Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Рынок электроэнергии под давлением: как ИИ влияет на тарифы

Развитие ИИ в разы увеличивает цены на электроэнергию
Экономика » Производство » Энергетика

Развитие искусственного интеллекта становится одним из ключевых факторов структурного роста спроса на электроэнергию. И в США, например, уже сталкиваются с его ценовыми последствиями.

Электрощиток при отключении света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электрощиток при отключении света

Бурное расширение центров обработки данных, обслуживающих ИИ-модели, уже сегодня трансформирует баланс на энергорынке и закладывает основу для резкого роста тарифов в ближайшие годы.

В 2025 году потребности американских ЦОД в электроэнергии выросли рекордными темпами. За один месяц они добавили 1,6 ГВт нового спроса, доведя общее потребление до 44,6 ГВт.

Для понимания масштаба: это сопоставимо с энергопотреблением крупного промышленного штата. Причём речь идёт не о разовом скачке, а о тренде — ИИ-инфраструктура требует всё больше вычислительных мощностей, а значит и стабильного, круглосуточного энергоснабжения.

Наиболее наглядно влияние этого спроса проявляется в зоне энергосети PJM, обслуживающей Вирджинию и соседние штаты, где сосредоточена значительная часть дата-центров.

Здесь уже пришлось административно ограничивать верхний предел цен на аукционах мощности на уровне 333,4 доллара за МВт*день — почти в два раза выше средних значений 2017-2024 годов.

Без этих ограничений цена поднялась бы до 529,8 доллара, что означало бы рост ещё на 60 процентов. Параллельно снижаются и резервы надёжности: запас мощности упал с 20 процентов до 14,8 процентов, что делает систему более уязвимой к пиковым нагрузкам.

В совокупности эти факторы указывают на высокую вероятность того, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию для потребителей могут вырасти в два раза.

Впервые за долгое время в США может возникнуть конфликт приоритетов: между комфортом домохозяйств, использующих кондиционеры, и цифровыми проектами, лежащими в основе ИИ-экономики. Искусственный интеллект из абстрактной технологической гонки превращается в фактор, напрямую влияющий на стоимость жизни.

Теоретически у США есть значительный потенциал для наращивания газовой генерации, которая могла бы смягчить ценовое давление. Однако на практике этот ресурс всё активнее уходит на экспорт. В ближайшие пять лет страна будет ежегодно вводить около 21,5 млн тонн новых мощностей по сжижению газа.

По сути, каждый год экспортная инфраструктура будет прирастать объёмом, сопоставимым с заводом уровня "Арктик СПГ 2".

К 2031 году экспортные мощности вырастут с 130 до 313 млрд куб. м газа в год, что потребует дополнительно около 170 млрд куб. м метана только для внешних рынков. Это означает, что значительная часть потенциального топлива для внутренней генерации будет изъята в пользу экспорта.

На этом фоне неслучайно политики и чиновники всё чаще обращаются к традиционным источникам энергии. Напоминание Дональда Трампа о "чистом и прекрасном угле" выглядит не просто символическим жестом, а отражением реальной дилеммы.

Угольная генерация, несмотря на экологические ограничения, остаётся одним из немногих способов быстро нарастить базовую мощность для энергоёмких ЦОДов.

Таким образом, развитие ИИ запускает цепную реакцию: рост вычислительных мощностей — рост спроса на электроэнергию — давление на резервы и цены — пересмотр энергетической политики. В краткосрочной перспективе это почти неизбежно ведёт к подорожанию электроэнергии.

В долгосрочной же к более жёсткому выбору между климатическими целями, экспортными амбициями и потребностями цифровой экономики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы энергетика электроэнергия искусственный интеллект
Новости Все >
Современная химическая завивка: пляжные волны держатся до 6 месяцев — iGlanc
С возрастом чувство праздника теряется из-за рутины – психолог Метелина
Китай запретил электронные дверные ручки в новых авто — Autoblog
Честность повышает доверие при объяснении пробелов в трудовой — рекрутер Никольская
Салат с кальмарами поддерживает сердце и сосуды — врачи
Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина
В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Последние материалы
Прыжки и берпи ускоряют жиросжигание без зала
Честность повышает доверие при объяснении пробелов в трудовой — рекрутер Никольская
Салат с кальмарами поддерживает сердце и сосуды — врачи
Подводный шум судов снижает успех охоты косаток — Global Change Biology.
Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина
В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Широкие брюки с завышенной талией подходят для новогодних вечеринок — Marianne
Короткие ногти легко адаптируются под любой стиль — Marie Claire
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.