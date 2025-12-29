Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Связи, опыт и навыки превращаются в деньги: как запускать дело, когда на счёте пусто

Бизнес без вложений начинается с узкой ниши и понятного результата — Коробейникова
Экономика

Начать свой бизнес можно и без крупной суммы на старте — важнее готовность брать ответственность и двигаться к результату, считает бизнес-консультант Татьяна Коробейникова. По её словам, деньги нередко появляются уже в процессе, если человек умеет опереться на собственные компетенции и выстроить понятный план действий.

Сотрудники проводят мозговой штурм у белой доски со стикерами
Фото: https://unsplash.com by Walls.io is licensed under Free
Сотрудники проводят мозговой штурм у белой доски со стикерами

В качестве основы она предлагает начинать с простых моделей, где легко проверить спрос и первые продажи. Об этом Коробейникова рассказала MoneyTimes.

Почему стартовый капитал — не только про деньги

Эксперт отмечает, что на практике часто встречаются истории, когда предприниматели заходили в дело практически "с нуля" — без серьёзных вложений, но с высокой вовлечённостью и умением использовать доступные ресурсы. В таком подходе ключевым становится не сумма на счёте, а способность трезво оценивать свои возможности, выбирать нишу и выстраивать проект поэтапно.

"Стартовый капитал — это прежде всего личность владельца бизнеса. Много лет назад я сама создавала производственную компанию, и в тот момент стартового капитала у меня практически не было. Но было очень сильное желание и принятое решение, что я разберусь", — привела пример бизнес-консультант Татьяна Коробейникова.

По её словам, если предприниматель умеет масштабировать результат и грамотно применять то, что уже есть — знания, связи, опыт, — деньги могут прийти в ходе работы, а не до неё.

Какие идеи можно запустить без серьёзных вложений

Коробейникова приводит несколько сценариев, где старт возможен за счёт компетенций и небольшой "пилотной" модели. Например, консалтинг: человек, который работал на производстве и хорошо знает участок процессов, может консультировать другие компании в своей области. Другой вариант — встроиться в существующую цепочку поставок: находить позиции дешевле, договариваться и зарабатывать на перепродаже.

Отдельно она упоминает сферу услуг, где рост часто идёт по лестнице. Косметолог, который мечтает о собственном кабинете, может начать с домашнего формата, собрать первых клиентов, а затем постепенно перейти к полноценному салону, докупая оборудование и расширяя команду.

Зачем новичкам "простые" бизнес-модели

Эксперт подчёркивает: для первого опыта особенно важно не усложнять. Сначала нужно научиться зарабатывать и понять базовые принципы — как работает спрос, ценообразование, продажи, клиентский сервис, партнёрства, учёт расходов. Поэтому она советует выбирать варианты, где меньше рисков и проще проверить гипотезу на практике.

"Есть огромное количество бизнесов, которые совершенно не требуют стартового капитала. Если человек до этого не имел своего бизнеса, надо разобраться сначала в самых простых вариантах. Что такое бизнес? Это определенная ниша, товар, команда, оборудование. Все бизнесы разные, невозможно сказать, что, например, с пятидесяти тысяч вы начнете бизнес, для разных сфер они совершенно разные", — пояснила Татьяна Коробейникова.

Как стартовать без существенных вложений

  1. Выпишите свои навыки и опыт: что вы умеете делать лучше всего и за что люди уже готовы платить.

  2. Выберите узкую нишу, где легко сформулировать результат для клиента: "сделаю", "настрою", "помогу", "оптимизирую".

  3. Соберите минимальный пакет продукта: одна услуга или один понятный товар, без сложного ассортимента.

  4. Найдите первые продажи через окружение и партнёрства: рекомендации, профессиональные сообщества, знакомые компании.

  5. Фиксируйте экономику: сколько времени и денег уходит на выполнение, какая маржа, где точка безубыточности.

  6. Масштабируйте только то, что работает: добавляйте рекламу, оборудование, аренду и сотрудников после стабильных продаж.

Начать можно с малого, если вы готовы работать на результат, тестировать гипотезы и постепенно выстраивать систему — тогда капитал становится следствием движения, а не его условием.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы бизнес
