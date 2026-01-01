Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета

Плату за платежные счета без операций начнут взимать с 2026 года — Сбербанк
Экономика

В начале 2026 года условия обслуживания некоторых банковских счетов в Сбербанке изменятся. Речь идет о платежных счетах без привязки к карте, которые долгое время остаются без операций. Нововведение затронет физлиц и вводит ежемесячную комиссию. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Сбербанк России
Фото: wikimedia.org by Florstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сбербанк России

Что меняется в правилах Сбербанка

С 1 января 2026 года банк начнет взимать плату за обслуживание платежных счетов физических лиц, если они не используются и не связаны с банковской картой. Эти счета появились в экосистеме "Сбера" в 2023 году: изначально их чаще открывали вместе с картами, но клиенты могли оформить их и отдельно. Теперь такие "спящие" счета перестанут быть бесплатными.

Размер комиссии будет зависеть от возраста клиента. Базовая ставка составит 150 рублей в месяц, а для молодежи от 14 до 21 года — 40 рублей в месяц. На изменения обратил внимание телеграм-канал "Дайджест".

Как избежать комиссии

Банк предусмотрел несколько вариантов, которые позволяют сохранить бесплатное обслуживание. Клиенту достаточно выполнить хотя бы одно из условий. Среди них — оформление и привязка к счету бесплатной карты, получение зарплаты на этот счет или активное использование безналичных платежей.

Также учитываются расходы через SberPay или оплату по QR-коду в мобильном приложении. При этом суммарные траты по всем счетам и картам "Сбера" должны превышать 5 тысяч рублей в месяц. Еще один вариант — закрыть ненужный платежный счет.

Процедура закрытия счета

Закрыть платежный счет можно как в офисе банка, так и через мобильное приложение. Важное условие — нулевой остаток. После подачи заявления счет сначала блокируется на 30 дней, а затем окончательно закрывается.

Представитель "Сбера" уточнил, что если клиент сам инициировал закрытие счета, комиссия взиматься не будет, даже если 30-дневный срок блокировки еще не завершился. Это правило позволяет избежать лишних списаний при своевременном обращении.

Для чего нужны платежные счета

Платежный счет отображается в приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Кошелек". В материалах банка отмечается, что такой счет может быть полезен в практических ситуациях. Например, при утере карты ее можно заблокировать, сохранив доступ к деньгам на счете.

Кроме того, клиенты могут открывать несколько платежных счетов и распределять средства по целям: оплата ЖКХ, повседневные покупки, спорт или накопления. Такой подход помогает контролировать личный бюджет и расходы.

Сравнение: платежный счет с картой и без карты

Платежный счет с привязанной картой остается бесплатным и универсальным инструментом для ежедневных операций. Счет без карты подходит для отдельных задач, но при отсутствии активности становится платным. Таким образом, выбор формата зависит от того, как именно клиент пользуется банковскими продуктами.

Что сделать до 2026 года

Чтобы избежать лишних списаний, клиентам стоит заранее проверить свои счета.

  1. Зайти в приложение и просмотреть раздел "Кошелек".
  2. Определить, какие платежные счета не используются.
  3. Привязать к нужным счетам карту или активировать платежи.
  4. Закрыть ненужные счета при нулевом остатке.

Популярные вопросы о платежных счетах Сбербанка

Сколько составит комиссия за неиспользуемый счет?

150 рублей в месяц для большинства клиентов и 40 рублей для молодежи от 14 до 21 года.

Можно ли избежать списаний?

Да, если привязать карту, получать доходы на счет или активно пользоваться безналичными платежами.

Что лучше: закрыть счет или оставить его активным?

Если счет не используется, проще закрыть его. Для регулярных операций выгоднее привязать карту и сохранить бесплатное обслуживание.

