Ирина Кудряшова

Чем тише Новый год, тем спокойнее каникулы: рекомендация из СПЧ для первых дней января

Россиянам рекомендовали встречать Новый год дома — член СПЧ Меркачева
Экономика

В преддверии новогодних праздников в Совете по правам человека напомнили о простом способе снизить риски и сохранить спокойствие. Речь идёт не о запретах, а о более взвешенном формате празднования. Домашняя обстановка, по мнению правозащитников, остаётся самым надёжным вариантом. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Новый год
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Почему СПЧ советует встречать Новый год дома

Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что наиболее безопасным форматом празднования остаётся Новый год в кругу близких. По её словам, 31 декабря и 1 января лучше провести дома, сократив посещение мест с большим скоплением людей.

"Лучше всего встречать Новый год дома, в кругу семьи и друзей", — отметила член СПЧ Ева Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что именно в привычной и доверительной обстановке человек чувствует себя спокойнее и защищённее, особенно в непростые периоды. Общение с теми, кому полностью доверяешь, снижает вероятность стрессовых ситуаций и исключает любые провокации, что особенно важно в период массовых новогодних праздников.

Что делать с прогулками и праздничной атмосферой

При этом Меркачева отметила, что полностью отказываться от новогоднего настроения на улицах не обязательно. Украшенные площади, ёлки и городские пространства можно посетить в другие дни каникул, когда основной ажиотаж уже спадает. Прогулки возможны, но лучше выбирать дни, когда людей становится заметно меньше.

Такой подход, по её словам, позволяет сохранить праздничные впечатления и одновременно избежать лишних рисков, а также спокойнее вернуться к привычному ритму после длительных выходных и восстановиться после праздников.

Домашний формат как главное правило безопасности

Ключевым принципом первых дней нового года Меркачева назвала именно домашний формат. Это, по её оценке, самый простой и надёжный способ провести праздник спокойно, без лишних поводов для тревоги и беспокойства.

Сравнение форматов празднования Нового года

Домашнее празднование отличается предсказуемостью и комфортом. Оно снижает уровень стресса, позволяет контролировать обстановку и проводить время в привычной среде. Массовые мероприятия, напротив, дают ощущение праздника и масштаба, но связаны с повышенной нагрузкой, шумом и большим количеством людей. В условиях повышенной осторожности выбор в пользу дома выглядит более рациональным.

Популярные вопросы о праздновании Нового года

Обязательно ли полностью отказываться от прогулок?

Нет, их можно перенести на менее загруженные дни каникул.

Почему первые дни считаются самыми напряжёнными?

В это время наблюдается максимальное скопление людей.

Что важнее — безопасность или праздничная атмосфера?

Оптимально найти баланс, начав праздник в спокойной обстановке.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом новый год экономика
