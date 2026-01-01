Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета

В начале 2026 года условия обслуживания некоторых банковских счетов в Сбербанке изменятся. Речь идет о платежных счетах без привязки к карте, которые долгое время остаются без операций. Нововведение затронет физлиц и вводит ежемесячную комиссию. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
С 1 января 2026 года банк начнет взимать плату за обслуживание платежных счетов физических лиц, если они не используются и не связаны с банковской картой. Эти счета появились в экосистеме "Сбера" в 2023 году: изначально их чаще открывали вместе с картами, но клиенты могли оформить их и отдельно. Теперь такие "спящие" счета перестанут быть бесплатными.
Размер комиссии будет зависеть от возраста клиента. Базовая ставка составит 150 рублей в месяц, а для молодежи от 14 до 21 года — 40 рублей в месяц. На изменения обратил внимание телеграм-канал "Дайджест".
Банк предусмотрел несколько вариантов, которые позволяют сохранить бесплатное обслуживание. Клиенту достаточно выполнить хотя бы одно из условий. Среди них — оформление и привязка к счету бесплатной карты, получение зарплаты на этот счет или активное использование безналичных платежей.
Также учитываются расходы через SberPay или оплату по QR-коду в мобильном приложении. При этом суммарные траты по всем счетам и картам "Сбера" должны превышать 5 тысяч рублей в месяц. Еще один вариант — закрыть ненужный платежный счет.
Закрыть платежный счет можно как в офисе банка, так и через мобильное приложение. Важное условие — нулевой остаток. После подачи заявления счет сначала блокируется на 30 дней, а затем окончательно закрывается.
Представитель "Сбера" уточнил, что если клиент сам инициировал закрытие счета, комиссия взиматься не будет, даже если 30-дневный срок блокировки еще не завершился. Это правило позволяет избежать лишних списаний при своевременном обращении.
Платежный счет отображается в приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Кошелек". В материалах банка отмечается, что такой счет может быть полезен в практических ситуациях. Например, при утере карты ее можно заблокировать, сохранив доступ к деньгам на счете.
Кроме того, клиенты могут открывать несколько платежных счетов и распределять средства по целям: оплата ЖКХ, повседневные покупки, спорт или накопления. Такой подход помогает контролировать личный бюджет и расходы.
Платежный счет с привязанной картой остается бесплатным и универсальным инструментом для ежедневных операций. Счет без карты подходит для отдельных задач, но при отсутствии активности становится платным. Таким образом, выбор формата зависит от того, как именно клиент пользуется банковскими продуктами.
Чтобы избежать лишних списаний, клиентам стоит заранее проверить свои счета.
150 рублей в месяц для большинства клиентов и 40 рублей для молодежи от 14 до 21 года.
Да, если привязать карту, получать доходы на счет или активно пользоваться безналичными платежами.
Если счет не используется, проще закрыть его. Для регулярных операций выгоднее привязать карту и сохранить бесплатное обслуживание.
