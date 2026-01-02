Бензин и дизель оставили дома: правительство продлило жёсткие ограничения на экспорт

Российское правительство продлило ограничения на экспорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Решение затрагивает как бензин, так и дизельное топливо, с разными условиями для участников отрасли. Меры будут действовать до конца зимы 2026 года. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Согласно опубликованным документам, вывоз бензина за пределы страны запрещён до 28 февраля 2026 года. Ограничение распространяется на всех участников рынка без исключений, включая нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом, экспорт бензина полностью приостановлен независимо от формы собственности и объёмов производства.
До той же даты продлён запрет и на экспорт дизельного топлива. Однако здесь условия отличаются: ограничения касаются торговых компаний, нефтебаз и предприятий с мощностью переработки менее одного миллиона тонн топлива в год. Целью меры остаётся насыщение внутреннего рынка и предотвращение дефицита в пиковые периоды потребления.
Несмотря на общее ужесточение правил, для производителей нефтепродуктов сделано исключение. Крупные перерабатывающие предприятия сохраняют право экспортировать дизельное топливо. Это решение учитывает особенности производственного цикла и экспортные контракты, заключённые ранее.
Под ограничения также попали судовое топливо и газойли различных видов. В документах отдельно уточняется, что запрет распространяется и на топливо, приобретённое на биржевых торгах. Это означает, что даже закупки через организованные площадки не позволяют обойти действующие меры.
Ограничения на экспорт традиционно используются для балансировки внутреннего рынка нефтепродуктов. В зимний период спрос на дизельное топливо, бензин и другие виды горючего возрастает, в том числе из-за работы транспорта, коммунальных служб и сельскохозяйственной техники. Власти стремятся избежать скачков цен и перебоев с поставками на АЗС.
Ранее также обсуждались альтернативные направления развития транспорта. Так, общественный деятель Владимир Михайлов высказывал мнение об отсутствии перспектив у электромобилей, подчёркивая сохраняющуюся зависимость экономики от традиционных видов топлива.
Бензин оказался под наиболее жёсткими мерами — его экспорт запрещён для всех участников рынка без исключений. Дизельное топливо регулируется гибче: запрет касается не всех, а только компаний с меньшими объёмами переработки и торговых структур. Такой подход позволяет одновременно поддерживать внутренний рынок и сохранять экспортный потенциал крупных производителей.
На фоне регулирования рынка топлива водителям стоит учитывать несколько практических моментов.
Ограничения продлены до 28 февраля 2026 года.
Право сохраняется у производителей нефтепродуктов, тогда как торговые компании и небольшие переработчики подпадают под запрет.
Основная цель ограничений — сдерживание роста цен и обеспечение стабильных поставок топлива внутри страны.
