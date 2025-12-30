Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Агрессия в классе — не импровизация: учителям разослали чёткий алгоритм действий

В регионы направили методичку по защите учителей при агрессии детей — Минпросвещения
В российских школах усиливают внимание к вопросам безопасности и психологического климата в учебных коллективах. Для педагогов подготовили единый алгоритм действий на случай конфликтов и проявлений агрессии со стороны учащихся. Документ призван снизить риски и помочь учителям чувствовать себя увереннее в сложных ситуациях. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Зачем Минпросвещения подготовило новые рекомендации

Министерство просвещения России направило в регионы методические рекомендации для педагогов по работе с агрессивным и конфликтным поведением детей. Как уточнили в пресс-службе ведомства, документ помогает учителям лучше понимать причины агрессии, формировать профессиональную позицию и грамотно реагировать на нестандартные инциденты в учебном процессе.

В инструкции описываются типовые сценарии конфликтов, а также предлагаются подходы к их анализу и предотвращению. Отдельный акцент сделан на ситуациях, где возникает угроза физической безопасности учащихся и сотрудников школы, что особенно важно на фоне обсуждений о безопасности в образовательных учреждениях.

Какие правила поведения предлагаются педагогам

В документе содержатся ключевые рекомендации по действиям учителя при проявлении агрессии. В частности, педагогам советуют сохранять спокойствие, не вступать в эмоциональную конфронтацию и чётко обозначать границы допустимого поведения. Инструкция содержит ключевые правила поведения в случае проявления агрессии.

Методические рекомендации также помогают определить, в какой момент необходимо привлекать администрацию школы, психологов или другие службы, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Работа с эмоциями и профилактика конфликтов

Отдельный раздел инструкции посвящён снижению эмоционального напряжения. Педагогам предлагаются приёмы, которые позволяют корректно перевести конфликтную дискуссию за пределы учебного процесса и не допустить её развития на глазах у класса.

Кроме того, документ ориентирует школы на системную профилактическую работу с учащимися. Это включает наблюдение за поведением детей, взаимодействие с родителями и школьными психологами, а также формирование благоприятной атмосферы в коллективе, что напрямую связано с вопросами психологического климата в школе.

Когда и кем утверждён документ

Инструкция под названием "Как остановить агрессивное поведение: действия педагога" была утверждена 11 декабря на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Заседание прошло в Москве, после чего документ был направлен в регионы для практического использования в образовательных организациях.

Сравнение прежнего и нового подхода

Ранее рекомендации для учителей носили разрозненный характер и часто зависели от внутренних правил школы. Новый документ предлагает единый и последовательный алгоритм действий, что упрощает принятие решений в стрессовых ситуациях и снижает риск ошибок.

Популярные вопросы об инструкции для педагогов

Обязательны ли рекомендации к исполнению?

Они носят методический характер, но рекомендованы для использования во всех регионах.

Касаются ли они только агрессии?

Нет, документ охватывает широкий спектр конфликтных ситуаций.

Предусмотрена ли помощь специалистов?

Да, в ряде случаев рекомендуется подключать психологов и администрацию школы.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
