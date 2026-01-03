Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В России нашлась зарплатная вершина: лишь одна отрасль пробила отметку в 400 тысяч рублей

В перестраховании средняя зарплата достигает 439,6 тысячи рублей — Бессараб
Экономика

Рынок труда в России продолжает демонстрировать заметный разрыв между отраслями по уровню доходов. По итогам осени лишь одному сегменту экономики удалось преодолеть психологическую отметку в 400 тысяч рублей в месяц. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на структуру самых высокооплачиваемых профессий в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Где в России платят больше всего

Согласно статистике за октябрь 2025 года, единственной отраслью, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей, стало перестрахование. Средний доход сотрудников в этом сегменте составил 439,6 тысячи рублей до вычета налогов. Перестрахование связано с крупными финансовыми рисками, сложными аналитическими расчётами и международными сделками, что напрямую отражается на уровне оплаты труда и усиливает общий разрыв между доходами в экономике.

Другие высокооплачиваемые сферы

В число отраслей с высокими средними доходами вошли и холдинговые компании, где сотрудники в среднем получали 322,4 тысячи рублей в месяц. Управляющие инвестиционными фондами зарабатывали около 257,8 тысячи рублей, а работники частных пенсионных фондов — 256 тысяч рублей.

Отдельно выделяется рыбная отрасль: средний доход рыбаков достигал 251,9 тысячи рублей. Такой уровень объясняется сезонностью, тяжёлыми условиями труда и удалённостью промыслов, что делает эту сферу одной из самых доходных вне крупных городов.

IT, энергетика и авиация

В десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли разработчики программного обеспечения. Средний доход специалистов в IT-сфере составлял около 244 тысяч рублей, при этом отдельные категории создателей ПО зарабатывали в среднем 223,5 тысячи рублей, что подтверждает устойчивый спрос на цифровые компетенции на фоне трансформации рынка труда и роста числа востребованных профессий.

Сопоставимые доходы фиксировались у специалистов по добыче газа — 223,1 тысячи рублей в месяц. Работники пассажирских авиаперевозок получали в среднем 221 тысячу рублей, а сотрудники отдельных финансовых посреднических компаний — 213,9 тысячи рублей.

Как рассчитывается средняя зарплата

Среднемесячная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает премии, надбавки и другие выплаты. В расчёт попадают доходы всех сотрудников организаций, включая топ-менеджеров и специалистов с крайне высокими зарплатами, что может заметно влиять на итоговые показатели.

Ранее тему оплаты труда комментировала представитель профильного комитета Госдумы.

"Граждане, получающие заработную плату по окладу, в январе не потеряют в доходах", — отмечает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сравнение самых доходных отраслей

Если сравнивать перестрахование с другими финансовыми направлениями, разница становится очевидной. В холдинговых структурах и фондах доходы остаются высокими, но не достигают уровня страхового сегмента. IT-сфера и энергетика предлагают стабильные, но более умеренные заработки. Авиация и рыболовство компенсируют доходы условиями труда и повышенной нагрузкой.

Советы по выбору высокооплачиваемой профессии

  1. Оцените не только уровень зарплаты, но и требования к образованию и опыту.
  2. Учитывайте условия труда, график и возможные риски для здоровья.
  3. Сравните перспективы отрасли на ближайшие 5-10 лет.
  4. Обратите внимание на смежные навыки, которые повышают ценность специалиста.

Популярные вопросы о высоких зарплатах в России

Какая отрасль сейчас самая высокооплачиваемая?

На данный момент лидером по средней зарплате является перестрахование.

Сколько в среднем зарабатывают IT-специалисты?

Средний доход разработчиков программного обеспечения превышает 220 тысяч рублей в месяц.

Что важнее — высокая зарплата или условия труда?

Оптимальным считается баланс между доходом, стабильностью и качеством жизни.

