает стабильность, социальные гарантии и прогнозируемый доход. Выбор зависит от целей: срочные траты, накопления или долгосрочная карьера.

Советы по выбору новогодней подработки

Трезво оцените физическую нагрузку и количество смен. Уточните условия оплаты и сроки выплат до начала работы. Проверьте репутацию работодателя и формат договора. Выбирайте вакансии, где навыки могут пригодиться в будущем.

Популярные вопросы о новогодних подработках

Сколько реально можно заработать за праздники?

Доход может достигать 200 тысяч рублей, если работать практически без выходных и выбрать высокооплачиваемую вакансию.

Какие подработки самые доступные без опыта?

Курьерская доставка, упаковка товаров и работа аниматором после обучения.

Что выгоднее — подработка или основная работа?

Подработка выгодна для быстрого дохода, основная работа — для стабильности и социальных гарантий.