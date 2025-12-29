Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Кино про спецслужбы искажает реальность: в ФСБ призвали отказаться от штампов

Фальсификации образа спецслужб в кино назвали угрозой безопасности — Безверхний
В российском кино работу спецслужб важно показывать без искажений и устоявшихся штампов, поскольку от этого напрямую зависит восприятие истории и современных событий. Искажённые образы, по мнению экспертов, могут наносить реальный ущерб общественному пониманию задач безопасности. Вопрос достоверности экранных образов остаётся особенно чувствительным в нынешних условиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Почему достоверность в кино имеет значение

Бывший руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний заявил, что деятельность органов безопасности должна отражаться в отечественном кинематографе правдиво и без шаблонных клише. По его словам, исторические фальсификации и упрощённые образы спецслужб подрывают доверие и мешают объективному восприятию их роли в защите страны.

Генерал-полковник отметил, что подобные искажения могут косвенно ослаблять информационное противостояние с зарубежными структурами, включая спецслужбы стран НАТО и Украины, а также с террористическими и экстремистскими организациями. В условиях современных вызовов информационная точность становится не менее важной, чем военная или оперативная работа, что ранее обсуждалось в контексте национальной безопасности.

Штампы, которые мешают восприятию

Безверхний обратил внимание на устойчивые кинематографические клише, которые десятилетиями повторяются в фильмах. Одним из таких примеров он назвал образ сотрудника НКВД с характерным "васильковым околышем" фуражки, который в кино почти автоматически ассоциируется с произволом и нарушением прав.

"Настоящей притчей во языцех стал васильковый околыш фуражки сотрудника НКВД: где появляется он, там нарушаются законы и попираются права главных героев", — подчеркнул генерал-полковник Александр Безверхний.

По его мнению, подобные образы упрощают и искажают сложную историческую реальность, формируя у зрителей неверные представления о работе спецслужб и роли государства в разные периоды истории.

Пример честного подхода

В качестве удачного примера Безверхний привёл фильм "Август" режиссёров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятый по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины". В этой картине, по его оценке, показаны повседневные будни контрразведчиков без излишнего пафоса и демонизации, с акцентом на реальную логику службы и ответственность решений.

Такой подход, считает генерал, позволяет зрителю лучше понять специфику работы органов безопасности и избежать одностороннего восприятия, что особенно важно на фоне дискуссий о роли силовых структур в современном обществе и развитии российского кино.

Кино и реальная безопасность

По словам Безверхнего, кино остаётся мощным инструментом формирования общественного мнения. Когда экранные образы оторваны от реальности, это может влиять не только на историческую память, но и на отношение к действующим институтам. Честное и взвешенное изображение работы спецслужб, напротив, способствует более зрелому общественному диалогу.

Сравнение подходов к изображению спецслужб

Штампованный подход делает персонажей карикатурными и упрощает конфликт до уровня "чёрное — белое". Реалистичный подход показывает сложность решений, внутренние противоречия и реальные задачи службы. Второй вариант, по мнению экспертов, лучше отражает действительность и способствует пониманию происходящего.

Популярные вопросы о теме

Почему искажения в кино считаются опасными?

Они формируют ложные представления о реальной работе спецслужб.

Нужно ли полностью отказываться от художественного вымысла?

Нет, но он не должен подменять факты.

Есть ли удачные примеры в российском кино?

Да, такие фильмы существуют и приводятся в качестве ориентира.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
