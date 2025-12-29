ГОСТы меняют не просто так: что нашли в колбасе и почему старые нормы больше не работают

Росстандарт обновил ГОСТы на колбасу из-за новых технологий производства — Шалаев

Обновление ГОСТов на продукты питания часто вызывает у покупателей вопросы, особенно когда речь идёт о привычных товарах. Колбасные изделия — один из таких примеров, где стандарты регулярно пересматриваются. В Росстандарте объясняют, что изменения продиктованы не формальностью, а реальными процессами на рынке. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Почему ГОСТы на колбасу пришлось обновить

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев пояснил, что пересмотр стандартов связан с эволюцией технологий производства и контроля качества. По его словам, за последние десятилетия мясная отрасль существенно изменилась, а вместе с этим появились новые ингредиенты и способы их использования, которые раньше просто не применялись.

Покупатели нередко сравнивают современные продукты с советскими ГОСТами, ожидая прежнего состава и подходов. Однако, как отметил Шалаев, рынок стал сложнее, а цепочки поставок — разнообразнее. Это требует более точных и современных инструментов оценки качества, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность состава, особенно в сегменте мясной продукции.

Роль лабораторных исследований и контроля

Глава Росстандарта подчеркнул, что ключевые изменения в ГОСТах касаются именно методов проверки. Современные лабораторные исследования позволяют выявлять добавки и компоненты, которые раньше невозможно было определить стандартными способами.

«Чтобы выявлять такие добавки, нужны современные методы проверки», — пояснил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Обновлённые стандарты делают акцент на инструментальном контроле и точности анализа. Это позволяет не только выявлять несоответствия, но и объективно оценивать качество продукции на всех этапах производства.

Сколько стандартов действует сейчас

По словам Шалаева, в России действует несколько десятков ГОСТов, регулирующих производство мясной продукции. Они охватывают различные категории — от варёных и копчёных колбас до специализированных изделий. Такой подход даёт возможность учитывать особенности технологий и состава, не сводя все продукты к единому шаблону.

Как это влияет на потребителей

Для покупателей обновление ГОСТов означает более строгий и прозрачный контроль за тем, что именно попадает на полки магазинов. Современные стандарты позволяют быстрее выявлять нарушения и повышают доверие к качеству продукции, что особенно важно в период активного потребления, например во время новогодних праздников.

Сравнение старых и новых подходов к стандартам

Советские ГОСТы делали упор на жёстко фиксированный состав и ограниченный набор ингредиентов. Современные стандарты учитывают разнообразие технологий, но усиливают контроль за соответствием заявленному составу и безопасности. Такой подход отражает изменения рынка и потребностей потребителей.

Популярные вопросы об обновлении ГОСТов

Почему нельзя оставить старые советские ГОСТы?

Они не учитывают современные технологии и ингредиенты.

Станет ли колбаса хуже из-за новых стандартов?

Нет, цель изменений — усилить контроль, а не упростить требования.

Сколько стандартов действует на мясную продукцию?

Их несколько десятков, в зависимости от вида изделий.