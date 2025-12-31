Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Тариф на словах, взлом на деле: как мошенники крадут данные через переоформление интернета

Экономика

Телефонные мошенники придумали новую схему, нацеленную на пользователей домашнего интернета. Злоумышленники маскируются под сотрудников провайдеров и используют персональные данные, чтобы вызвать доверие. Один неосторожный шаг — и доступ к личной информации оказывается в чужих руках. Об этом сообщает РИА Новости.

Как работает новая схема обмана

По данным журналистов, мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками интернет-провайдеров. В разговоре они называют домашний адрес абонента и предлагают якобы выгодно переоформить тариф на домашний интернет. Такая деталь создает ощущение легитимности и снижает бдительность собеседника.

Если человек отвечает, что больше не проживает по указанному адресу, злоумышленники быстро подстраиваются под ситуацию. Они заявляют, что готовы "удалить данные из клиентской базы", чтобы избежать ошибок в учёте. Именно на этом этапе разговор переходит в наиболее опасную фазу.

Зачем мошенникам код из СМС

Для "исключения из базы" собеседнику предлагают продиктовать код, который приходит в СМС. На самом деле этот код открывает доступ к личному кабинету пользователя. Получив его, мошенники могут завладеть персональными данными, а в ряде случаев — использовать аккаунт для дальнейших противоправных действий.

Подобные схемы часто задействуют сервисы связи, включая домашний интернет, мобильные тарифы, сим-карты и онлайн-кабинеты провайдеров. Эксперты отмечают, что именно привязка к бытовым услугам делает обман особенно убедительным.

Почему схема стала массовой

Рост подобных звонков связывают с общей активизацией мошенников в 2025 году. Ранее уже сообщалось о взломах аккаунтов на портале "Госуслуги", где злоумышленников интересовали не только личные данные, но и возможность оформить сим-карты на чужое имя. Также в России фиксировался всплеск мошенничества на фоне предновогодних покупок, скидок и праздничных предложений, когда люди чаще совершают операции онлайн и теряют бдительность.

Сравнение: звонок от провайдера и мошеннический вызов

Настоящие сотрудники интернет-компаний действуют по строгим регламентам. Они не запрашивают коды из СМС и не предлагают срочно "удалить из базы" по телефону. Мошенники, напротив, создают ощущение спешки и апеллируют к безопасности данных, подталкивая к немедленным действиям.

Советы как защитить себя

Чтобы не стать жертвой обмана, стоит придерживаться простых, но эффективных правил.

  1. Никогда не сообщать коды из СМС третьим лицам.
  2. Прерывать разговор при любом давлении или спешке.
  3. Перепроверять информацию, перезванивая в провайдер по официальному номеру.
  4. Использовать двухфакторную аутентификацию для личных кабинетов.

Популярные вопросы о мошенничестве с интернет-тарифами

Как понять, что звонит мошенник, а не провайдер?

Настоящие компании не просят продиктовать СМС-коды и не решают вопросы безопасности по входящему звонку.

Что делать, если код уже был передан?

Нужно срочно сменить пароли, связаться с провайдером и проверить аккаунты на предмет подозрительной активности.

Можно ли вернуть доступ к личному кабинету?

В большинстве случаев да, но для этого потребуется обращение в службу поддержки и подтверждение личности.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
