В Евросоюзе не нашли денег на возрождение ночных поездов

Евросоюз не справился с планом запуска ночных поездов

Власти ЕС не смогли добиться возрождения ночных железнодорожных пассажирских перевозок из-за хронической нехватки финансовых ресурсов.

Об этом заявил представитель австрийской государственной железнодорожной компании Österreichische Bundesbahnen, комментируя текущее состояние рынка и перспективы его развития.

По его оценке, сектор сталкивается сразу с несколькими системными ограничениями, которые делают расширение и даже сохранение существующих маршрутов крайне затруднительным.

К числу ключевых проблем он отнёс продолжительные сроки поставки нового подвижного состава, что не позволяет операторам оперативно обновлять парк вагонов и адаптироваться к растущему спросу.

Существенным фактором остаётся и высокая стоимость персонала, поскольку ночные поезда требуют большего количества проводников и обслуживающего персонала по сравнению с дневными рейсами.

Дополнительное давление на бюджеты компаний оказывает рост объёма ночных работ, связанных с обслуживанием инфраструктуры и обеспечением безопасности движения, что увеличивает эксплуатационные издержки.

Аналогичную оценку ситуации дают и другие участники рынка. Представители операторов и стартапов, работающих в сфере ночных перевозок, подчёркивают, что даже при заметном интересе со стороны пассажиров направление остаётся экономически убыточным.

Соучредитель бельгийско-нидерландского проекта European Sleeper Крис Энгельсман указал на острый дефицит инвестиций в отрасли.

По его мнению, потенциальные инвесторы и государственные структуры, обладающие необходимыми ресурсами, не проявляют готовности активно участвовать в развитии сегмента, тогда как компании, заинтересованные в расширении сети ночных маршрутов, не располагают достаточным объёмом средств.

При этом он обратил внимание на крайне высокий уровень пассажирского спроса, который, однако, не компенсирует финансовые и организационные сложности.

Европейское издание Politico отмечает, что подавляющее большинство ночных рейсов в ЕС остаётся убыточным. Экономическая модель таких перевозок изначально менее выгодна, чем у дневных поездов.

Ночные составы требуют специализированных и дорогостоящих вагонов со спальными и купейными местами, а также увеличенного штата сотрудников на борту. Кроме того, один поезд способен выполнить лишь одну поездку за ночь, что резко снижает оборот подвижного состава и ограничивает возможности для оптимизации расходов.

Серьёзным препятствием для развития сети ночных маршрутов остаётся и сложная бюрократическая среда внутри Евросоюза. Процедуры согласования расписаний и условий движения между различными национальными операторами и регуляторами часто оказываются длительными и фрагментированными.

Так, компания European Sleeper при подготовке запуска маршрута Брюссель — Милан была вынуждена вести отдельные переговоры с каждой стороной, вовлечённой в проект, что значительно затянуло процесс и увеличило его стоимость.

Отдельные примеры демонстрируют зависимость ночных перевозок от государственной поддержки. Маршрут Париж — Вена, который считался флагманским проектом Österreichische Bundesbahnen, был закрыт после того, как французская сторона перестала получать правительственные субсидии.

Аналогичная ситуация сложилась и с планируемым сообщением между Базелем и Мальмё в Швеции: запуск этого направления был отменён из-за отказа швейцарской стороны финансировать проект.

Эти случаи наглядно показывают, что без устойчивых и долгосрочных механизмов государственной поддержки ночные поезда не способны конкурировать с другими видами транспорта.