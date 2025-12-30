Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Непрозрачные механизмы ценообразования на нефтяном рынке: кто за этим стоит

Артемьев: Россия не получила триллионы из-за западных методик расчётов цен на нефть
Россия на протяжении десятилетий недополучала колоссальные доходы из-за систематического занижения стоимости российской нефти и нефтепродуктов, что было следствием непрозрачных механизмов расчёта котировок международными ценовыми агентствами.

Нефтедобыча
Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нефтедобыча

Об этом заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев, который связывает потери не с рыночной конъюнктурой как таковой, а с самой архитектурой глобального ценообразования.

Международные ценовые агентства формируют котировки на российскую нефть, опираясь преимущественно на опросы трейдеров, участвующих в торговле соответствующими сортами.

Несмотря на публичность методик расчёта, сама исходная база данных остаётся закрытой и фактически неконтролируемой со стороны государства и производителей.

Такая модель, при которой ключевым источником информации являются субъективные оценки ограниченного круга участников рынка, создаёт асимметрию информации и лишает Россию возможности полноценно влиять на формирование цены своего стратегического ресурса.

По оценке Артемьева, совокупные потери России за советский период и постсоветские десятилетия исчисляются не миллиардами, а триллионами долларов, сообщает РИА "Новости".

В течение многих лет занижение стоимости воспринималось как неизбежная данность глобального рынка, где цены якобы объективно формируются за пределами страны.

Однако при более внимательном анализе становится очевидно, что непрозрачность расчётов создавала устойчивые предпосылки для манипуляций, в том числе в интересах потребителей и посредников, но не производителей.

В условиях, когда цена используется не только как коммерческий ориентир, но и как база для налогообложения, экспортных пошлин и бюджетного планирования, подобное искажение приобретает системный характер и напрямую отражается на доходах государства.

Российская нефть обладает собственными качественными характеристиками, логистическими особенностями и структурой спроса, однако в международных котировках она зачастую рассматривается через призму скидок к эталонным сортам, которые формируются на других рынках и под влиянием иных факторов.

Петербургская биржа в последние годы последовательно продвигает идею создания российской альтернативы глобальным ценовым индикаторам, прежде всего для целей налогового регулирования нефтяной отрасли.

Логика данного подхода заключается в том, что цена должна формироваться на основе реальных сделок, высокой ликвидности и проверяемых данных, а не экспертных оценок ограниченного круга трейдеров. В 2025 году в развитие этой концепции было создано Национальное биржевое ценовое агентство.

Новое агентство рассчитывает цены на основе ликвидных биржевых торгов, включая данные срочного рынка, а также цен участников торгов, среди которых упоминаются "Трансконтейнер", РЖД и другие крупные игроки.

Дополнительно используются внебиржевые данные и информация из внешних источников, в том числе отраслевых министерств, ведомств и союзов.

Такой многоканальный подход позволяет существенно повысить прозрачность расчётов и снизить риски манипуляций, поскольку цена становится результатом сопоставления большого массива объективных данных.

Переход к национальным ценовым индикаторам способен изменить баланс сил на нефтяном рынке. Он повышает предсказуемость налоговых поступлений, укрепляет бюджетную устойчивость и создаёт стимулы для развития внутреннего биржевого рынка.

Кроме того, наличие собственного ценового агентства усиливает переговорные позиции России на международной арене и позволяет аргументированно отстаивать справедливую стоимость своих ресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
