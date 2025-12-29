Рынок электроэнергии под давлением: как ИИ влияет на тарифы

Развитие ИИ в разы увеличивает цены на электроэнергию

Развитие искусственного интеллекта становится одним из ключевых факторов структурного роста спроса на электроэнергию. И в США, например, уже сталкиваются с его ценовыми последствиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Электрощиток при отключении света

Бурное расширение центров обработки данных, обслуживающих ИИ-модели, уже сегодня трансформирует баланс на энергорынке и закладывает основу для резкого роста тарифов в ближайшие годы.

В 2025 году потребности американских ЦОД в электроэнергии выросли рекордными темпами. За один месяц они добавили 1,6 ГВт нового спроса, доведя общее потребление до 44,6 ГВт.

Для понимания масштаба: это сопоставимо с энергопотреблением крупного промышленного штата. Причём речь идёт не о разовом скачке, а о тренде — ИИ-инфраструктура требует всё больше вычислительных мощностей, а значит и стабильного, круглосуточного энергоснабжения.

Наиболее наглядно влияние этого спроса проявляется в зоне энергосети PJM, обслуживающей Вирджинию и соседние штаты, где сосредоточена значительная часть дата-центров.

Здесь уже пришлось административно ограничивать верхний предел цен на аукционах мощности на уровне 333,4 доллара за МВт*день — почти в два раза выше средних значений 2017-2024 годов.

Без этих ограничений цена поднялась бы до 529,8 доллара, что означало бы рост ещё на 60 процентов. Параллельно снижаются и резервы надёжности: запас мощности упал с 20 процентов до 14,8 процентов, что делает систему более уязвимой к пиковым нагрузкам.

В совокупности эти факторы указывают на высокую вероятность того, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию для потребителей могут вырасти в два раза.

Впервые за долгое время в США может возникнуть конфликт приоритетов: между комфортом домохозяйств, использующих кондиционеры, и цифровыми проектами, лежащими в основе ИИ-экономики. Искусственный интеллект из абстрактной технологической гонки превращается в фактор, напрямую влияющий на стоимость жизни.

Теоретически у США есть значительный потенциал для наращивания газовой генерации, которая могла бы смягчить ценовое давление. Однако на практике этот ресурс всё активнее уходит на экспорт. В ближайшие пять лет страна будет ежегодно вводить около 21,5 млн тонн новых мощностей по сжижению газа.

По сути, каждый год экспортная инфраструктура будет прирастать объёмом, сопоставимым с заводом уровня "Арктик СПГ 2".

К 2031 году экспортные мощности вырастут с 130 до 313 млрд куб. м газа в год, что потребует дополнительно около 170 млрд куб. м метана только для внешних рынков. Это означает, что значительная часть потенциального топлива для внутренней генерации будет изъята в пользу экспорта.

На этом фоне неслучайно политики и чиновники всё чаще обращаются к традиционным источникам энергии. Напоминание Дональда Трампа о "чистом и прекрасном угле" выглядит не просто символическим жестом, а отражением реальной дилеммы.

Угольная генерация, несмотря на экологические ограничения, остаётся одним из немногих способов быстро нарастить базовую мощность для энергоёмких ЦОДов.

Таким образом, развитие ИИ запускает цепную реакцию: рост вычислительных мощностей — рост спроса на электроэнергию — давление на резервы и цены — пересмотр энергетической политики. В краткосрочной перспективе это почти неизбежно ведёт к подорожанию электроэнергии.

В долгосрочной же к более жёсткому выбору между климатическими целями, экспортными амбициями и потребностями цифровой экономики.