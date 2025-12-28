Чем тише Новый год, тем спокойнее каникулы: рекомендация из СПЧ для первых дней января

Россиянам рекомендовали встречать Новый год дома — член СПЧ Меркачева

В преддверии новогодних праздников в Совете по правам человека напомнили о простом способе снизить риски и сохранить спокойствие. Речь идёт не о запретах, а о более взвешенном формате празднования. Домашняя обстановка, по мнению правозащитников, остаётся самым надёжным вариантом. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Почему СПЧ советует встречать Новый год дома

Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что наиболее безопасным форматом празднования остаётся Новый год в кругу близких. По её словам, 31 декабря и 1 января лучше провести дома, сократив посещение мест с большим скоплением людей.

"Лучше всего встречать Новый год дома, в кругу семьи и друзей", — отметила член СПЧ Ева Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что именно в привычной и доверительной обстановке человек чувствует себя спокойнее и защищённее, особенно в непростые периоды. Общение с теми, кому полностью доверяешь, снижает вероятность стрессовых ситуаций и исключает любые провокации, что особенно важно в период массовых новогодних праздников.

Что делать с прогулками и праздничной атмосферой

При этом Меркачева отметила, что полностью отказываться от новогоднего настроения на улицах не обязательно. Украшенные площади, ёлки и городские пространства можно посетить в другие дни каникул, когда основной ажиотаж уже спадает. Прогулки возможны, но лучше выбирать дни, когда людей становится заметно меньше.

Такой подход, по её словам, позволяет сохранить праздничные впечатления и одновременно избежать лишних рисков, а также спокойнее вернуться к привычному ритму после длительных выходных и восстановиться после праздников.

Домашний формат как главное правило безопасности

Ключевым принципом первых дней нового года Меркачева назвала именно домашний формат. Это, по её оценке, самый простой и надёжный способ провести праздник спокойно, без лишних поводов для тревоги и беспокойства.

Сравнение форматов празднования Нового года

Домашнее празднование отличается предсказуемостью и комфортом. Оно снижает уровень стресса, позволяет контролировать обстановку и проводить время в привычной среде. Массовые мероприятия, напротив, дают ощущение праздника и масштаба, но связаны с повышенной нагрузкой, шумом и большим количеством людей. В условиях повышенной осторожности выбор в пользу дома выглядит более рациональным.

Популярные вопросы о праздновании Нового года

Обязательно ли полностью отказываться от прогулок?

Нет, их можно перенести на менее загруженные дни каникул.

Почему первые дни считаются самыми напряжёнными?

В это время наблюдается максимальное скопление людей.

Что важнее — безопасность или праздничная атмосфера?

Оптимально найти баланс, начав праздник в спокойной обстановке.