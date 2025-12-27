Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Скорость могут увеличить: в ГАИ заговорили о пересмотре ограничений на трассах

Повышение скорости на трассах поддержали в Госавтоинспекции — Олег Понарьин
Экономика

Вопрос скоростного режима на российских дорогах снова оказался в центре внимания. В Госавтоинспекции считают, что действующие ограничения не всегда отражают реальные условия движения и нуждаются в пересмотре. Речь идёт не о запретах, а о более гибком подходе к организации трафика. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Синие знаки скорости в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Синие знаки скорости в Москве

Инициатива о пересмотре скоростного режима

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин выступил с предложением изменить установленную скорость на отдельных участках российских трасс. По его словам, параметры движения должны учитывать инфраструктуру, пропускную способность дорог и современные условия эксплуатации.

Он подчеркнул, что речь не идёт о дополнительном ужесточении правил. Напротив, на ряде направлений, по мнению ведомства, возможно повышение допустимой скорости, если это не создаёт угрозы безопасности и соответствует реальному потоку транспорта.

"Ни в коем случае сейчас не говорим о введении каких-то дополнительных ограничений. Наоборот, на отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, чтобы водители не сталкивались с необходимостью как-то выходить из положения и искать себе другой режим движения", — заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Аргументы в пользу гибкого подхода

По словам представителя ГАИ, "справедливый" скоростной режим снижает стресс у водителей и уменьшает количество ситуаций, когда участники движения вынуждены подстраиваться под неестественно низкие ограничения. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на дисциплине на дороге и общем уровне безопасности.

В ведомстве считают, что современные дороги на отдельных участках уже позволяют двигаться быстрее без увеличения рисков. При этом окончательные решения должны приниматься с учётом анализа аварийности, технических характеристик трасс и плотности потока, а также с учётом того, как меняется рынок авто и условия эксплуатации машин, на которые влияет и состояние автопрома в России.

Связь с долгосрочной стратегией безопасности

Предложение Понарьина прозвучало на фоне реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре и рассчитан до 2030 года с перспективой до 2036-го.

Основная цель стратегии — снижение смертности и травматизма на дорогах. В ней предусмотрены меры по развитию инфраструктуры, совершенствованию контроля и адаптации правил под реальные условия эксплуатации транспортной сети, включая экономические факторы, такие как изменение цен на топливо в регионах.

Позиция ГАИ по другим вопросам регулирования

Ранее в Госавтоинспекции также прокомментировали информацию о якобы планируемом запрете регистрации автомобилей с большим сроком эксплуатации. В ведомстве подчеркнули, что возраст машины не является решающим фактором.

Ключевое значение, как отметили в ГАИ, имеет техническое состояние транспортного средства и его соответствие действующим требованиям безопасности. Таким образом, подход к регулированию остаётся ориентированным не на формальные показатели, а на фактический уровень риска.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
