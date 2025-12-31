Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Самый дорогой возраст — от 25 до 44: кто в России тратит больше всех

Потребительские расходы в России выросли на 13,9 процента — СберИндекс
Экономика

Потребительские расходы россиян в 2025 году заметно выросли и приблизились к новым значениям. Аналитики зафиксировали различия не только по возрасту, но и по месту проживания — от мегаполисов до сельской местности. Эти данные позволяют лучше понять, как меняются финансовые привычки граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Домашний бюджет и сбережения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний бюджет и сбережения

Сколько в среднем тратили россияне

Согласно аналитике, в период с января по ноябрь 2025 года среднемесячные потребительские расходы в России достигли 40,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 13,9%, что отражает общее увеличение активности потребителей на фоне роста цен и расширения онлайн-торговли.

Наиболее скромные траты зафиксированы у молодежи в возрасте от 15 до 24 лет — в среднем 28,9 тысячи рублей в месяц. Эта группа чаще ограничивается базовыми покупками, сочетая расходы на продукты, связь и транспорт. Существенно больше тратят граждане старших возрастных категорий, активно вовлеченные в рынок труда.

Самая активная группа потребления

Лидерами по объему расходов стали россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Их среднемесячные траты составили около 53 тысяч рублей. Аналитики связывают это с наиболее высокой деловой и семейной активностью: покупками товаров для дома, оплатой услуг, расходами на детей, транспорт и питание вне дома.

У граждан в возрасте от 45 до 64 лет расходы оказались близки к среднему уровню по стране — 40,8 тысячи рублей в месяц. Пенсионеры старше 65 лет тратили в среднем 25,5 тысячи рублей, что объясняется более осторожной моделью потребления и ориентацией на обязательные статьи расходов, включая продукты и услуги ЖКХ.

Город и село: разные модели трат

Структура роста расходов существенно различается в зависимости от места проживания. В сельской местности более половины увеличения потребления пришлось на покупки через маркетплейсы. Это связано с ограниченным выбором офлайн-магазинов и активным развитием доставки товаров, включая бытовую технику, одежду и товары для дома.

Оставшаяся часть роста в сельских районах распределилась между базовыми категориями. Около четверти прироста обеспечили продукты питания, 5-6% — коммунальные услуги, еще 4-6% — транспортные расходы. В городах картина иная: маркетплейсы обеспечили от 20 до 40% роста, а заметную роль сыграли траты на общепит, доля которых оказалась выше сельской примерно на 7-9% от общего прироста потребления.

Сравнение: потребительские расходы по возрастам

Если сопоставить возрастные группы, становится очевидно, что расходы напрямую связаны с уровнем доходов и образом жизни. Молодежь тратит меньше и чаще выбирает цифровые сервисы и онлайн-покупки. Группа 25-44 лет демонстрирует максимальные расходы за счет сочетания семейных и карьерных факторов. Старшие поколения концентрируются на необходимых категориях, таких как продукты, лекарства, коммунальные платежи и транспорт.

Как контролировать личные расходы

На фоне роста потребления финансовые эксперты рекомендуют более осознанный подход к бюджету.

  1. Регулярно анализировать ежемесячные траты по категориям.
  2. Устанавливать лимиты на необязательные покупки.
  3. Использовать банковские приложения для учета расходов.
  4. Планировать крупные покупки заранее, сравнивая предложения.

Популярные вопросы о потребительских расходах в России

Почему больше всего тратят люди 25-44 лет?

Эта группа сочетает активную занятость, семейные обязательства и высокий уровень потребления товаров и услуг.

Сколько в среднем тратит россиянин в месяц?

По данным за январь-ноябрь 2025 года, среднемесячные расходы составили 40,4 тысячи рублей.

Что лучше — жить в городе или в селе с точки зрения расходов?

В городах выше траты на общепит и услуги, в сельской местности — большая доля онлайн-покупок и базовых расходов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы финансы население экономика
Новости Все >
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года
Жёсткая вода и уборка ускоряют образование известкового налёта в доме
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Короткие поездки ускоряют износ двигателя автомобиля — Jalopnik
Перелёты вызывают у детей стресс из-за давления и шума — семейные психологи
В Норвегии нашли женское захоронение эпохи викингов с раковинами у рта — Popsci
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Сейчас читают
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Еда и рецепты
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года
Жёсткая вода и уборка ускоряют образование известкового налёта в доме
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Телескоп Джеймс Уэбб фиксирует самые далекие галактики Вселенной
Юбка-карандаш вернулась на подиумы зимних коллекций — Marie Claire
Хроническая бессонница повышает риск депрессии и диабета — Idnes
"Картофельный шницель" запекают 50 минут до румяной корочки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.