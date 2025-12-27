Магазины снижают цены перед концом года: электроника подешевела более чем на 16 процентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Магазины снизили цены на электронику из-за падения спроса — Юлия Лаврикова
Экономика

В конце года покупатели в регионах всё чаще замечают снижение цен на бытовую технику и электронику, что выглядит нетипично на фоне общей инфляции. Эксперты связывают это сразу с несколькими экономическими факторами, которые сложились одновременно. В результате магазины оказались вынуждены корректировать ценники. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Почему техника подешевела к концу года

Директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова пояснила, что на рынке электроники сработал эффект снижения потребительского спроса. По её словам, ключевым фактором стало ужесточение условий выдачи потребительских кредитов, что напрямую ударило по продажам дорогостоящих товаров.

Когда объём кредитования сокращается, покупатели реже решаются на крупные траты. Магазины, в свою очередь, сталкиваются с необходимостью распродать складские запасы до конца года, чтобы избежать замораживания оборотных средств. Это вынуждает ритейлеров идти на снижение цен и проведение масштабных акций.

Роль кредитной политики в снижении цен

Экономист отметила, что падение доступности займов привело к общему сокращению объёма покупок в сегменте бытовой техники и электроники. Для многих потребителей именно рассрочки и кредиты были основным инструментом приобретения таких товаров.

В условиях, когда банки стали строже оценивать заёмщиков, спрос снизился быстрее, чем ожидали продавцы. Это стало одной из причин того, что в ряде регионов, включая Тюменскую область, цены на отдельные товары за год упали более чем на 16 процентов.

Укрепление рубля как второй фактор

Второй причиной снижения цен Юлия Лаврикова назвала укрепление национальной валюты. По данным Банка России, на 25 декабря курс доллара составлял 78,43 рубля, тогда как год назад он находился на уровне 99,87 рубля.

"Соответственно, нужно меньше рублей, чтобы купить доллары и импортные товары. Таким образом, в рублях цены на бытовую технику и электронику упали", — пояснила директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Поскольку значительная часть техники на российском рынке является импортной, изменение курса напрямую влияет на закупочные цены и, как следствие, на розничную стоимость.

Чего ждать рынку в ближайшее время

Эксперт также высказала мнение, что при отсутствии предпосылок для резкого роста импорта курс рубля может сохранить текущие позиции. В таком случае дополнительного давления на цены в сторону роста не ожидается.

При этом динамика будет зависеть от совокупности факторов — валютного рынка, кредитной политики и потребительской активности. Если спрос продолжит оставаться сдержанным, ритейлеры могут и дальше использовать ценовые стимулы для привлечения покупателей.

Контекст общей экономической ситуации

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что в 2025 году экономика страны в целом сохранила устойчивость. На этом фоне отдельные сегменты рынка демонстрируют разнонаправленную динамику цен.

Кроме того, ранее сообщалось, что рост цен на продукты питания в крупных торговых сетях оказался заметно ниже уровня инфляции. Это указывает на то, что ценовая ситуация в рознице всё чаще формируется под влиянием спроса и финансовых условий, а не только общих макроэкономических показателей.

