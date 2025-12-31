Тариф на словах, взлом на деле: как мошенники крадут данные через переоформление интернета

Телефонные мошенники придумали новую схему, нацеленную на пользователей домашнего интернета. Злоумышленники маскируются под сотрудников провайдеров и используют персональные данные, чтобы вызвать доверие. Один неосторожный шаг — и доступ к личной информации оказывается в чужих руках. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным журналистов, мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками интернет-провайдеров. В разговоре они называют домашний адрес абонента и предлагают якобы выгодно переоформить тариф на домашний интернет. Такая деталь создает ощущение легитимности и снижает бдительность собеседника.
Если человек отвечает, что больше не проживает по указанному адресу, злоумышленники быстро подстраиваются под ситуацию. Они заявляют, что готовы "удалить данные из клиентской базы", чтобы избежать ошибок в учёте. Именно на этом этапе разговор переходит в наиболее опасную фазу.
Для "исключения из базы" собеседнику предлагают продиктовать код, который приходит в СМС. На самом деле этот код открывает доступ к личному кабинету пользователя. Получив его, мошенники могут завладеть персональными данными, а в ряде случаев — использовать аккаунт для дальнейших противоправных действий.
Подобные схемы часто задействуют сервисы связи, включая домашний интернет, мобильные тарифы, сим-карты и онлайн-кабинеты провайдеров. Эксперты отмечают, что именно привязка к бытовым услугам делает обман особенно убедительным.
Рост подобных звонков связывают с общей активизацией мошенников в 2025 году. Ранее уже сообщалось о взломах аккаунтов на портале "Госуслуги", где злоумышленников интересовали не только личные данные, но и возможность оформить сим-карты на чужое имя. Также в России фиксировался всплеск мошенничества на фоне предновогодних покупок, скидок и праздничных предложений, когда люди чаще совершают операции онлайн и теряют бдительность.
Настоящие сотрудники интернет-компаний действуют по строгим регламентам. Они не запрашивают коды из СМС и не предлагают срочно "удалить из базы" по телефону. Мошенники, напротив, создают ощущение спешки и апеллируют к безопасности данных, подталкивая к немедленным действиям.
Чтобы не стать жертвой обмана, стоит придерживаться простых, но эффективных правил.
Настоящие компании не просят продиктовать СМС-коды и не решают вопросы безопасности по входящему звонку.
Нужно срочно сменить пароли, связаться с провайдером и проверить аккаунты на предмет подозрительной активности.
В большинстве случаев да, но для этого потребуется обращение в службу поддержки и подтверждение личности.
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.