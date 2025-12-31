Самый дорогой возраст — от 25 до 44: кто в России тратит больше всех

Потребительские расходы в России выросли на 13,9 процента — СберИндекс

Потребительские расходы россиян в 2025 году заметно выросли и приблизились к новым значениям. Аналитики зафиксировали различия не только по возрасту, но и по месту проживания — от мегаполисов до сельской местности. Эти данные позволяют лучше понять, как меняются финансовые привычки граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Домашний бюджет и сбережения

Сколько в среднем тратили россияне

Согласно аналитике, в период с января по ноябрь 2025 года среднемесячные потребительские расходы в России достигли 40,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 13,9%, что отражает общее увеличение активности потребителей на фоне роста цен и расширения онлайн-торговли.

Наиболее скромные траты зафиксированы у молодежи в возрасте от 15 до 24 лет — в среднем 28,9 тысячи рублей в месяц. Эта группа чаще ограничивается базовыми покупками, сочетая расходы на продукты, связь и транспорт. Существенно больше тратят граждане старших возрастных категорий, активно вовлеченные в рынок труда.

Самая активная группа потребления

Лидерами по объему расходов стали россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Их среднемесячные траты составили около 53 тысяч рублей. Аналитики связывают это с наиболее высокой деловой и семейной активностью: покупками товаров для дома, оплатой услуг, расходами на детей, транспорт и питание вне дома.

У граждан в возрасте от 45 до 64 лет расходы оказались близки к среднему уровню по стране — 40,8 тысячи рублей в месяц. Пенсионеры старше 65 лет тратили в среднем 25,5 тысячи рублей, что объясняется более осторожной моделью потребления и ориентацией на обязательные статьи расходов, включая продукты и услуги ЖКХ.

Город и село: разные модели трат

Структура роста расходов существенно различается в зависимости от места проживания. В сельской местности более половины увеличения потребления пришлось на покупки через маркетплейсы. Это связано с ограниченным выбором офлайн-магазинов и активным развитием доставки товаров, включая бытовую технику, одежду и товары для дома.

Оставшаяся часть роста в сельских районах распределилась между базовыми категориями. Около четверти прироста обеспечили продукты питания, 5-6% — коммунальные услуги, еще 4-6% — транспортные расходы. В городах картина иная: маркетплейсы обеспечили от 20 до 40% роста, а заметную роль сыграли траты на общепит, доля которых оказалась выше сельской примерно на 7-9% от общего прироста потребления.

Сравнение: потребительские расходы по возрастам

Если сопоставить возрастные группы, становится очевидно, что расходы напрямую связаны с уровнем доходов и образом жизни. Молодежь тратит меньше и чаще выбирает цифровые сервисы и онлайн-покупки. Группа 25-44 лет демонстрирует максимальные расходы за счет сочетания семейных и карьерных факторов. Старшие поколения концентрируются на необходимых категориях, таких как продукты, лекарства, коммунальные платежи и транспорт.

Как контролировать личные расходы

На фоне роста потребления финансовые эксперты рекомендуют более осознанный подход к бюджету.

Регулярно анализировать ежемесячные траты по категориям. Устанавливать лимиты на необязательные покупки. Использовать банковские приложения для учета расходов. Планировать крупные покупки заранее, сравнивая предложения.

Популярные вопросы о потребительских расходах в России

Почему больше всего тратят люди 25-44 лет?

Эта группа сочетает активную занятость, семейные обязательства и высокий уровень потребления товаров и услуг.

Сколько в среднем тратит россиянин в месяц?

По данным за январь-ноябрь 2025 года, среднемесячные расходы составили 40,4 тысячи рублей.

Что лучше — жить в городе или в селе с точки зрения расходов?

В городах выше траты на общепит и услуги, в сельской местности — большая доля онлайн-покупок и базовых расходов.