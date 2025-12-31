Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Кредитка стала роскошью: проценты по картам в России подскочили почти до 50%

Расходы банков на выпуск карт привели к росту ставок — РИА Новости
Экономика

Проценты по кредитным картам в России достигли максимальных значений за последние несколько лет. Стоимость заёмных средств для держателей карт заметно выросла, что уже отражается на повседневных финансовых решениях граждан. Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами банковской политики. Об этом сообщает РИА Новости.

Человек сидит в ноутбуке с картами
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек сидит в ноутбуке с картами

Рекордные показатели по кредитным картам

В ноябре 2025 года средняя полная стоимость кредита по кредитным картам приблизилась к уровню 47,4%. Это самый высокий показатель как минимум с 2021 года, когда аналогичное значение составляло лишь 21,9%. Таким образом, за несколько лет стоимость пользования кредитными лимитами выросла более чем вдвое.

Аналитики отмечают, что ключевой скачок произошёл в декабре 2024 года. Тогда средняя полная стоимость кредитов по картам увеличилась сразу на 10,4 процентного пункта и достигла 37%. С тех пор тенденция к росту сохранилась, что и привело к текущим рекордным значениям.

Почему банки повышают ставки

Рост ставок эксперты связывают прежде всего с увеличением затрат банков. Речь идёт о расходах на выпуск пластиковых карт, развитие платёжной инфраструктуры, обслуживание клиентов и усиление требований к управлению рисками. Дополнительное давление оказывает и общая макроэкономическая ситуация.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сдерживание инфляционных процессов. По её словам, такие меры могут снизить влияние роста НДС на цены, однако для заёмщиков это означает более дорогие кредиты и ужесточение условий по банковским продуктам.

Как это отражается на заёмщиках

Повышение полной стоимости кредита делает кредитные карты менее выгодным инструментом для долгосрочного использования. Они всё чаще применяются для краткосрочных трат с обязательным погашением в льготный период. В противном случае проценты могут существенно увеличить итоговую сумму долга.

Финансовые консультанты советуют внимательнее относиться к условиям договоров, особенно к скрытым комиссиям и дополнительным платным услугам. Также важно учитывать влияние высокой ставки на общий уровень личных расходов.

Сравнение: кредитные карты тогда и сейчас

Если сравнить текущие условия с ситуацией начала 2020-х годов, различия становятся очевидны. В 2021 году кредитные карты чаще использовались как удобный финансовый резерв. Сегодня же они всё больше превращаются в дорогой заёмный инструмент, требующий строгой финансовой дисциплины и точного расчёта.

Советы как снизить финансовые риски

В условиях дорогих кредитов особенно важно грамотно управлять долгами.

  1. Использовать кредитную карту только в пределах льготного периода.
  2. Проверять полную стоимость кредита перед оформлением карты.
  3. Отказываться от ненужных платных услуг.
  4. Регулярно контролировать свою кредитную историю.

Популярные вопросы о ставках по кредитным картам

Почему проценты по картам выросли так резко?

Рост связан с увеличением издержек банков и общей жёсткой кредитной политикой.

Сколько сейчас составляет средняя ставка?

В ноябре 2025 года полная стоимость кредита по картам достигла около 47,4%.

Что лучше: кредитная карта или потребительский кредит?

При коротком сроке и использовании льготного периода карта может быть удобнее, но для долгосрочных займов чаще выгоднее классический кредит.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
