Ирина Кудряшова

Деньги, пенсии и призыв меняются одновременно: что ждёт россиян с 1 января 2026 года

Самозанятым разрешили добровольно платить взносы для больничных
Экономика

С начала 2026 года в России начнут действовать новые правила, которые затронут доходы граждан, социальную поддержку и ключевые государственные системы. Изменения коснутся зарплат, пенсий, налогов, армии и повседневных процедур. Часть нововведений направлена на расширение гарантий, часть — на усиление контроля и обновление регуляторных механизмов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Рост доходов и новые возможности для самозанятых

С 1 января увеличится минимальный размер оплаты труда — он составит 27 093 рубля. Это повлияет на уровень зарплат, пособий и других выплат, привязанных к МРОТ. Для самозанятых вводится новая опция: они смогут добровольно уплачивать страховые взносы, что даст право на получение выплат по больничным листам и участие в системе социального страхования.

Изменения в пенсионной системе

С нового года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6 процента. Дополнительно пересматриваются правила учёта стажа для родителей: в страховой стаж будет засчитываться весь период ухода за каждым ребёнком до полутора лет без прежних ограничений. При этом ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии сохранится на уровне 22,5 года, что важно для расчёта будущих начислений и планирования личных финансов.

Усиление контроля и роль регуляторов

Финансовые регуляторы получат дополнительные полномочия. Налоговая служба сможет анализировать финансовое состояние компаний и индивидуальных предпринимателей по расширенному перечню показателей, что усилит контроль за устойчивостью бизнеса. Банк России, в свою очередь, увеличит число признаков подозрительных операций с шести до двенадцати, что направлено на более эффективную борьбу с финансовым мошенничеством и защиту граждан.

Новые правила призыва в армию

Существенные изменения ожидают систему воинского призыва. Процедура станет круглогодичной: медицинские комиссии, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться без сезонных перерывов. Такой формат призван сделать процесс более гибким и равномерным в течение года.

Расширение социальной поддержки

Семьи с низким уровнем дохода получат возможность вернуть часть подоходного налога, уплаченного за предыдущий год. Эта мера дополняет уже действующие форматы поддержки и перекликается с подходами к адресной помощи, которые обсуждаются в контексте социальных выплат. Кроме того, регионам выделят дополнительные федеральные средства на лечение людей с редкими и угрожающими жизни заболеваниями.

Изменения в повседневной жизни

Некоторые нововведения коснутся бытовых ситуаций. При заселении в гостиницу вместо паспорта можно будет предъявить водительское удостоверение. Также будет утверждён новый общероссийский классификатор профессий, включающий около десяти тысяч наименований — от традиционных специальностей до современных цифровых направлений, включая искусственный интеллект и SMM. Эти изменения отражают общий тренд на обновление рынка труда и его структуру, о чём ранее говорили в материалах о современных профессиях.

Сравнение ключевых изменений для граждан

Экономические меры, такие как рост МРОТ и индексация пенсий, напрямую влияют на доходы. Регуляторные нововведения усиливают контроль и безопасность финансовой системы. Социальные инициативы расширяют поддержку уязвимых групп, а бытовые изменения упрощают повседневные процессы. В совокупности реформы затрагивают почти все сферы жизни.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
