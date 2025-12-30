Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай намерен активно противодействовать санкциям: что будет в 2026 году

Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям
Экономика » Правила игры » Бизнес

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству.

Исин, провинция Уси, провинция Цзянсу, Китай
Фото: web.archive.org by helkonig, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Исин, провинция Уси, провинция Цзянсу, Китай

"С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", — заявил он на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.

Заявление Ван И о намерении Китая системно наращивать возможности по противодействию санкциям, внешнему вмешательству и экстерриториальной юрисдикции отражает переход Пекина от ситуативного реагирования к стратегии защиты своих интересов в условиях нарастающего международного давления.

Фактически речь идёт о закреплении на уровне внешнеполитической доктрины курса на повышение устойчивости государства к внешним ограничениям, прежде всего со стороны западных стран, которые всё активнее используют санкционные механизмы как инструмент политического и экономического принуждения.

В последние годы Китай всё чаще сталкивается с ограничениями, выходящими за рамки классических торговых споров. Санкции и экспортные контроли применяются не только к конкретным компаниям или секторам, но и к технологиям двойного назначения, финансовым каналам, логистике и доступу к глобальным рынкам капитала.

Экстерриториальный характер таких мер позволяет их инициаторам воздействовать на третьи страны и транснациональные корпорации, вынуждая их подстраиваться под односторонние правила.

Для Пекина это создаёт системные риски, поскольку под ударом оказываются долгосрочные цели экономического развития, технологической модернизации и сохранения суверенитета в ключевых отраслях.

Подчёркивание Ван И необходимости постоянного совершенствования механизмов противодействия указывает на понимание того, что санкционное давление носит не временный, а структурный характер.

Китайская дипломатия всё более отчётливо исходит из того, что конфронтационные элементы в отношениях с США и их союзниками сохранятся независимо от текущей политической конъюнктуры.

В этих условиях ставка делается не на разовые ответные меры, а на создание комплексной системы защиты, включающей правовые, финансовые, технологические и дипломатические инструменты.

Одним из ключевых направлений здесь является развитие собственной нормативной базы, позволяющей минимизировать воздействие экстерриториальных ограничений.

Китай уже предпринимает шаги по защите национальных компаний от выполнения иностранных санкционных требований, если они противоречат интересам КНР.

Такая политика усиливает роль государства как гаранта экономической безопасности и сигнализирует бизнесу о готовности властей брать на себя часть рисков, связанных с геополитической нестабильностью.

Не менее важным элементом становится финансовый суверенитет. Расширение использования национальной валюты во внешней торговле, развитие альтернативных платёжных систем и углубление сотрудничества с партнёрами в Азии, Африке и Латинской Америке позволяют снижать зависимость от инфраструктуры, контролируемой западными странами.

Это не означает отказа Китая от участия в глобальной экономике, но свидетельствует о стремлении диверсифицировать каналы взаимодействия и уменьшить уязвимость перед односторонними решениями.

Заявление Ван И также напрямую связано с вопросами национальной безопасности и территориальной целостности. Акцент на пресечении любых попыток раскола страны указывает на жёсткую позицию Пекина по чувствительным темам, включая Тайвань, Синьцзян и Тибет.

В китайской логике санкции и политическое давление нередко рассматриваются как часть более широкой стратегии сдерживания, направленной на ослабление государства изнутри и подрыв его легитимности на международной арене.

Соответственно, противодействие вмешательству приобретает не только экономическое, но и идеологическое измерение.

В более широком контексте позиция Китая вписывается в формирование альтернативного взгляда на международные отношения, где акцент делается на суверенитете, невмешательстве и многосторонности.

Пекин последовательно критикует практику односторонних санкций как подрывающую основы международного права и глобальной стабильности. Усиление собственных защитных механизмов при этом сочетается с попытками консолидировать вокруг себя государства, разделяющие схожие опасения и заинтересованные в более сбалансированной мировой системе.

Заявление Ван И можно рассматривать как программное подтверждение того, что Китай вступает в фазу долгосрочного стратегического противостояния санкционному давлению.

Пекин не ограничивается риторикой, а последовательно выстраивает инфраструктуру устойчивости, призванную обеспечить защиту суверенитета, безопасности и интересов развития в условиях усложняющейся и всё менее предсказуемой международной среды.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай санкции дипломатия международные отношения
Новости Все >
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
Соль при мытье полов снижает интенсивность запахов и ускоряет высыхание покрытий
Jaecoo J6 в России получил два бензиновых турбомотора
Вероятность смены СВО на КТО не выше 30% — аналитик Герасимов
Восточный район Москвы возглавил рейтинг доступности вторичного жилья
Маршрут Ростов — Таганрог — Иловайск включили в транспортные планы министр Бондаренко
Гигантские ламниформные акулы существовали уже 115 млн лет назад — Earth
Ошибки антифрод-систем приводят к блокировке переводов — киберэксперт Ульянов
В Китае обнаружены кристаллы кальцита внутри яйца динозавра — учёные
Устойчивые сорта сладкого перца для теплицы и открытого грунта
Сейчас читают
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер Служебным авто президента России остаётся Aurus Senat Сергей Милешкин
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Последние материалы
Ошибки антифрод-систем приводят к блокировке переводов — киберэксперт Ульянов
Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании
В Китае обнаружены кристаллы кальцита внутри яйца динозавра — учёные
Устойчивые сорта сладкого перца для теплицы и открытого грунта
Кожа после новогодних праздников чаще сталкивается с обезвоживанием и отёчностью
Планетарные циклы возвращают людей к незавершённым решениям
Министерский салат готовят с яичными блинчиками и говядиной
ВСУ несут потери и утрачивают боевой дух — военный эксперт Дандыкин
ВАЗ-2107 стал самым продаваемым автомобилем с пробегом
Обработка мочевиной подавляет зимующие грибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.